Видеокарта Sinotex Ninja GT710 2GB (NF71NP023F)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GT 710
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
954
Максимальное разрешение
2560x1600
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 633131
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 710
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
954
Частота видеопамяти
1333
Максимальное разрешение
2560x1600
Техпроцесс
28
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
D-Sub, DVI, HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х50х35
Вес, г.
300
Описание товара Видеокарта Sinotex Ninja GT710 2GB (NF71NP023F)
Выведите работу с графикой на новый уровень! Эти карты обеспечивают производительность и стабильность в популярных графических приложениях, а также ускорение их функций на базе алгоритмов ИИ. Вы получаете уникальные инструменты, что позволяет существенно ускорить работу с графическим контентом. Получите высокую производительность для любых задач.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070
Теги товара: Офисные для двух мониторов, NVIDIA GeForce
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 840 руб.960 руб. в СплитВидеокарта MSI PCI-E N210-1GD3/LP 1024Mb (N210-1GD3/LP)
-
В наличииЦена 3 880 руб.970 руб. в СплитВидеокарта Biostar GT610 2GB (VN6103THX6)
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитВидеокарта Biostar NVIDIA GeForce GT710-2GB D3 LP (VN7103THX6)
-
В наличииЦена 4 560 руб.1140 руб. в СплитВидеокарта PCIE16 GT710 4GB AF710-4096D3L5-V3 AFOX
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитВидеокарта Afox GT730 DDR3 4Gb (AF730-4096D3L6)
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитВидеокарта Gigabyte GV-N710D3-2GL V2.0 PCIE8 GT710 2GB
-
В наличииЦена 4 860 руб.1215 руб. в СплитВидеокарта Biostar GT730 2GB (VN7313THX1)
-
В наличииЦена 4 950 руб.1238 руб. в СплитВидеокарта Afox GT 730 2GB (AF730-2048D3L6)
-
В наличииЦена 5 340 руб.1335 руб. в СплитВидеокарта Biostar NVIDIA GeForce GT730-4GB D3 LP (GF108) (VN731...
-
В наличииЦена 5 580 руб.1395 руб. в СплитВидеокарта Afox GeForce GT 740 2G (AF740-2048D5H3-V2)
-
В наличииЦена 5 610 руб.1403 руб. в СплитВидеокарта Gigabyte GT710 2GB (GV-N710D3-2GL 2.0)
-
В наличииЦена 5 750 руб.1438 руб. в СплитВидеокарта ASUS GT710-SL-2GD5-BRK-EVO (90YV0ALA-M0NA00)
Бренд
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 710
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
954
Частота видеопамяти
1333
Максимальное разрешение
2560x1600
Техпроцесс
28
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Развернуть
Разъемы
D-Sub, DVI, HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Выведите работу с графикой на новый уровень! Эти карты обеспечивают производительность и стабильность в популярных графических приложениях, а также ускорение их функций на базе алгоритмов ИИ. Вы получаете уникальные инструменты, что позволяет существенно ускорить работу с графическим контентом. Получите высокую производительность для любых задач.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070
Теги товара: Офисные для двух мониторов, NVIDIA GeForce
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070
Теги товара: Офисные для двух мониторов, NVIDIA GeForce
Видеокарта Sinotex Ninja GT710 2GB (NF71NP023F) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Видеокарта Sinotex Ninja GT710 2GB (NF71NP023F)