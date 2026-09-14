Видеокарта MAXSUN MS-GTX1050Ti TF 4G//GTX1050Ti HDMI, DP, DVI, 4G, D5
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Характеристики
Описание товара Видеокарта MAXSUN MS-GTX1050Ti TF 4G//GTX1050Ti HDMI, DP, DVI, 4G, D5
Видеокарта MAXSUN GeForce GTX 1050 Ti – это высокопроизводительное и надежное решение для любителей игр и мультимедийных приложений. Разработанная на основе графического чипа NVIDIA, эта модель сочетает в себе мощность и эффективность, предоставляя пользователям возможность полноценно насладиться современными играми и графическими приложениями. Основные характеристики видеокарты включают в себя 4 Гб видеопамяти типа GDDR5 с частотой 7000 МГц и шину памяти шириной 128 bit, что обеспечивает быструю и стабильную обработку графических данных. Графический процессор работает на частоте 1291 МГц и выполнен по 14 нм техпроцессу, что гарантирует отличную производительность и энергоэффективность. Для оптимального охлаждения система оснащена активным охладителем, который поддерживает идеальные рабочие температуры даже при интенсивных нагрузках. Поддержка трех мониторов и наличие разъемов DVI, HDMI и DisplayPort обеспечивают широкие возможности подключения и позволяют добиваться максимального качества изображения с разрешением до 4096x2160. Интерфейс PCI-E 3.0 обеспечивает высокую скорость передачи данных, а компактные габариты (длина видеокарты всего 185 мм) позволяют интегрировать ее даже в системы с ограниченным пространством. Видеокарта MAXSUN GeForce GTX 1050 Ti – это идеальный выбор для геймеров и профессионалов, ищущих оптимальное соотношение цены и качества.
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Теги товара: Игровые, NVIDIA GeForce
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Теги товара: Игровые, NVIDIA GeForce
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