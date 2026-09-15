Описание товара Видеокарта Asus GeForce RTX 3050 6G DUAL RTL (DUAL-RTX3050-O6G)

ASUS Dual GeForce RTX 3050 6GB - компактная игровая видеокарта для домашнего ПК и недорогих сборок, где важен баланс между комфортным Full HD-геймингом и умеренным потреблением энергии. Форм-фактор с двумя вентиляторами и длиной около 20 см позволяет без проблем поставить её в большинство типовых корпусов, включая относительно небольшие мидтауэры.

Для кого и под какие задачи

Эта версия RTX 3050 хорошо подходит геймерам, которые играют в современные проекты в Full HD на средне-высоких настройках, а также тем, кто собирает компактный системный блок без экстремальных требований к мощности. Карта также уместна в универсальном домашнем или офисном ПК, где помимо игр запускают видеомонтаж начального уровня, работу с фотографиями и многомониторные рабочие места.

Архитектура и производительность

Графический процессор на архитектуре NVIDIA Ampere использует 2304 CUDA-ядра, поддерживает трассировку лучей и DLSS, что позволяет повышать качество картинки и частоту кадров в поддерживаемых играх без сильной нагрузки на систему. Объём видеопамяти 6 ГБ GDDR6 с 96-битной шиной и эффективной частотой 14 Гбит/с рассчитан на Full HD-разрешение: ресурса хватает для большинства проектов, но в очень тяжёлых играх придётся аккуратнее относиться к настройкам текстур.

Охлаждение, размеры и питание

Двухвентиляторная система охлаждения серии Dual использует крупные лопасти и продуманное направление потока воздуха, благодаря чему карта держит адекватные температуры без лишнего шума в типичном игровом корпусе. Двухслотовый дизайн и длина примерно 202 мм упрощают установку, а питание через один разъём (в спецификациях обычно 8-контактный) и рекомендованный блок питания порядка 450-550 Вт делают карту удобной для апгрейда без полной замены всей системы.

Подключения и дополнительные возможности

Набор видеовыходов включает DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1 и DVI-D, что позволяет подключать как современные игровые мониторы с высокой частотой, так и старые дисплеи или офисные панели. Поддержка вывода изображения до 8K и работы с несколькими мониторами делает карту удобной для рабочих столов с большим количеством окон, а программное обеспечение ASUS GPU Tweak помогает гибко настроить частоты и кривую вентиляторов под свою систему.

Важные нюансы перед покупкой

RTX 3050 6GB - это входной уровень актуальной линейки: для требовательных игр с трассировкой лучей и максимальными настройками она может оказаться слабовата, поэтому часть эффектов придётся снижать или включать DLSS ради стабильного FPS. Объём видеопамяти в 6 ГБ накладывает ограничения на тяжёлые моды и высокодетализированные текстуры, а для мониторов с разрешением выше Full HD (WQHD и 4K) карта подходит скорее для упрощённых настроек или более старых игр.