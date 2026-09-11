Видеокарта AFOX GeForce GT 730 4096Mb ATX Single Fan (AF730-4096D5H5)
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Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GT 730
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
783
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 595110
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 730
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
783
Частота видеопамяти
3400
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
40
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
D-Sub, DVI, HDMI
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х47х29
Вес, г.
490
Описание товара Видеокарта AFOX GeForce GT 730 4096Mb ATX Single Fan (AF730-4096D5H5)
<h2>Для кого и под какие задачи</h2>
<p>GT 730 от Afox подойдёт для офисных систем, домашних компьютеров, кассовых и информационных терминалов, где основная нагрузка - браузер, офисные приложения, видео и удалённый доступ. Объём видеопамяти 4 ГБ позволяет комфортно работать с современными интерфейсами, несколькими окнами и мультимедиа в Full HD без упора в память в типичных повседневных сценариях.</p>
<h2>Производительность и память</h2>
<p>Графический процессор GeForce GT 730 на 28-нм техпроцессе с 384 шейдерными блоками и базовой частотой около 700 МГц обеспечивает базовый уровень 3D-производительности для старых игр и нетребовательной графики. Память 4 ГБ GDDR5 с эффективной частотой вплоть до 5000 МГц и 128-битным интерфейсом заметно превосходит DDR3-варианты GT 730 по пропускной способности, что позитивно сказывается на плавности интерфейса и воспроизведении видео.</p>
<h2>Охлаждение и конструкция</h2>
<p>Карта выполнена в компактном ATX-формате с одновентиляторной активной системой охлаждения, занимающей два слота по высоте. Длина около 145 мм и высота порядка 120 мм позволяют использовать видеокарту в большинстве типовых корпусов, не требуя сложной модернизации системы охлаждения.</p>
<h2>Подключения и интеграция</h2>
<p>Набор видеовыходов включает HDMI, DVI-D и VGA (D-Sub), что упрощает подключение как современных цифровых мониторов, так и старых дисплеев и проекторов без дополнительных адаптеров. Карта не требует отдельного питания от БП и рассчитана на работу с блоками мощностью от 300 Вт, что удобно при апгрейде готовых офисных и домашних ПК.</p>
<h2>Важные нюансы перед покупкой</h2>
<p>GT 730 с GDDR5 оптимальна для сценариев "офис + мультимедиа + базовая графика": для современных ААА-игр и тяжёлых 3D-проектов её ресурсов заведомо мало, поэтому такие нагрузки лучше не закладывать в её зону ответственности. При выборе конфигурации полезно сразу понимать целевые разрешения и тип контента: карта уверенно справляется с одной-двумя панелями до 4K для офисных задач и видео, но требовательные игры и профессиональные GPU-нагрузки ей не предназначены.</p>
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070
Теги товара: Офисные для двух мониторов, NVIDIA GeForce
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 730
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
783
Частота видеопамяти
3400
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
40
Разрядность шины памяти
128 bit
Развернуть
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
D-Sub, DVI, HDMI
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
<h2>Для кого и под какие задачи</h2>
<p>GT 730 от Afox подойдёт для офисных систем, домашних компьютеров, кассовых и информационных терминалов, где основная нагрузка - браузер, офисные приложения, видео и удалённый доступ. Объём видеопамяти 4 ГБ позволяет комфортно работать с современными интерфейсами, несколькими окнами и мультимедиа в Full HD без упора в память в типичных повседневных сценариях.</p>
<h2>Производительность и память</h2>
<p>Графический процессор GeForce GT 730 на 28-нм техпроцессе с 384 шейдерными блоками и базовой частотой около 700 МГц обеспечивает базовый уровень 3D-производительности для старых игр и нетребовательной графики. Память 4 ГБ GDDR5 с эффективной частотой вплоть до 5000 МГц и 128-битным интерфейсом заметно превосходит DDR3-варианты GT 730 по пропускной способности, что позитивно сказывается на плавности интерфейса и воспроизведении видео.</p>
<h2>Охлаждение и конструкция</h2>
<p>Карта выполнена в компактном ATX-формате с одновентиляторной активной системой охлаждения, занимающей два слота по высоте. Длина около 145 мм и высота порядка 120 мм позволяют использовать видеокарту в большинстве типовых корпусов, не требуя сложной модернизации системы охлаждения.</p>
<h2>Подключения и интеграция</h2>
<p>Набор видеовыходов включает HDMI, DVI-D и VGA (D-Sub), что упрощает подключение как современных цифровых мониторов, так и старых дисплеев и проекторов без дополнительных адаптеров. Карта не требует отдельного питания от БП и рассчитана на работу с блоками мощностью от 300 Вт, что удобно при апгрейде готовых офисных и домашних ПК.</p>
<h2>Важные нюансы перед покупкой</h2>
<p>GT 730 с GDDR5 оптимальна для сценариев "офис + мультимедиа + базовая графика": для современных ААА-игр и тяжёлых 3D-проектов её ресурсов заведомо мало, поэтому такие нагрузки лучше не закладывать в её зону ответственности. При выборе конфигурации полезно сразу понимать целевые разрешения и тип контента: карта уверенно справляется с одной-двумя панелями до 4K для офисных задач и видео, но требовательные игры и профессиональные GPU-нагрузки ей не предназначены.</p>
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070
Теги товара: Офисные для двух мониторов, NVIDIA GeForce
Видеокарта AFOX GeForce GT 730 4096Mb ATX Single Fan (AF730-4096D5H5) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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