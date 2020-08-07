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Видеокарта MSI GT 710 2Gb (GT 710 2GD3H LP) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта MSI GT 710 2Gb (GT 710 2GD3H LP)

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Видеокарта MSI GT 710 2Gb (GT 710 2GD3H LP) - фото 1
Видеокарта MSI GT 710 2Gb (GT 710 2GD3H LP) - фото 2
Видеокарта MSI GT 710 2Gb (GT 710 2GD3H LP) - фото 3
Видеокарта MSI GT 710 2Gb (GT 710 2GD3H LP) - фото 4
Видеокарта MSI GT 710 2Gb (GT 710 2GD3H LP) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GT 710
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
954
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
4096x2160
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
  • Видеокарта MSI GT 710 2Gb (GT 710 2GD3H LP) - фото 1
  • Видеокарта MSI GT 710 2Gb (GT 710 2GD3H LP) - фото 2
  • Видеокарта MSI GT 710 2Gb (GT 710 2GD3H LP) - фото 3
  • Видеокарта MSI GT 710 2Gb (GT 710 2GD3H LP) - фото 4
  • Видеокарта MSI GT 710 2Gb (GT 710 2GD3H LP) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 146650
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 710
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
954
Частота видеопамяти
1600
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
28
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
D-SUB, HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
146
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х17х5
Вес, г.
470

Описание товара Видеокарта MSI GT 710 2Gb (GT 710 2GD3H LP)

Современная видеокарта, которая может похвастаться однослотовым исполнением системы охлаждения, что позволяет изделию существенно экономить пространство. Именно поэтому карта низкопрофильного типа станет прекрасным приобретением для расположения в тонком компьютерном корпусе.

 

Видео:

Видеообзор на Видеокарта MSI GT 710 2Gb (GT 710 2GD3H LP)

Видеообзор Видеокарта MSI GT 710 2Gb (GT 710 2GD3H LP)

Отзывы о товаре Видеокарта MSI GT 710 2Gb (GT 710 2GD3H LP)

07.08.2020
Грант

Достоинства:
Низкая цена, простота установки, драйвера на официальном сайте, не шумная, потребляет мало электричества, 2 гб видеопамяти

Недостатки:
Старый тип видеопамяти, ddr3

Комментарий:
Хорошая, бюджетная видеокарта и для игр современных на средних в 1920 разрешении пойдёт, и для учёбы, для серфинга в интернете, музыка, фильмы, не переговоры монтаж, кодирование, монтаж, рендеренг. Рекомендую данный товар, и магазин в целом



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 710
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
954
Частота видеопамяти
1600
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
28
Развернуть
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
D-SUB, HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
146
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Описание
Современная видеокарта, которая может похвастаться однослотовым исполнением системы охлаждения, что позволяет изделию существенно экономить пространство. Именно поэтому карта низкопрофильного типа станет прекрасным приобретением для расположения в тонком компьютерном корпусе.

 

Видео:

Видеообзор на Видеокарта MSI GT 710 2Gb (GT 710 2GD3H LP)

Видеообзор Видеокарта MSI GT 710 2Gb (GT 710 2GD3H LP)

Самовывоз
Доставка
Отзывы
07.08.2020
Грант

Достоинства:
Низкая цена, простота установки, драйвера на официальном сайте, не шумная, потребляет мало электричества, 2 гб видеопамяти

Недостатки:
Старый тип видеопамяти, ddr3

Комментарий:
Хорошая, бюджетная видеокарта и для игр современных на средних в 1920 разрешении пойдёт, и для учёбы, для серфинга в интернете, музыка, фильмы, не переговоры монтаж, кодирование, монтаж, рендеренг. Рекомендую данный товар, и магазин в целом


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