Видеокарта Afox Geforce GT 730
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Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 571291
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеокарта
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х20х8
Вес, г.
513
Описание товара Видеокарта Afox Geforce GT 730
Обнови свое графическое решение до дискретной видеокарты NVIDIA GeForce GT 730 и получи супербыструю работу в веб, а также невероятные возможности редактирования фото и видео. Видеокарта GT 730 также обеспечивает в 3 раза более высокую производительность в играх, чем встроенная графика, при этом гарантируя надежность и стабильность работы благодаря GeForce Experience.
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Обнови свое графическое решение до дискретной видеокарты NVIDIA GeForce GT 730 и получи супербыструю работу в веб, а также невероятные возможности редактирования фото и видео. Видеокарта GT 730 также обеспечивает в 3 раза более высокую производительность в играх, чем встроенная графика, при этом гарантируя надежность и стабильность работы благодаря GeForce Experience.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
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