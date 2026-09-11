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Видеокарта AFOX GeForce GT740 4096Mb LP Single fan (AF740-4096D3L3) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта AFOX GeForce GT740 4096Mb LP Single fan (AF740-4096D3L3)

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Видеокарта AFOX GeForce GT740 4096Mb LP Single fan (AF740-4096D3L3) - фото 1
Видеокарта AFOX GeForce GT740 4096Mb LP Single fan (AF740-4096D3L3) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GT 740
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
933
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
  • Видеокарта AFOX GeForce GT740 4096Mb LP Single fan (AF740-4096D3L3) - фото 1
  • Видеокарта AFOX GeForce GT740 4096Mb LP Single fan (AF740-4096D3L3) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 553769
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Характеристики

Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 740
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
933
Частота видеопамяти
1600
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
28
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
D-Sub, DVI, HDMI
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х16х6
Вес, г.
370

Описание товара Видеокарта AFOX GeForce GT740 4096Mb LP Single fan (AF740-4096D3L3)

AFOX GeForce GT 740 4GB DDR3 Low Profile (AF740-4096D3L3) - низкопрофильная видеокарта начального уровня на чипе NVIDIA GeForce GT 740 с 4 ГБ DDR3 и 128-битной шиной, предназначенная для универсальных офисно-мультимедийных систем и лёгкого гейминга. Модель оснащена одновентиляторным кулером и рассчитана на установку в компактные корпуса.

Для кого и под какие задачи

GT 740 от AFOX подойдёт для домашних и учебных ПК, офисов и медиацентров, где требуются стабильный вывод на один-два монитора, плавное видео и возможность запускать нетребовательные игры в 720p-1080p на низких/средних настройках. Низкопрофильное исполнение делает карту удобным выбором для апгрейда готовых систем малого форм-фактора, где мало места для полноразмерных адаптеров.

Производительность и память

Графический процессор GeForce GT 740 с 384 CUDA-ядрами и частотами в районе 1000 МГц обеспечивает базовый уровень производительности для повседневных задач и старых/онлайн-игр. Объём 4 ГБ DDR3 с 128-битной шиной даёт дополнительный запас памяти под текстуры и интерфейс, при этом оставаясь ориентированным на умеренные графические нагрузки без тяжёлого 3D.

Охлаждение и конструкция

AF740-4096D3L3 выполнена в low-profile форм-факторе с одним вентилятором и укороченной печатной платой, что позволяет устанавливать её в тонкие корпуса и компактные офисные системы. Теплопакет модели невысокий, поэтому штатная система охлаждения справляется с повседневной нагрузкой без ощутимого шума и без повышенных требований к вентиляции корпуса.

Подключения и интеграция

Карта, как правило, оснащается набором из HDMI, DVI и VGA (D-Sub), что упрощает подключение смешанного парка дисплеев в офисе или дома. Интерфейс PCIe 3.0 x16 и отсутствие разъёмов доппитания делают её совместимой с широким спектром бюджетных и старых материнских плат и блоков питания от 300-350 Вт.

Важные нюансы перед покупкой

GT 740 LP уместна там, где нужен баланс между компактностью, объёмом видеопамяти и возможностью запускать нетребовательные игры - без ориентации на тяжёлый современный 3D. При планировании системы удобно изначально закладывать сценарии "офис + мультимедиа + лёгкий гейминг" и компактный корпус - в таком формате карта раскрывает свои сильные стороны по форм-фактору и функциональности.

Отзывы о товаре Видеокарта AFOX GeForce GT740 4096Mb LP Single fan (AF740-4096D3L3)




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Характеристики
Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 740
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
933
Частота видеопамяти
1600
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
28
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
D-Sub, DVI, HDMI
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Описание

AFOX GeForce GT 740 4GB DDR3 Low Profile (AF740-4096D3L3) - низкопрофильная видеокарта начального уровня на чипе NVIDIA GeForce GT 740 с 4 ГБ DDR3 и 128-битной шиной, предназначенная для универсальных офисно-мультимедийных систем и лёгкого гейминга. Модель оснащена одновентиляторным кулером и рассчитана на установку в компактные корпуса.

Для кого и под какие задачи

GT 740 от AFOX подойдёт для домашних и учебных ПК, офисов и медиацентров, где требуются стабильный вывод на один-два монитора, плавное видео и возможность запускать нетребовательные игры в 720p-1080p на низких/средних настройках. Низкопрофильное исполнение делает карту удобным выбором для апгрейда готовых систем малого форм-фактора, где мало места для полноразмерных адаптеров.

Производительность и память

Графический процессор GeForce GT 740 с 384 CUDA-ядрами и частотами в районе 1000 МГц обеспечивает базовый уровень производительности для повседневных задач и старых/онлайн-игр. Объём 4 ГБ DDR3 с 128-битной шиной даёт дополнительный запас памяти под текстуры и интерфейс, при этом оставаясь ориентированным на умеренные графические нагрузки без тяжёлого 3D.

Охлаждение и конструкция

AF740-4096D3L3 выполнена в low-profile форм-факторе с одним вентилятором и укороченной печатной платой, что позволяет устанавливать её в тонкие корпуса и компактные офисные системы. Теплопакет модели невысокий, поэтому штатная система охлаждения справляется с повседневной нагрузкой без ощутимого шума и без повышенных требований к вентиляции корпуса.

Подключения и интеграция

Карта, как правило, оснащается набором из HDMI, DVI и VGA (D-Sub), что упрощает подключение смешанного парка дисплеев в офисе или дома. Интерфейс PCIe 3.0 x16 и отсутствие разъёмов доппитания делают её совместимой с широким спектром бюджетных и старых материнских плат и блоков питания от 300-350 Вт.

Важные нюансы перед покупкой

GT 740 LP уместна там, где нужен баланс между компактностью, объёмом видеопамяти и возможностью запускать нетребовательные игры - без ориентации на тяжёлый современный 3D. При планировании системы удобно изначально закладывать сценарии "офис + мультимедиа + лёгкий гейминг" и компактный корпус - в таком формате карта раскрывает свои сильные стороны по форм-фактору и функциональности.

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Видеокарта AFOX GeForce GT740 4096Mb LP Single fan (AF740-4096D3L3) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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