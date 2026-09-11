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Видеокарта SINOTEX Radeon R7 350 SINGLE FAN 2G (AFR735025F) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта SINOTEX Radeon R7 350 SINGLE FAN 2G (AFR735025F)

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Видеокарта SINOTEX Radeon R7 350 SINGLE FAN 2G (AFR735025F) - фото 1
Видеокарта SINOTEX Radeon R7 350 SINGLE FAN 2G (AFR735025F) - фото 2
Видеокарта SINOTEX Radeon R7 350 SINGLE FAN 2G (AFR735025F) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарты
  • Видеокарта SINOTEX Radeon R7 350 SINGLE FAN 2G (AFR735025F) - фото 1
  • Видеокарта SINOTEX Radeon R7 350 SINGLE FAN 2G (AFR735025F) - фото 2
  • Видеокарта SINOTEX Radeon R7 350 SINGLE FAN 2G (AFR735025F) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%
7 940 руб.  9 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653654
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Характеристики

Бренд
SINOTEX
Тип товара
Видеокарты
Размеры в упаковке, см
40х30х15
Вес, кг.
25.32

Описание товара Видеокарта SINOTEX Radeon R7 350 SINGLE FAN 2G (AFR735025F)

Объем видеопамяти: 2 ГБ, разработчик видеокарты: AMD, линейка: Radeon, тип памяти: GDDR5, разрядность шины памяти: 128 бит

Отзывы о товаре Видеокарта SINOTEX Radeon R7 350 SINGLE FAN 2G (AFR735025F)




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Характеристики
Бренд
SINOTEX
Тип товара
Видеокарты
Описание
Объем видеопамяти: 2 ГБ, разработчик видеокарты: AMD, линейка: Radeon, тип памяти: GDDR5, разрядность шины памяти: 128 бит
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта SINOTEX Radeon R7 350 SINGLE FAN 2G (AFR735025F) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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