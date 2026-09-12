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Видеокарта Afox GTX1650 4GB GAMING (AF1650-4096D6H1-V8) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Afox GTX1650 4GB GAMING (AF1650-4096D6H1-V8)

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Видеокарта Afox GTX1650 4GB GAMING (AF1650-4096D6H1-V8) - фото 1
Видеокарта Afox GTX1650 4GB GAMING (AF1650-4096D6H1-V8) - фото 2
Видеокарта Afox GTX1650 4GB GAMING (AF1650-4096D6H1-V8) - фото 3
Видеокарта Afox GTX1650 4GB GAMING (AF1650-4096D6H1-V8) - фото 4
Видеокарта Afox GTX1650 4GB GAMING (AF1650-4096D6H1-V8) - фото 5
Видеокарта Afox GTX1650 4GB GAMING (AF1650-4096D6H1-V8) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GTX 1650
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1485
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
  • Видеокарта Afox GTX1650 4GB GAMING (AF1650-4096D6H1-V8) - фото 1
  • Видеокарта Afox GTX1650 4GB GAMING (AF1650-4096D6H1-V8) - фото 2
  • Видеокарта Afox GTX1650 4GB GAMING (AF1650-4096D6H1-V8) - фото 3
  • Видеокарта Afox GTX1650 4GB GAMING (AF1650-4096D6H1-V8) - фото 4
  • Видеокарта Afox GTX1650 4GB GAMING (AF1650-4096D6H1-V8) - фото 5
  • Видеокарта Afox GTX1650 4GB GAMING (AF1650-4096D6H1-V8) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661448
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Характеристики

Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GTX 1650
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1485
Частота видеопамяти
12000
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
12
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х20х8
Вес, кг.
1

Описание товара Видеокарта Afox GTX1650 4GB GAMING (AF1650-4096D6H1-V8)

AFOX GeForce GTX 1650 4GB GAMING (AF1650-4096D6H1-V8) - видеокарта начального игрового уровня на архитектуре Turing с 4 ГБ GDDR6 и 128-битной шиной, рассчитанная на сборки для повседневного Full HD-гейминга без сложного тюнинга. По конструкции это классическая двухвентиляторная карта формата ATX, подходящая для большинства стандартных корпусов.

Для кого и под какие задачи

GTX 1650 GAMING предназначена для геймеров, играющих преимущественно в онлайн-проекты, популярные шутеры и MOBA, где важна стабильность и предсказуемый FPS на средних и частично высоких настройках в Full HD. Она также подойдёт для домашних рабочих станций, где параллельно с играми запускают лёгкий монтаж, обработку фото и другие задачи, способные использовать CUDA-ускорение, но не требующие уровня RTX.

Картинка и скорость

Чип GTX 1650 с 896 CUDA-ядрами и памятью GDDR6 объёмом 4 ГБ по 128-битной шине даёт заметное преимущество перед интегрированной графикой и старыми GTX 950/1050, обеспечивая комфортный уровень FPS в Full HD при разумных настройках качества. В тяжёлых современных играх иногда потребуется снижать качество текстур и эффектов, чтобы не упираться в объём видеопамяти, однако для массовых онлайн-проектов запас производительности остаётся достаточным.

Подключения и удобство

Наличие HDMI, DisplayPort и DVI-D позволяет без проблем подключать карту к широкому спектру мониторов, включая старые офисные панели и современные игровые дисплеи. Энергопотребление GTX 1650 традиционно невысокое, поэтому она подходит для систем с умеренной мощностью блока питания, хотя при сборке с несколькими накопителями и производительным процессором стоит закладывать дополнительный запас.

Важные нюансы перед покупкой

Четырёх гигабайт видеопамяти уже может не хватать для ультра-текстур и модификаций в новых играх, поэтому тем, кто ориентирован на тяжёлые одиночные ААА-проекты, стоит подумать о более старших моделях с 8 ГБ и выше. Кроме того, у AFOX нет такой развитой экосистемы программных утилит и сервисов, как у крупных брендов, поэтому разгон и тонкая настройка, как правило, ограничиваются стандартными средствами драйвера.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта Afox GTX1650 4GB GAMING (AF1650-4096D6H1-V8)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GTX 1650
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1485
Частота видеопамяти
12000
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
12
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Развернуть
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Описание

AFOX GeForce GTX 1650 4GB GAMING (AF1650-4096D6H1-V8) - видеокарта начального игрового уровня на архитектуре Turing с 4 ГБ GDDR6 и 128-битной шиной, рассчитанная на сборки для повседневного Full HD-гейминга без сложного тюнинга. По конструкции это классическая двухвентиляторная карта формата ATX, подходящая для большинства стандартных корпусов.

Для кого и под какие задачи

GTX 1650 GAMING предназначена для геймеров, играющих преимущественно в онлайн-проекты, популярные шутеры и MOBA, где важна стабильность и предсказуемый FPS на средних и частично высоких настройках в Full HD. Она также подойдёт для домашних рабочих станций, где параллельно с играми запускают лёгкий монтаж, обработку фото и другие задачи, способные использовать CUDA-ускорение, но не требующие уровня RTX.

Картинка и скорость

Чип GTX 1650 с 896 CUDA-ядрами и памятью GDDR6 объёмом 4 ГБ по 128-битной шине даёт заметное преимущество перед интегрированной графикой и старыми GTX 950/1050, обеспечивая комфортный уровень FPS в Full HD при разумных настройках качества. В тяжёлых современных играх иногда потребуется снижать качество текстур и эффектов, чтобы не упираться в объём видеопамяти, однако для массовых онлайн-проектов запас производительности остаётся достаточным.

Подключения и удобство

Наличие HDMI, DisplayPort и DVI-D позволяет без проблем подключать карту к широкому спектру мониторов, включая старые офисные панели и современные игровые дисплеи. Энергопотребление GTX 1650 традиционно невысокое, поэтому она подходит для систем с умеренной мощностью блока питания, хотя при сборке с несколькими накопителями и производительным процессором стоит закладывать дополнительный запас.

Важные нюансы перед покупкой

Четырёх гигабайт видеопамяти уже может не хватать для ультра-текстур и модификаций в новых играх, поэтому тем, кто ориентирован на тяжёлые одиночные ААА-проекты, стоит подумать о более старших моделях с 8 ГБ и выше. Кроме того, у AFOX нет такой развитой экосистемы программных утилит и сервисов, как у крупных брендов, поэтому разгон и тонкая настройка, как правило, ограничиваются стандартными средствами драйвера.



Теги товара: NVIDIA GeForce
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Отзывы


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