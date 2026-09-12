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Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja GTX1660Ti 6GB 192BIT GDDR6 (NK166TI66F) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja GTX1660Ti 6GB 192BIT GDDR6 (NK166TI66F)

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Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja GTX1660Ti 6GB 192BIT GDDR6 (NK166TI66F) - фото 2
Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja GTX1660Ti 6GB 192BIT GDDR6 (NK166TI66F) - фото 3
Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja GTX1660Ti 6GB 192BIT GDDR6 (NK166TI66F) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GTX 1660 Ti
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1500
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
  • Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja GTX1660Ti 6GB 192BIT GDDR6 (NK166TI66F) - фото 1
  • Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja GTX1660Ti 6GB 192BIT GDDR6 (NK166TI66F) - фото 2
  • Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja GTX1660Ti 6GB 192BIT GDDR6 (NK166TI66F) - фото 3
  • Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja GTX1660Ti 6GB 192BIT GDDR6 (NK166TI66F) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696354
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Характеристики

Бренд
SINOTEX Ninja
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GTX 1660 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1500
Частота видеопамяти
12000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
12
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
230
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х50х35
Вес, г.
972

Описание товара Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja GTX1660Ti 6GB 192BIT GDDR6 (NK166TI66F)

Sinotex Ninja GTX 1660 Ti NK166TI66F - видеокарта для требовательного Full HD-гейминга и стабильного FPS в киберспортивных дисциплинах, которая остаётся актуальной для множества современных проектов. Она занимает стандартные два слота, использует 6 ГБ GDDR6 и хорошо подходит для апгрейда систем с блоком питания среднего уровня.

Для кого и под какие задачи

Модель ориентирована на геймеров, которые ценят стабильность и высокий FPS в 1080p, играют в шутеры, MOBA, соревновательные проекты и современные одиночные игры с акцентом на плавности, а не на трассировке лучей. GTX 1660 Ti также подходит для стримеров начального уровня и тех, кто работает с монтажом Full HD-видео, рендерами простых сцен и обработкой фотографий в популярных редакторах.

Архитектура и производительность

Видеокарта базируется на чипе NVIDIA Turing без RT-ядёр, но с хорошим запасом по "чистому" растровому рендеру и шейдерам, что обеспечивает заметный прирост производительности по сравнению с GTX 1060 и младшими картами. Объём видеопамяти 6 ГБ GDDR6 с 192-битной шиной достаточен для высоких настроек качества в большинстве игр Full HD, а также для многослойных проектов в видеомонтаже и графике.

Охлаждение, размеры и питание

Sinotex Ninja GTX 1660 Ti обычно комплектуется двухвентиляторной системой охлаждения, которая хорошо справляется с теплопакетом около 120 Вт при условии нормальной вентиляции корпуса. Для питания требуется один 8-контактный разъём, а рекомендуемая мощность блока питания порядка 450 Вт позволяет использовать карту в широком спектре домашних сборок без радикальной модернизации.

Подключения и функциональность

Стандартный набор портов включает DisplayPort, HDMI и DVI-D, что обеспечивает совместимость как с современными мониторами с высокой частотой, так и с уже установленными старшими моделями дисплеев. Поддержка нескольких мониторов и высокого максимального разрешения делает карту удобной не только для игр, но и для рабочих задач с большим количеством окон и приложений.

Важные нюансы перед покупкой

Как и вся серия GTX 16, эта модель не предлагает аппаратной трассировки лучей и DLSS нового поколения, поэтому в играх с упором на ray tracing придётся снижать графику или отключать часть эффектов. При планировании системы "на вырост" важно понимать, что для будущего перехода на QHD/4K и тяжёлые проекты с трассировкой логичнее рассматривать уже линейку RTX, оставляя GTX 1660 Ti как крепкое решение именно для Full HD.

Отзывы о товаре Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja GTX1660Ti 6GB 192BIT GDDR6 (NK166TI66F)




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Характеристики
Бренд
SINOTEX Ninja
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GTX 1660 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1500
Частота видеопамяти
12000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
12
Развернуть
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
230
Страна производитель
Китай
Описание

Sinotex Ninja GTX 1660 Ti NK166TI66F - видеокарта для требовательного Full HD-гейминга и стабильного FPS в киберспортивных дисциплинах, которая остаётся актуальной для множества современных проектов. Она занимает стандартные два слота, использует 6 ГБ GDDR6 и хорошо подходит для апгрейда систем с блоком питания среднего уровня.

Для кого и под какие задачи

Модель ориентирована на геймеров, которые ценят стабильность и высокий FPS в 1080p, играют в шутеры, MOBA, соревновательные проекты и современные одиночные игры с акцентом на плавности, а не на трассировке лучей. GTX 1660 Ti также подходит для стримеров начального уровня и тех, кто работает с монтажом Full HD-видео, рендерами простых сцен и обработкой фотографий в популярных редакторах.

Архитектура и производительность

Видеокарта базируется на чипе NVIDIA Turing без RT-ядёр, но с хорошим запасом по "чистому" растровому рендеру и шейдерам, что обеспечивает заметный прирост производительности по сравнению с GTX 1060 и младшими картами. Объём видеопамяти 6 ГБ GDDR6 с 192-битной шиной достаточен для высоких настроек качества в большинстве игр Full HD, а также для многослойных проектов в видеомонтаже и графике.

Охлаждение, размеры и питание

Sinotex Ninja GTX 1660 Ti обычно комплектуется двухвентиляторной системой охлаждения, которая хорошо справляется с теплопакетом около 120 Вт при условии нормальной вентиляции корпуса. Для питания требуется один 8-контактный разъём, а рекомендуемая мощность блока питания порядка 450 Вт позволяет использовать карту в широком спектре домашних сборок без радикальной модернизации.

Подключения и функциональность

Стандартный набор портов включает DisplayPort, HDMI и DVI-D, что обеспечивает совместимость как с современными мониторами с высокой частотой, так и с уже установленными старшими моделями дисплеев. Поддержка нескольких мониторов и высокого максимального разрешения делает карту удобной не только для игр, но и для рабочих задач с большим количеством окон и приложений.

Важные нюансы перед покупкой

Как и вся серия GTX 16, эта модель не предлагает аппаратной трассировки лучей и DLSS нового поколения, поэтому в играх с упором на ray tracing придётся снижать графику или отключать часть эффектов. При планировании системы "на вырост" важно понимать, что для будущего перехода на QHD/4K и тяжёлые проекты с трассировкой логичнее рассматривать уже линейку RTX, оставляя GTX 1660 Ti как крепкое решение именно для Full HD.

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