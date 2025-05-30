Видеокарта Asus RTX 3060 12Gb (DUAL-RTX3060-O12G-V2) LHR

Источник: Я ндекс Маркет

Имя скрыто



Не такое плохое исполнение, как о нем пишут. В стоке я её не проверял, но на 875мВ показывает себя отлично. В простое ~40 градусов с выключенными вентиляторами (корпусной с морды корпуса ее обдувает). Синтетикой не проверял (смысла не вижу, это не реальный сценарий использования), в тяжелых играх удалось прогреть до ~70 градусов, но это специально выкручивая настройки, в играх попроще, где она в сотку не долбится, ситуация ещё лучше. Я понимаю, что в контексте 3060-ой приводит такой пример смешно, но в Геншине 50 градусов и 900-1000 оборотов. По самому заказу, коробка по пути видимо служила для чего то подставкой, замяло ее хорошо. А сверху ещё стикер здоровый налепили, чтобы совсем ее испортить. Но доставили за день, пломбы и внутри и снаружи на месте, пленки все тоже, карта новье. И на сайте асус даже ещё на гарантии. Так ещё и память самсунг, ну прост в лотерею выиграл, впервые не хуникс мне достался. Даже микроны у меня были, но самсунг впервые.