Видеокарта Asus RTX 3060 12Gb (DUAL-RTX3060-O12G-V2) LHR
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Asus RTX 3060 12Gb (DUAL-RTX3060-O12G-V2) LHR
Видеокарта ASUS GeForce RTX 3060 DUAL OC (LHR) [DUAL-RTX3060-O12G-V2] с объемом видеопамяти 12 ГБ обеспечит требовательного геймера реалистичной графикой. Модель с графическим процессором GeForce RTX 3060 и 8-нанометровым технологическим процессом получила поддержку стандартов CUDA 8.0, DirectX 12 Ultimate, OpenCL 1.2, OpenGL 4.6 и Vulkan 1.2. Штатная частота работы видеочипа достигает 1320 МГц, при этом предусмотрен разгон до 1867 МГц. Видеокарта ASUS GeForce RTX 3060 DUAL OC (LHR) [DUAL-RTX3060-O12G-V2] располагает четырьмя видеоразъемами (DisplayPort (3 шт.) и HDMI) с поддержкой разрешения до 7680x4320 пикселей. За эффективное охлаждение компонентов устройства отвечают два вентилятора. Максимальный показатель энергопотребления видеокарты равен 170 Вт.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070
Теги товара: Для игр в Full HD, Игровые, NVIDIA GeForce
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070
Теги товара: Для игр в Full HD, Игровые, NVIDIA GeForce
Достоинства:
Комментарий:
Неувядающая классика, за хороший ценник. тянет все, что нужно, на ПК и процессоре, купленным 14 лет назад) наконец-то могу пройти ведьмак, после 6 лет ожидания))
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо работает, пока что минусов не нашел
Достоинства:
Комментарий:
Коробка и упаковка конечно вскрывалась вся уже, сама видеокарта без следов использования, видать для проверки вскрывали, так как после проверки поставили пломбу свою. На работоспособность проверим только в воскресение так как бралась в подарок ребенку, поэтому пока четыре звезды, как проверим исправим отзыв. Все завелось отлично, пока без нареканий! посмотрим сколько проработает
Достоинства:
Комментарий:
Отличная видеокарта за свою цену. Всё пришло в заводской упаковке и плёнках, пломбы на месте. Установил в ПК, всё определилось без каких либо проблем, в cpuz все данные ок. Рекомендую при обновлении старой видеокарты на новую полностью сносить драйверы через DDU (или подобные программы) и потом заново установить их через ПО от Nvidia.
Достоинства:
Комментарий:
Видеокарта отличная за такую цену очень хорошая!!!
Достоинства:
Комментарий:
Пришла быстро, на вид красивая, маленькая. Сразу поставил в лёгкой игре температура 76. Обновил дрова, сразу температура в районе 30. Тихая, за общим шумом ( 5 вертушек) её не слышно. Очень доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Не такое плохое исполнение, как о нем пишут. В стоке я её не проверял, но на 875мВ показывает себя отлично. В простое ~40 градусов с выключенными вентиляторами (корпусной с морды корпуса ее обдувает). Синтетикой не проверял (смысла не вижу, это не реальный сценарий использования), в тяжелых играх удалось прогреть до ~70 градусов, но это специально выкручивая настройки, в играх попроще, где она в сотку не долбится, ситуация ещё лучше. Я понимаю, что в контексте 3060-ой приводит такой пример смешно, но в Геншине 50 градусов и 900-1000 оборотов. По самому заказу, коробка по пути видимо служила для чего то подставкой, замяло ее хорошо. А сверху ещё стикер здоровый налепили, чтобы совсем ее испортить. Но доставили за день, пломбы и внутри и снаружи на месте, пленки все тоже, карта новье. И на сайте асус даже ещё на гарантии. Так ещё и память самсунг, ну прост в лотерею выиграл, впервые не хуникс мне достался. Даже микроны у меня были, но самсунг впервые.
Достоинства:
Комментарий:
Пришла целой, запустилась без проблем. Можно смело брать
Достоинства:
Комментарий:
Видеокарта новая, запечатанная в пленку, со всеми пломбами в фирменной заводской упаковке. Описание товара полностью соответствуют. Отличная производительность в играх даже на максималках. Рекомендую магазин.
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо все работает. муж рад подарку.
Достоинства:
Комментарий:
Пареню нравится. Тянет киберпанк на ультрах со стримом 60 фпс стабильно
Достоинства:
Комментарий:
Отличная карточка! Пришла очень быстро, всё целое! За такие то деньги 12GB! Тихая и качественная! Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Все на пломбах, видюха в пленке - Новая. Запустил на 10 минут чисто проверить все без проблем встало. Тесты до 69-70 градусов в нагрузке, ну и дома жарковато... Надеюсь пробегает пару десятков лет )) Благодарю
Достоинства:
Комментарий:
пришла качественно упакована,установили все рабочее
Достоинства:
Комментарий:
Карточка огонь. Доставка огонь. Всем
Достоинства:
Комментарий:
Видеокарта класс.Сын доволен.Играет на ней и сказал что соответствует описанию.Спасибо большое
Достоинства:
Комментарий:
Абсолютно новая видеокарта. Нигде не коцаная, не юзаная. Характеристики соответствуют заявленному. Есть возможность умеренному разгон. Установка прошла без проблем. Работает все штатно. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная видеокарта. Брал на замену 1660ti, доволен как слон. Новая, все пломбы на месте, следов эксплуатации нет. Запакована в родную упаковку с родными наклейками.
Достоинства:
Комментарий:
пришла на следующий день после заказа, драйвера встали ,работает хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Приехала в идеальном состоянии, коробку вскрыли на пункте выдачи, после установки всё завелось и работате
Достоинства:
Комментарий:
Все встало хорошо пока нареканий нет!
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление, карта тихая в обычном 1920х1200 режиме.
Достоинства:
Комментарий:
Пришлось под неё винду переустанавливать и биос обновлять! А так карта отличная!) Холодная, тихая, не громоздкая. Современные игры (22-24 гг) тянет хорошо! - на высоких и ультра в 1080Р разрешении 60 фпс (+-)! Совсем тяжелые игры, например Senua’s Saga: Hellblade II, на средних+высокие можно тоже приятно поиграть 50-60 фпс. Также нужен под неё БП от 650 ватт с 8-пин разъемом.
Достоинства:
Комментарий:
очень хорошая,купила сыну, он обрадовался,спасибо большое продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Видеокарта хорошая. Отвечает предъявленным требованиям для игр. Нужен БП с доп. 8 контактами.
Достоинства:
Комментарий:
Собрал комп , всё прекрасно работает
Достоинства:
Комментарий:
Купили по совету знакомого. Все отлично!
Достоинства:
Комментарий:
пришла быстро упаковка целая карта с виду новая пломба есть. единственно прочитал что чек об оплате являеться гарантийным талоном свиду все отлично.в работе не пробовал. спасибо продовцу!!!. поставлю дополню отзыв.
Отзывы о товаре Видеокарта Asus RTX 3060 12Gb (DUAL-RTX3060-O12G-V2) LHR
Достоинства:
Комментарий:
Неувядающая классика, за хороший ценник. тянет все, что нужно, на ПК и процессоре, купленным 14 лет назад) наконец-то могу пройти ведьмак, после 6 лет ожидания))
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо работает, пока что минусов не нашел
Достоинства:
Комментарий:
Коробка и упаковка конечно вскрывалась вся уже, сама видеокарта без следов использования, видать для проверки вскрывали, так как после проверки поставили пломбу свою. На работоспособность проверим только в воскресение так как бралась в подарок ребенку, поэтому пока четыре звезды, как проверим исправим отзыв. Все завелось отлично, пока без нареканий! посмотрим сколько проработает
Достоинства:
Комментарий:
Отличная видеокарта за свою цену. Всё пришло в заводской упаковке и плёнках, пломбы на месте. Установил в ПК, всё определилось без каких либо проблем, в cpuz все данные ок. Рекомендую при обновлении старой видеокарты на новую полностью сносить драйверы через DDU (или подобные программы) и потом заново установить их через ПО от Nvidia.
Достоинства:
Комментарий:
Видеокарта отличная за такую цену очень хорошая!!!
Достоинства:
Комментарий:
Пришла быстро, на вид красивая, маленькая. Сразу поставил в лёгкой игре температура 76. Обновил дрова, сразу температура в районе 30. Тихая, за общим шумом ( 5 вертушек) её не слышно. Очень доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Не такое плохое исполнение, как о нем пишут. В стоке я её не проверял, но на 875мВ показывает себя отлично. В простое ~40 градусов с выключенными вентиляторами (корпусной с морды корпуса ее обдувает). Синтетикой не проверял (смысла не вижу, это не реальный сценарий использования), в тяжелых играх удалось прогреть до ~70 градусов, но это специально выкручивая настройки, в играх попроще, где она в сотку не долбится, ситуация ещё лучше. Я понимаю, что в контексте 3060-ой приводит такой пример смешно, но в Геншине 50 градусов и 900-1000 оборотов. По самому заказу, коробка по пути видимо служила для чего то подставкой, замяло ее хорошо. А сверху ещё стикер здоровый налепили, чтобы совсем ее испортить. Но доставили за день, пломбы и внутри и снаружи на месте, пленки все тоже, карта новье. И на сайте асус даже ещё на гарантии. Так ещё и память самсунг, ну прост в лотерею выиграл, впервые не хуникс мне достался. Даже микроны у меня были, но самсунг впервые.
Достоинства:
Комментарий:
Пришла целой, запустилась без проблем. Можно смело брать
Достоинства:
Комментарий:
Видеокарта новая, запечатанная в пленку, со всеми пломбами в фирменной заводской упаковке. Описание товара полностью соответствуют. Отличная производительность в играх даже на максималках. Рекомендую магазин.
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо все работает. муж рад подарку.
Достоинства:
Комментарий:
Пареню нравится. Тянет киберпанк на ультрах со стримом 60 фпс стабильно
Достоинства:
Комментарий:
Отличная карточка! Пришла очень быстро, всё целое! За такие то деньги 12GB! Тихая и качественная! Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Все на пломбах, видюха в пленке - Новая. Запустил на 10 минут чисто проверить все без проблем встало. Тесты до 69-70 градусов в нагрузке, ну и дома жарковато... Надеюсь пробегает пару десятков лет )) Благодарю
Достоинства:
Комментарий:
пришла качественно упакована,установили все рабочее
Достоинства:
Комментарий:
Карточка огонь. Доставка огонь. Всем
Достоинства:
Комментарий:
Видеокарта класс.Сын доволен.Играет на ней и сказал что соответствует описанию.Спасибо большое
Достоинства:
Комментарий:
Абсолютно новая видеокарта. Нигде не коцаная, не юзаная. Характеристики соответствуют заявленному. Есть возможность умеренному разгон. Установка прошла без проблем. Работает все штатно. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная видеокарта. Брал на замену 1660ti, доволен как слон. Новая, все пломбы на месте, следов эксплуатации нет. Запакована в родную упаковку с родными наклейками.
Достоинства:
Комментарий:
пришла на следующий день после заказа, драйвера встали ,работает хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Приехала в идеальном состоянии, коробку вскрыли на пункте выдачи, после установки всё завелось и работате
Достоинства:
Комментарий:
Все встало хорошо пока нареканий нет!
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление, карта тихая в обычном 1920х1200 режиме.
Достоинства:
Комментарий:
Пришлось под неё винду переустанавливать и биос обновлять! А так карта отличная!) Холодная, тихая, не громоздкая. Современные игры (22-24 гг) тянет хорошо! - на высоких и ультра в 1080Р разрешении 60 фпс (+-)! Совсем тяжелые игры, например Senua’s Saga: Hellblade II, на средних+высокие можно тоже приятно поиграть 50-60 фпс. Также нужен под неё БП от 650 ватт с 8-пин разъемом.
Достоинства:
Комментарий:
очень хорошая,купила сыну, он обрадовался,спасибо большое продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Видеокарта хорошая. Отвечает предъявленным требованиям для игр. Нужен БП с доп. 8 контактами.
Достоинства:
Комментарий:
Собрал комп , всё прекрасно работает
Достоинства:
Комментарий:
Купили по совету знакомого. Все отлично!
Достоинства:
Комментарий:
пришла быстро упаковка целая карта с виду новая пломба есть. единственно прочитал что чек об оплате являеться гарантийным талоном свиду все отлично.в работе не пробовал. спасибо продовцу!!!. поставлю дополню отзыв.