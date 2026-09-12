Видеокарта Afox GTX1650 4GB GAMING (AF1650-4096D6H1-V8)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Afox GTX1650 4GB GAMING (AF1650-4096D6H1-V8)
AFOX GeForce GTX 1650 4GB GAMING (AF1650-4096D6H1-V8) - видеокарта начального игрового уровня на архитектуре Turing с 4 ГБ GDDR6 и 128-битной шиной, рассчитанная на сборки для повседневного Full HD-гейминга без сложного тюнинга. По конструкции это классическая двухвентиляторная карта формата ATX, подходящая для большинства стандартных корпусов.
Для кого и под какие задачи
GTX 1650 GAMING предназначена для геймеров, играющих преимущественно в онлайн-проекты, популярные шутеры и MOBA, где важна стабильность и предсказуемый FPS на средних и частично высоких настройках в Full HD. Она также подойдёт для домашних рабочих станций, где параллельно с играми запускают лёгкий монтаж, обработку фото и другие задачи, способные использовать CUDA-ускорение, но не требующие уровня RTX.
Картинка и скорость
Чип GTX 1650 с 896 CUDA-ядрами и памятью GDDR6 объёмом 4 ГБ по 128-битной шине даёт заметное преимущество перед интегрированной графикой и старыми GTX 950/1050, обеспечивая комфортный уровень FPS в Full HD при разумных настройках качества. В тяжёлых современных играх иногда потребуется снижать качество текстур и эффектов, чтобы не упираться в объём видеопамяти, однако для массовых онлайн-проектов запас производительности остаётся достаточным.
Подключения и удобство
Наличие HDMI, DisplayPort и DVI-D позволяет без проблем подключать карту к широкому спектру мониторов, включая старые офисные панели и современные игровые дисплеи. Энергопотребление GTX 1650 традиционно невысокое, поэтому она подходит для систем с умеренной мощностью блока питания, хотя при сборке с несколькими накопителями и производительным процессором стоит закладывать дополнительный запас.
Важные нюансы перед покупкой
Четырёх гигабайт видеопамяти уже может не хватать для ультра-текстур и модификаций в новых играх, поэтому тем, кто ориентирован на тяжёлые одиночные ААА-проекты, стоит подумать о более старших моделях с 8 ГБ и выше. Кроме того, у AFOX нет такой развитой экосистемы программных утилит и сервисов, как у крупных брендов, поэтому разгон и тонкая настройка, как правило, ограничиваются стандартными средствами драйвера.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
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AFOX GeForce GTX 1650 4GB GAMING (AF1650-4096D6H1-V8) - видеокарта начального игрового уровня на архитектуре Turing с 4 ГБ GDDR6 и 128-битной шиной, рассчитанная на сборки для повседневного Full HD-гейминга без сложного тюнинга. По конструкции это классическая двухвентиляторная карта формата ATX, подходящая для большинства стандартных корпусов.
Для кого и под какие задачи
GTX 1650 GAMING предназначена для геймеров, играющих преимущественно в онлайн-проекты, популярные шутеры и MOBA, где важна стабильность и предсказуемый FPS на средних и частично высоких настройках в Full HD. Она также подойдёт для домашних рабочих станций, где параллельно с играми запускают лёгкий монтаж, обработку фото и другие задачи, способные использовать CUDA-ускорение, но не требующие уровня RTX.
Картинка и скорость
Чип GTX 1650 с 896 CUDA-ядрами и памятью GDDR6 объёмом 4 ГБ по 128-битной шине даёт заметное преимущество перед интегрированной графикой и старыми GTX 950/1050, обеспечивая комфортный уровень FPS в Full HD при разумных настройках качества. В тяжёлых современных играх иногда потребуется снижать качество текстур и эффектов, чтобы не упираться в объём видеопамяти, однако для массовых онлайн-проектов запас производительности остаётся достаточным.
Подключения и удобство
Наличие HDMI, DisplayPort и DVI-D позволяет без проблем подключать карту к широкому спектру мониторов, включая старые офисные панели и современные игровые дисплеи. Энергопотребление GTX 1650 традиционно невысокое, поэтому она подходит для систем с умеренной мощностью блока питания, хотя при сборке с несколькими накопителями и производительным процессором стоит закладывать дополнительный запас.
Важные нюансы перед покупкой
Четырёх гигабайт видеопамяти уже может не хватать для ультра-текстур и модификаций в новых играх, поэтому тем, кто ориентирован на тяжёлые одиночные ААА-проекты, стоит подумать о более старших моделях с 8 ГБ и выше. Кроме того, у AFOX нет такой развитой экосистемы программных утилит и сервисов, как у крупных брендов, поэтому разгон и тонкая настройка, как правило, ограничиваются стандартными средствами драйвера.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
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