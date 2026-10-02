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Видеокарта Asus GT1030-2G-BRK 2GB (90YV0AT2-M0NA00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Asus GT1030-2G-BRK 2GB (90YV0AT2-M0NA00)

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Видеокарта Asus GT1030-2G-BRK 2GB (90YV0AT2-M0NA00) - фото 1
Видеокарта Asus GT1030-2G-BRK 2GB (90YV0AT2-M0NA00) - фото 2
Видеокарта Asus GT1030-2G-BRK 2GB (90YV0AT2-M0NA00) - фото 3
Видеокарта Asus GT1030-2G-BRK 2GB (90YV0AT2-M0NA00) - фото 4
Видеокарта Asus GT1030-2G-BRK 2GB (90YV0AT2-M0NA00) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GT 1030
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1228
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
  • Видеокарта Asus GT1030-2G-BRK 2GB (90YV0AT2-M0NA00) - фото 1
  • Видеокарта Asus GT1030-2G-BRK 2GB (90YV0AT2-M0NA00) - фото 2
  • Видеокарта Asus GT1030-2G-BRK 2GB (90YV0AT2-M0NA00) - фото 3
  • Видеокарта Asus GT1030-2G-BRK 2GB (90YV0AT2-M0NA00) - фото 4
  • Видеокарта Asus GT1030-2G-BRK 2GB (90YV0AT2-M0NA00) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 633379
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 1030
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1228
Частота видеопамяти
6008
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
14
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
169
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х16х10
Вес, г.
450

Описание товара Видеокарта Asus GT1030-2G-BRK 2GB (90YV0AT2-M0NA00)

Это видеокарта, которая отлично подойдет для офисного компьютера. Она обладает графическим чипсетом Nvidia GeForce GT 1030 c частотой 1228 МГц, а также видеопамятью GDDR5 объемом 2 Гб и частотой 6008 МГц. Видеокарта поддерживает максимальное разрешение 7680 x 4320, что позволит насладиться высоким качеством картинки на дисплее, поддерживающем данное разрешение. Графическая карта Asus Nvidia GeForce GT 1030 устанавливается в PCI-E 3.0 слот на материнской плате. За вычислительные и графические операции отвечает технология Nvidia CUDA и API DirectX 12/OpenGL 4.5, которая позволит запускать и использовать различные мультимедийные приложения, включая игры. Питание видеокарты осуществляется за счёт материнской платы.

Отзывы о товаре Видеокарта Asus GT1030-2G-BRK 2GB (90YV0AT2-M0NA00)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 1030
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1228
Частота видеопамяти
6008
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
14
Развернуть
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
169
Страна производитель
Китай
Описание
Это видеокарта, которая отлично подойдет для офисного компьютера. Она обладает графическим чипсетом Nvidia GeForce GT 1030 c частотой 1228 МГц, а также видеопамятью GDDR5 объемом 2 Гб и частотой 6008 МГц. Видеокарта поддерживает максимальное разрешение 7680 x 4320, что позволит насладиться высоким качеством картинки на дисплее, поддерживающем данное разрешение. Графическая карта Asus Nvidia GeForce GT 1030 устанавливается в PCI-E 3.0 слот на материнской плате. За вычислительные и графические операции отвечает технология Nvidia CUDA и API DirectX 12/OpenGL 4.5, которая позволит запускать и использовать различные мультимедийные приложения, включая игры. Питание видеокарты осуществляется за счёт материнской платы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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