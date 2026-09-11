Видеокарта AFOX GeForce GT740 4096Mb LP Single fan (AF740-4096D3L3)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта AFOX GeForce GT740 4096Mb LP Single fan (AF740-4096D3L3)
AFOX GeForce GT 740 4GB DDR3 Low Profile (AF740-4096D3L3) - низкопрофильная видеокарта начального уровня на чипе NVIDIA GeForce GT 740 с 4 ГБ DDR3 и 128-битной шиной, предназначенная для универсальных офисно-мультимедийных систем и лёгкого гейминга. Модель оснащена одновентиляторным кулером и рассчитана на установку в компактные корпуса.
Для кого и под какие задачи
GT 740 от AFOX подойдёт для домашних и учебных ПК, офисов и медиацентров, где требуются стабильный вывод на один-два монитора, плавное видео и возможность запускать нетребовательные игры в 720p-1080p на низких/средних настройках. Низкопрофильное исполнение делает карту удобным выбором для апгрейда готовых систем малого форм-фактора, где мало места для полноразмерных адаптеров.
Производительность и память
Графический процессор GeForce GT 740 с 384 CUDA-ядрами и частотами в районе 1000 МГц обеспечивает базовый уровень производительности для повседневных задач и старых/онлайн-игр. Объём 4 ГБ DDR3 с 128-битной шиной даёт дополнительный запас памяти под текстуры и интерфейс, при этом оставаясь ориентированным на умеренные графические нагрузки без тяжёлого 3D.
Охлаждение и конструкция
AF740-4096D3L3 выполнена в low-profile форм-факторе с одним вентилятором и укороченной печатной платой, что позволяет устанавливать её в тонкие корпуса и компактные офисные системы. Теплопакет модели невысокий, поэтому штатная система охлаждения справляется с повседневной нагрузкой без ощутимого шума и без повышенных требований к вентиляции корпуса.
Подключения и интеграция
Карта, как правило, оснащается набором из HDMI, DVI и VGA (D-Sub), что упрощает подключение смешанного парка дисплеев в офисе или дома. Интерфейс PCIe 3.0 x16 и отсутствие разъёмов доппитания делают её совместимой с широким спектром бюджетных и старых материнских плат и блоков питания от 300-350 Вт.
Важные нюансы перед покупкой
GT 740 LP уместна там, где нужен баланс между компактностью, объёмом видеопамяти и возможностью запускать нетребовательные игры - без ориентации на тяжёлый современный 3D. При планировании системы удобно изначально закладывать сценарии "офис + мультимедиа + лёгкий гейминг" и компактный корпус - в таком формате карта раскрывает свои сильные стороны по форм-фактору и функциональности.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Топовые, Бесшумные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX
Теги товара: Офисные для двух мониторов, Компактные, NVIDIA GeForce
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AFOX GeForce GT 740 4GB DDR3 Low Profile (AF740-4096D3L3) - низкопрофильная видеокарта начального уровня на чипе NVIDIA GeForce GT 740 с 4 ГБ DDR3 и 128-битной шиной, предназначенная для универсальных офисно-мультимедийных систем и лёгкого гейминга. Модель оснащена одновентиляторным кулером и рассчитана на установку в компактные корпуса.
Для кого и под какие задачи
GT 740 от AFOX подойдёт для домашних и учебных ПК, офисов и медиацентров, где требуются стабильный вывод на один-два монитора, плавное видео и возможность запускать нетребовательные игры в 720p-1080p на низких/средних настройках. Низкопрофильное исполнение делает карту удобным выбором для апгрейда готовых систем малого форм-фактора, где мало места для полноразмерных адаптеров.
Производительность и память
Графический процессор GeForce GT 740 с 384 CUDA-ядрами и частотами в районе 1000 МГц обеспечивает базовый уровень производительности для повседневных задач и старых/онлайн-игр. Объём 4 ГБ DDR3 с 128-битной шиной даёт дополнительный запас памяти под текстуры и интерфейс, при этом оставаясь ориентированным на умеренные графические нагрузки без тяжёлого 3D.
Охлаждение и конструкция
AF740-4096D3L3 выполнена в low-profile форм-факторе с одним вентилятором и укороченной печатной платой, что позволяет устанавливать её в тонкие корпуса и компактные офисные системы. Теплопакет модели невысокий, поэтому штатная система охлаждения справляется с повседневной нагрузкой без ощутимого шума и без повышенных требований к вентиляции корпуса.
Подключения и интеграция
Карта, как правило, оснащается набором из HDMI, DVI и VGA (D-Sub), что упрощает подключение смешанного парка дисплеев в офисе или дома. Интерфейс PCIe 3.0 x16 и отсутствие разъёмов доппитания делают её совместимой с широким спектром бюджетных и старых материнских плат и блоков питания от 300-350 Вт.
Важные нюансы перед покупкой
GT 740 LP уместна там, где нужен баланс между компактностью, объёмом видеопамяти и возможностью запускать нетребовательные игры - без ориентации на тяжёлый современный 3D. При планировании системы удобно изначально закладывать сценарии "офис + мультимедиа + лёгкий гейминг" и компактный корпус - в таком формате карта раскрывает свои сильные стороны по форм-фактору и функциональности.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Топовые, Бесшумные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX
Теги товара: Офисные для двух мониторов, Компактные, NVIDIA GeForce
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