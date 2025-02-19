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Видеокарта Asus GT 1030 2Gb (GT1030-SL-2G-BRK) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Asus GT 1030 2Gb (GT1030-SL-2G-BRK)

6 Отзывы
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Видеокарта Asus GT 1030 2Gb (GT1030-SL-2G-BRK) - фото 1
Видеокарта Asus GT 1030 2Gb (GT1030-SL-2G-BRK) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GT 1030
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1228
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
4096x2160
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
  • Видеокарта Asus GT 1030 2Gb (GT1030-SL-2G-BRK) - фото 1
  • Видеокарта Asus GT 1030 2Gb (GT1030-SL-2G-BRK) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 360 руб. 
Начислим 182 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 146659
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Видеокарта Asus GT 1030 2Gb (GT1030-SL-2G-BRK)
11 360 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 1030
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1228
Частота видеопамяти
6008
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
14
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
HDMI
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х16х5
Вес, г.
480

Описание товара Видеокарта Asus GT 1030 2Gb (GT1030-SL-2G-BRK)

Отличная альтернатива встроенным графическим решениям. Вам станут более доступны компьютерные игры, работа с фото и видео в HD-качестве. Архитектура Pascal в процессоре GT 1030 и фирменные технологии Nvidia позволят получить уровень производительности, достаточный для требовательных приложений. Обеспечит комфортный плавный геймплей и кинематографическое качество, гарантирует лучшую производительность в играх за счет автоматического обновления драйверов видео и дает возможность пользователям оптимизировать игровые настройки в один клик.

Отзывы о товаре Видеокарта Asus GT 1030 2Gb (GT1030-SL-2G-BRK)

Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
карта оригинал работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2024
Тимур Е.

Достоинства:


Комментарий:
тянет не тяжелые игры, например Counter-Strike Source ))
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2023
Лазар К.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковано отлично и спасибо вам за это!
Источник: Яндекс Маркет
17.07.2023
Ярослав С.

Достоинства:


Комментарий:
Идеально для компа под кино
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2021
Юрий Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Карта хорошая, в игры играть можно, но нужен обдув. По соотношению цена/качество очень даже неплохо.
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2021
Покупатель

Достоинства:


Комментарий:
Ощутимо производительней интеловской встройки UHD 750 и без артефактов. На этой карте можно даже во что-то поиграть, например в игры до 2013 года, либо на разрешении 720p. К радиатору прикрепил вентилятор 60x60, температура не поднимается выше 60 градусов, при частоте ядра ~1750мГц. В конце 2021 года вариантов покупки видеокарт за вменяемую цену немного.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 1030
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1228
Частота видеопамяти
6008
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
14
Развернуть
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
HDMI
Страна производитель
Китай
Описание
Отличная альтернатива встроенным графическим решениям. Вам станут более доступны компьютерные игры, работа с фото и видео в HD-качестве. Архитектура Pascal в процессоре GT 1030 и фирменные технологии Nvidia позволят получить уровень производительности, достаточный для требовательных приложений. Обеспечит комфортный плавный геймплей и кинематографическое качество, гарантирует лучшую производительность в играх за счет автоматического обновления драйверов видео и дает возможность пользователям оптимизировать игровые настройки в один клик.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
карта оригинал работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2024
Тимур Е.

Достоинства:


Комментарий:
тянет не тяжелые игры, например Counter-Strike Source ))
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2023
Лазар К.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковано отлично и спасибо вам за это!
Источник: Яндекс Маркет
17.07.2023
Ярослав С.

Достоинства:


Комментарий:
Идеально для компа под кино
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2021
Юрий Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Карта хорошая, в игры играть можно, но нужен обдув. По соотношению цена/качество очень даже неплохо.
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2021
Покупатель

Достоинства:


Комментарий:
Ощутимо производительней интеловской встройки UHD 750 и без артефактов. На этой карте можно даже во что-то поиграть, например в игры до 2013 года, либо на разрешении 720p. К радиатору прикрепил вентилятор 60x60, температура не поднимается выше 60 градусов, при частоте ядра ~1750мГц. В конце 2021 года вариантов покупки видеокарт за вменяемую цену немного.


Видеокарта Asus GT 1030 2Gb (GT1030-SL-2G-BRK) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 11360 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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