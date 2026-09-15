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Видеокарта Sapphire GPRO X080 10Gb GDDR6 Mining GPU (32312-03-10G) OEM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Sapphire GPRO X080 10Gb GDDR6 Mining GPU (32312-03-10G) OEM

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Видеокарта Sapphire GPRO X080 10Gb GDDR6 Mining GPU (32312-03-10G) OEM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
Navi III
Объем видеопамяти
10 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2132
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 900 руб. 
Начислим 335 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 529141
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Видеокарта Sapphire GPRO X080 10Gb GDDR6 Mining GPU (32312-03-10G) OEM
20 900 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sapphire
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Navi III
Объем видеопамяти
10 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2132
Частота видеопамяти
16000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
14
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х18х10
Вес, г.
292

Описание товара Видеокарта Sapphire GPRO X080 10Gb GDDR6 Mining GPU (32312-03-10G) OEM

Выведите работу графикой на новый уровень! Эти карты обеспечивают производительность стабильность популярных графических приложениях, также ускорение их функций на базе алгоритмов ИИ. Вы получаете уникальные инструменты, что позволяет существенно ускорить работу графическим контентом. Получите высокую производительность для любых задач.



Теги товара: AMD Radeon

Отзывы о товаре Видеокарта Sapphire GPRO X080 10Gb GDDR6 Mining GPU (32312-03-10G) OEM




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sapphire
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Navi III
Объем видеопамяти
10 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2132
Частота видеопамяти
16000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
14
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Выведите работу графикой на новый уровень! Эти карты обеспечивают производительность стабильность популярных графических приложениях, также ускорение их функций на базе алгоритмов ИИ. Вы получаете уникальные инструменты, что позволяет существенно ускорить работу графическим контентом. Получите высокую производительность для любых задач.


Теги товара: AMD Radeon
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Sapphire GPRO X080 10Gb GDDR6 Mining GPU (32312-03-10G) OEM - данный товар вы можете купить по цене 20900 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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