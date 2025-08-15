Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC 6GB
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя: 3 года
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC 6GB
Gigabyte GeForce RTX 3050 WINDFORCE OC 6G (GV-N3050WF2OC-6GD) - полноценная двухвентиляторная видеокарта RTX 3050 с 6 ГБ GDDR6, ориентированная на универсальные игровые и рабочие сборки формата ATX с прицелом на комфортный Full HD-гейминг и работу с контентом. Фирменное охлаждение WINDFORCE делает её более устойчивой к длительным нагрузкам по сравнению с компактными версиями, сохраняя разумный уровень шума.
Для кого и под какие задачи
RTX 3050 WINDFORCE OC 6G подойдёт геймерам, которые хотят стабильный 1080p-FPS в популярных играх, включая проекты с трассировкой лучей на умеренных настройках, и при этом не планируют переходить на тяжёлый 2K-монитор в ближайшее время. Карта также логична для стримеров и создателей контента: 6 ГБ памяти, современный NVENC и поддержка CUDA позволяют комфортно работать с монтажом видео, рендерингом в популярных приложениях и многомониторными конфигурациями.
Картинка и скорость
Здесь используется тот же RTX 3050 с 2304 CUDA-ядрами, 6 ГБ GDDR6 и 96-битной шиной, разогнанный до 1477 МГц, что обеспечивает уверенный уровень производительности в Full HD с DLSS и RTX там, где это уместно. В большинстве современных игр можно рассчитывать на стабильный геймплей при корректном подборе настроек, но для высоких частот на 144 Гц-мониторах или 1440p-режимов всё равно потребуется идти на компромиссы по качеству.
Подключения и удобство
Карта использует шину PCIe 4.0 x8 и не требует отдельного разъёма питания, что облегчает установку в средние по мощности системы с блоком питания от 300 Вт. На задней панели выведены два HDMI 2.1 и два DisplayPort 1.4a, позволяющие подключить до четырёх мониторов и гибко комбинировать игровое и рабочее пространство.
Важные нюансы перед покупкой
Несмотря на эффективное охлаждение, RTX 3050 всё равно остаётся решением начального уровня в линейке RTX, поэтому ждать от неё производительности уровня RTX 3060 и выше не стоит, особенно в тяжёлых проектах с активным лучевым трассированием. Если планируется переход на 1440p или ультраширокий монитор, имеет смысл заранее оценить нагрузку и рассмотреть более производительные видеокарты, чтобы избежать быстрого упора в мощности и объём памяти.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX
Теги товара: RTX 3050, Для игр в Full HD, Игровые, NVIDIA GeForce
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 28 810 руб.7203 руб. в СплитВидеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X E OC 6GB GDDR6 96bit (RTX 3050 ...
-
В наличииЦена 34 920 руб.8730 руб. в СплитВидеокарта ASUS GeForce RTX 3050 DUAL OC V2 8G (DUAL-RTX3050-O8G...
-
В наличииЦена 36 290 руб.9073 руб. в СплитВидеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X XS 8GB OC (RTX 3050 VENTUS 2X X...
-
В наличииЦена 43 310 руб.10828 руб. в СплитВидеокарта AFOX GeForce RTX 3070, 8 GB GDDR6, 256 bit, 3xDisplay...
-
В наличииЦена 44 590 руб.11148 руб. в СплитВидеокарта Asus RTX 3060 12Gb (DUAL-RTX3060-O12G-V2) LHR
-
В наличииЦена 47 210 руб.11803 руб. в СплитВидеокарта ASUS PRIME-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7; 90YV...
-
В наличииЦена 49 990 руб.12498 руб. в СплитВидеокарта Palit RTX5060 DUAL 8GB GDDR7 (NE75060019P1-GB2063D)
-
В наличииЦена 50 780 руб.12695 руб. в СплитВидеокарта ASUS RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FA...
-
В наличииЦена 55 610 руб.13903 руб. в СплитВидеокарта Asus GeForce RTX 5060 Ti Prime OC 8GB <90YV0MP0-M0NA0...
-
В наличииЦена 78 010 руб.19503 руб. в СплитВидеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 NITRO+ GAMING OC 16GB GDD...
-
В наличииЦена 85 930 руб.21483 руб. в СплитВидеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070WF3OC-12GD GIGABYTE
-
В наличииЦена 88 120 руб.22030 руб. в СплитВидеокарта Asus RTX5070 PRIME OC 12Gb GDDR7 192bit (90YV0M10-M0N...
Gigabyte GeForce RTX 3050 WINDFORCE OC 6G (GV-N3050WF2OC-6GD) - полноценная двухвентиляторная видеокарта RTX 3050 с 6 ГБ GDDR6, ориентированная на универсальные игровые и рабочие сборки формата ATX с прицелом на комфортный Full HD-гейминг и работу с контентом. Фирменное охлаждение WINDFORCE делает её более устойчивой к длительным нагрузкам по сравнению с компактными версиями, сохраняя разумный уровень шума.
Для кого и под какие задачи
RTX 3050 WINDFORCE OC 6G подойдёт геймерам, которые хотят стабильный 1080p-FPS в популярных играх, включая проекты с трассировкой лучей на умеренных настройках, и при этом не планируют переходить на тяжёлый 2K-монитор в ближайшее время. Карта также логична для стримеров и создателей контента: 6 ГБ памяти, современный NVENC и поддержка CUDA позволяют комфортно работать с монтажом видео, рендерингом в популярных приложениях и многомониторными конфигурациями.
Картинка и скорость
Здесь используется тот же RTX 3050 с 2304 CUDA-ядрами, 6 ГБ GDDR6 и 96-битной шиной, разогнанный до 1477 МГц, что обеспечивает уверенный уровень производительности в Full HD с DLSS и RTX там, где это уместно. В большинстве современных игр можно рассчитывать на стабильный геймплей при корректном подборе настроек, но для высоких частот на 144 Гц-мониторах или 1440p-режимов всё равно потребуется идти на компромиссы по качеству.
Подключения и удобство
Карта использует шину PCIe 4.0 x8 и не требует отдельного разъёма питания, что облегчает установку в средние по мощности системы с блоком питания от 300 Вт. На задней панели выведены два HDMI 2.1 и два DisplayPort 1.4a, позволяющие подключить до четырёх мониторов и гибко комбинировать игровое и рабочее пространство.
Важные нюансы перед покупкой
Несмотря на эффективное охлаждение, RTX 3050 всё равно остаётся решением начального уровня в линейке RTX, поэтому ждать от неё производительности уровня RTX 3060 и выше не стоит, особенно в тяжёлых проектах с активным лучевым трассированием. Если планируется переход на 1440p или ультраширокий монитор, имеет смысл заранее оценить нагрузку и рассмотреть более производительные видеокарты, чтобы избежать быстрого упора в мощности и объём памяти.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX
Теги товара: RTX 3050, Для игр в Full HD, Игровые, NVIDIA GeForce
Достоинства:
Комментарий:
Карта новая и рабочая. Никаких проблем на проверке не возникло.
Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC 6GB
Достоинства:
Комментарий:
Карта новая и рабочая. Никаких проблем на проверке не возникло.