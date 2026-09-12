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Видеокарта Palit PCI-E nVidia GeForce RTX 3050 STORMX 6GB V1 (NE63050018JE-1072F) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Palit PCI-E nVidia GeForce RTX 3050 STORMX 6GB V1 (NE63050018JE-1072F)

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Видеокарта Palit PCI-E nVidia GeForce RTX 3050 STORMX 6GB V1 (NE63050018JE-1072F) - фото 1
Видеокарта Palit PCI-E nVidia GeForce RTX 3050 STORMX 6GB V1 (NE63050018JE-1072F) - фото 2
Видеокарта Palit PCI-E nVidia GeForce RTX 3050 STORMX 6GB V1 (NE63050018JE-1072F) - фото 3
Видеокарта Palit PCI-E nVidia GeForce RTX 3050 STORMX 6GB V1 (NE63050018JE-1072F) - фото 4
Видеокарта Palit PCI-E nVidia GeForce RTX 3050 STORMX 6GB V1 (NE63050018JE-1072F) - фото 5
Видеокарта Palit PCI-E nVidia GeForce RTX 3050 STORMX 6GB V1 (NE63050018JE-1072F) - фото 6
Видеокарта Palit PCI-E nVidia GeForce RTX 3050 STORMX 6GB V1 (NE63050018JE-1072F) - фото 7
Видеокарта Palit PCI-E nVidia GeForce RTX 3050 STORMX 6GB V1 (NE63050018JE-1072F) - фото 8
Видеокарта Palit PCI-E nVidia GeForce RTX 3050 STORMX 6GB V1 (NE63050018JE-1072F) - фото 9
Видеокарта Palit PCI-E nVidia GeForce RTX 3050 STORMX 6GB V1 (NE63050018JE-1072F) - фото 10
Видеокарта Palit PCI-E nVidia GeForce RTX 3050 STORMX 6GB V1 (NE63050018JE-1072F) - фото 11
Видеокарта Palit PCI-E nVidia GeForce RTX 3050 STORMX 6GB V1 (NE63050018JE-1072F) - фото 12
Видеокарта Palit PCI-E nVidia GeForce RTX 3050 STORMX 6GB V1 (NE63050018JE-1072F) - фото 13
Видеокарта Palit PCI-E nVidia GeForce RTX 3050 STORMX 6GB V1 (NE63050018JE-1072F) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1042
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
96 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
  • Видеокарта Palit PCI-E nVidia GeForce RTX 3050 STORMX 6GB V1 (NE63050018JE-1072F) - фото 1
  • Видеокарта Palit PCI-E nVidia GeForce RTX 3050 STORMX 6GB V1 (NE63050018JE-1072F) - фото 2
  • Видеокарта Palit PCI-E nVidia GeForce RTX 3050 STORMX 6GB V1 (NE63050018JE-1072F) - фото 3
  • Видеокарта Palit PCI-E nVidia GeForce RTX 3050 STORMX 6GB V1 (NE63050018JE-1072F) - фото 4
  • Видеокарта Palit PCI-E nVidia GeForce RTX 3050 STORMX 6GB V1 (NE63050018JE-1072F) - фото 5
  • Видеокарта Palit PCI-E nVidia GeForce RTX 3050 STORMX 6GB V1 (NE63050018JE-1072F) - фото 6
  • Видеокарта Palit PCI-E nVidia GeForce RTX 3050 STORMX 6GB V1 (NE63050018JE-1072F) - фото 7
  • Видеокарта Palit PCI-E nVidia GeForce RTX 3050 STORMX 6GB V1 (NE63050018JE-1072F) - фото 8
  • Видеокарта Palit PCI-E nVidia GeForce RTX 3050 STORMX 6GB V1 (NE63050018JE-1072F) - фото 9
  • Видеокарта Palit PCI-E nVidia GeForce RTX 3050 STORMX 6GB V1 (NE63050018JE-1072F) - фото 10
  • Видеокарта Palit PCI-E nVidia GeForce RTX 3050 STORMX 6GB V1 (NE63050018JE-1072F) - фото 11
  • Видеокарта Palit PCI-E nVidia GeForce RTX 3050 STORMX 6GB V1 (NE63050018JE-1072F) - фото 12
  • Видеокарта Palit PCI-E nVidia GeForce RTX 3050 STORMX 6GB V1 (NE63050018JE-1072F) - фото 13
  • Видеокарта Palit PCI-E nVidia GeForce RTX 3050 STORMX 6GB V1 (NE63050018JE-1072F) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 693308
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Характеристики

Бренд
Palit
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1042
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Разрядность шины памяти
96 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х18х5
Вес, г.
650

Описание товара Видеокарта Palit PCI-E nVidia GeForce RTX 3050 STORMX 6GB V1 (NE63050018JE-1072F)

Игровая видеокарта Palit GeForce RTX 3050 StormX V1 с поддержкой трассировки лучей делает графику более реалистичной благодаря естественной прорисовке света и теней. Устройство с 6 Гб памяти GDDR6 поддерживает видео в 8K-формате и одновременную работу с тремя мониторами. Видеокарта с одним осевым кулером занимает 2 слота расширения.

Отзывы о товаре Видеокарта Palit PCI-E nVidia GeForce RTX 3050 STORMX 6GB V1 (NE63050018JE-1072F)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Palit
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1042
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Развернуть
Разрядность шины памяти
96 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Описание
Игровая видеокарта Palit GeForce RTX 3050 StormX V1 с поддержкой трассировки лучей делает графику более реалистичной благодаря естественной прорисовке света и теней. Устройство с 6 Гб памяти GDDR6 поддерживает видео в 8K-формате и одновременную работу с тремя мониторами. Видеокарта с одним осевым кулером занимает 2 слота расширения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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