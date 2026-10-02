Видеокарта Asus GT1030-2G-BRK 2GB (90YV0AT2-M0NA00)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Asus GT1030-2G-BRK 2GB (90YV0AT2-M0NA00)
Это видеокарта, которая отлично подойдет для офисного компьютера. Она обладает графическим чипсетом Nvidia GeForce GT 1030 c частотой 1228 МГц, а также видеопамятью GDDR5 объемом 2 Гб и частотой 6008 МГц. Видеокарта поддерживает максимальное разрешение 7680 x 4320, что позволит насладиться высоким качеством картинки на дисплее, поддерживающем данное разрешение. Графическая карта Asus Nvidia GeForce GT 1030 устанавливается в PCI-E 3.0 слот на материнской плате. За вычислительные и графические операции отвечает технология Nvidia CUDA и API DirectX 12/OpenGL 4.5, которая позволит запускать и использовать различные мультимедийные приложения, включая игры. Питание видеокарты осуществляется за счёт материнской платы.
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Теги товара: Офисные для двух мониторов, NVIDIA GeForce
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070
Теги товара: Офисные для двух мониторов, NVIDIA GeForce
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