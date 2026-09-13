Описание товара Видеокарта Afox GTX1650 GAMING 4GB (AF1650-4096D6H3-V6)

AFOX GeForce GTX 1650 GAMING 4GB GDDR6 (AF1650-4096D6H3-V6) - компактная видеокарта начального игрового уровня на архитектуре NVIDIA Turing, подходящая для доступных сборок и апгрейда офисных ПК под Full HD-игры. Модель использует двухвентиляторное охлаждение и 4 ГБ GDDR6 с 128-битной шиной, ориентируясь на низкое энергопотребление и совместимость с системами без дополнительного питания.

Для кого и под какие задачи

GTX 1650 GAMING 4GB рассчитана на пользователей, которые играют в популярные онлайн-проекты и не слишком тяжёлые игры в 1080p на средних настройках, не требуя трассировки лучей и современных AI-функций. Карта хорошо подойдёт для апгрейда офисного или домашнего ПК с бюджетным блоком питания, когда хочется получить комфортный FPS в киберспортивных дисциплинах и улучшенную работу с мультимедиа.

Архитектура и производительность

По спецификациям AFOX у GTX 1650 896 CUDA-ядер, базовая частота около 1410 МГц и буст до 1590 МГц, а 4 ГБ GDDR6 работают на скорости 12 Гбит/с через 128-битную шину. Такой набор обеспечивает примерно двукратное превосходство над GTX 950 и заметный выигрыш относительно GTX 1050, но остаётся в рамках начального игрового уровня, особенно в современных ресурсных проектах.

Подключения и охлаждение

Карта использует интерфейс PCIe 3.0 и обычно предлагает по одному выходу HDMI, DisplayPort и DVI-D, что удобно при подключении как старых, так и новых мониторов. Двухвентиляторная система охлаждения ориентирована на теплопакет около 75 Вт и при нормальной вентиляции корпуса работает тихо, что важно для компактных домашних и офисных систем.

Важные нюансы перед покупкой

GTX 1650 не поддерживает аппаратную трассировку лучей и современные технологии вроде DLSS, поэтому в играх с упором на RT-эффекты придётся ориентироваться на классический растеризационный рендер и умеренные пресеты качества. Объём видеопамяти 4 ГБ и возраст архитектуры означают, что для тяжёлых ААА-игр и перспективы на несколько лет вперёд лучше рассматривать более свежие RTX-модели, формируя бюджет с учётом будущих требований.