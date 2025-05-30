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Видеокарта Asus RTX 3060 12Gb (DUAL-RTX3060-O12G-V2) LHR купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Asus RTX 3060 12Gb (DUAL-RTX3060-O12G-V2) LHR

28 Отзывы
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Видеокарта Asus RTX 3060 12Gb (DUAL-RTX3060-O12G-V2) LHR - фото 1
Видеокарта Asus RTX 3060 12Gb (DUAL-RTX3060-O12G-V2) LHR - фото 2
Видеокарта Asus RTX 3060 12Gb (DUAL-RTX3060-O12G-V2) LHR - фото 3
Видеокарта Asus RTX 3060 12Gb (DUAL-RTX3060-O12G-V2) LHR - фото 4
Видеокарта Asus RTX 3060 12Gb (DUAL-RTX3060-O12G-V2) LHR - фото 5
Видеокарта Asus RTX 3060 12Gb (DUAL-RTX3060-O12G-V2) LHR - фото 6
Видеокарта Asus RTX 3060 12Gb (DUAL-RTX3060-O12G-V2) LHR - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 3060
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1320
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
  • Видеокарта Asus RTX 3060 12Gb (DUAL-RTX3060-O12G-V2) LHR - фото 1
  • Видеокарта Asus RTX 3060 12Gb (DUAL-RTX3060-O12G-V2) LHR - фото 2
  • Видеокарта Asus RTX 3060 12Gb (DUAL-RTX3060-O12G-V2) LHR - фото 3
  • Видеокарта Asus RTX 3060 12Gb (DUAL-RTX3060-O12G-V2) LHR - фото 4
  • Видеокарта Asus RTX 3060 12Gb (DUAL-RTX3060-O12G-V2) LHR - фото 5
  • Видеокарта Asus RTX 3060 12Gb (DUAL-RTX3060-O12G-V2) LHR - фото 6
  • Видеокарта Asus RTX 3060 12Gb (DUAL-RTX3060-O12G-V2) LHR - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 550 руб. 
Начислим 713 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 495427
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Видеокарта Asus RTX 3060 12Gb (DUAL-RTX3060-O12G-V2) LHR
44 550 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1320
Частота видеопамяти
15000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х22х5
Вес, кг.
1.34

Описание товара Видеокарта Asus RTX 3060 12Gb (DUAL-RTX3060-O12G-V2) LHR

Видеокарта ASUS GeForce RTX 3060 DUAL OC (LHR) [DUAL-RTX3060-O12G-V2] с объемом видеопамяти 12 ГБ обеспечит требовательного геймера реалистичной графикой. Модель с графическим процессором GeForce RTX 3060 и 8-нанометровым технологическим процессом получила поддержку стандартов CUDA 8.0, DirectX 12 Ultimate, OpenCL 1.2, OpenGL 4.6 и Vulkan 1.2. Штатная частота работы видеочипа достигает 1320 МГц, при этом предусмотрен разгон до 1867 МГц. Видеокарта ASUS GeForce RTX 3060 DUAL OC (LHR) [DUAL-RTX3060-O12G-V2] располагает четырьмя видеоразъемами (DisplayPort (3 шт.) и HDMI) с поддержкой разрешения до 7680x4320 пикселей. За эффективное охлаждение компонентов устройства отвечают два вентилятора. Максимальный показатель энергопотребления видеокарты равен 170 Вт.

Отзывы о товаре Видеокарта Asus RTX 3060 12Gb (DUAL-RTX3060-O12G-V2) LHR

Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Константин К.

Достоинства:


Комментарий:
Неувядающая классика, за хороший ценник. тянет все, что нужно, на ПК и процессоре, купленным 14 лет назад) наконец-то могу пройти ведьмак, после 6 лет ожидания))
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо работает, пока что минусов не нашел
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Макс Д.

Достоинства:


Комментарий:
Коробка и упаковка конечно вскрывалась вся уже, сама видеокарта без следов использования, видать для проверки вскрывали, так как после проверки поставили пломбу свою. На работоспособность проверим только в воскресение так как бралась в подарок ребенку, поэтому пока четыре звезды, как проверим исправим отзыв. Все завелось отлично, пока без нареканий! посмотрим сколько проработает
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Nikita M.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная видеокарта за свою цену. Всё пришло в заводской упаковке и плёнках, пломбы на месте. Установил в ПК, всё определилось без каких либо проблем, в cpuz все данные ок. Рекомендую при обновлении старой видеокарты на новую полностью сносить драйверы через DDU (или подобные программы) и потом заново установить их через ПО от Nvidia.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Видеокарта отличная за такую цену очень хорошая!!!
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла быстро, на вид красивая, маленькая. Сразу поставил в лёгкой игре температура 76. Обновил дрова, сразу температура в районе 30. Тихая, за общим шумом ( 5 вертушек) её не слышно. Очень доволен.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Не такое плохое исполнение, как о нем пишут. В стоке я её не проверял, но на 875мВ показывает себя отлично. В простое ~40 градусов с выключенными вентиляторами (корпусной с морды корпуса ее обдувает). Синтетикой не проверял (смысла не вижу, это не реальный сценарий использования), в тяжелых играх удалось прогреть до ~70 градусов, но это специально выкручивая настройки, в играх попроще, где она в сотку не долбится, ситуация ещё лучше. Я понимаю, что в контексте 3060-ой приводит такой пример смешно, но в Геншине 50 градусов и 900-1000 оборотов. По самому заказу, коробка по пути видимо служила для чего то подставкой, замяло ее хорошо. А сверху ещё стикер здоровый налепили, чтобы совсем ее испортить. Но доставили за день, пломбы и внутри и снаружи на месте, пленки все тоже, карта новье. И на сайте асус даже ещё на гарантии. Так ещё и память самсунг, ну прост в лотерею выиграл, впервые не хуникс мне достался. Даже микроны у меня были, но самсунг впервые.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Дарья З.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла целой, запустилась без проблем. Можно смело брать
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Видеокарта новая, запечатанная в пленку, со всеми пломбами в фирменной заводской упаковке. Описание товара полностью соответствуют. Отличная производительность в играх даже на максималках. Рекомендую магазин.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Инна Р.

Достоинства:


Комментарий:
все хорошо все работает. муж рад подарку.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пареню нравится. Тянет киберпанк на ультрах со стримом 60 фпс стабильно
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная карточка! Пришла очень быстро, всё целое! За такие то деньги 12GB! Тихая и качественная! Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Александр Арт

Достоинства:


Комментарий:
Все на пломбах, видюха в пленке - Новая. Запустил на 10 минут чисто проверить все без проблем встало. Тесты до 69-70 градусов в нагрузке, ну и дома жарковато... Надеюсь пробегает пару десятков лет )) Благодарю
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
пришла качественно упакована,установили все рабочее
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Константин З.

Достоинства:


Комментарий:
Карточка огонь. Доставка огонь. Всем
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Инна С.

Достоинства:


Комментарий:
Видеокарта класс.Сын доволен.Играет на ней и сказал что соответствует описанию.Спасибо большое
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Казанцев Алексей

Достоинства:


Комментарий:
Абсолютно новая видеокарта. Нигде не коцаная, не юзаная. Характеристики соответствуют заявленному. Есть возможность умеренному разгон. Установка прошла без проблем. Работает все штатно. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная видеокарта. Брал на замену 1660ti, доволен как слон. Новая, все пломбы на месте, следов эксплуатации нет. Запакована в родную упаковку с родными наклейками.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Михаил Ф.

Достоинства:


Комментарий:
пришла на следующий день после заказа, драйвера встали ,работает хорошо
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Елена

Достоинства:


Комментарий:
Приехала в идеальном состоянии, коробку вскрыли на пункте выдачи, после установки всё завелось и работате
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Татьяна П.

Достоинства:


Комментарий:
Все встало хорошо пока нареканий нет!
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Евгений Т.

Достоинства:


Комментарий:
Первое впечатление, карта тихая в обычном 1920х1200 режиме.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Виктор С.

Достоинства:


Комментарий:
Пришлось под неё винду переустанавливать и биос обновлять! А так карта отличная!) Холодная, тихая, не громоздкая. Современные игры (22-24 гг) тянет хорошо! - на высоких и ультра в 1080Р разрешении 60 фпс (+-)! Совсем тяжелые игры, например Senua’s Saga: Hellblade II, на средних+высокие можно тоже приятно поиграть 50-60 фпс. Также нужен под неё БП от 650 ватт с 8-пин разъемом.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Тамара Д.

Достоинства:


Комментарий:
очень хорошая,купила сыну, он обрадовался,спасибо большое продавцу
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Игорь Р.

Достоинства:


Комментарий:
Видеокарта хорошая. Отвечает предъявленным требованиям для игр. Нужен БП с доп. 8 контактами.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Собрал комп , всё прекрасно работает
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Анастасия М.

Достоинства:


Комментарий:
Купили по совету знакомого. Все отлично!
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
пришла быстро упаковка целая карта с виду новая пломба есть. единственно прочитал что чек об оплате являеться гарантийным талоном свиду все отлично.в работе не пробовал. спасибо продовцу!!!. поставлю дополню отзыв.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1320
Частота видеопамяти
15000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Развернуть
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта ASUS GeForce RTX 3060 DUAL OC (LHR) [DUAL-RTX3060-O12G-V2] с объемом видеопамяти 12 ГБ обеспечит требовательного геймера реалистичной графикой. Модель с графическим процессором GeForce RTX 3060 и 8-нанометровым технологическим процессом получила поддержку стандартов CUDA 8.0, DirectX 12 Ultimate, OpenCL 1.2, OpenGL 4.6 и Vulkan 1.2. Штатная частота работы видеочипа достигает 1320 МГц, при этом предусмотрен разгон до 1867 МГц. Видеокарта ASUS GeForce RTX 3060 DUAL OC (LHR) [DUAL-RTX3060-O12G-V2] располагает четырьмя видеоразъемами (DisplayPort (3 шт.) и HDMI) с поддержкой разрешения до 7680x4320 пикселей. За эффективное охлаждение компонентов устройства отвечают два вентилятора. Максимальный показатель энергопотребления видеокарты равен 170 Вт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Константин К.

Достоинства:


Комментарий:
Неувядающая классика, за хороший ценник. тянет все, что нужно, на ПК и процессоре, купленным 14 лет назад) наконец-то могу пройти ведьмак, после 6 лет ожидания))
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо работает, пока что минусов не нашел
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Макс Д.

Достоинства:


Комментарий:
Коробка и упаковка конечно вскрывалась вся уже, сама видеокарта без следов использования, видать для проверки вскрывали, так как после проверки поставили пломбу свою. На работоспособность проверим только в воскресение так как бралась в подарок ребенку, поэтому пока четыре звезды, как проверим исправим отзыв. Все завелось отлично, пока без нареканий! посмотрим сколько проработает
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Nikita M.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная видеокарта за свою цену. Всё пришло в заводской упаковке и плёнках, пломбы на месте. Установил в ПК, всё определилось без каких либо проблем, в cpuz все данные ок. Рекомендую при обновлении старой видеокарты на новую полностью сносить драйверы через DDU (или подобные программы) и потом заново установить их через ПО от Nvidia.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Видеокарта отличная за такую цену очень хорошая!!!
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла быстро, на вид красивая, маленькая. Сразу поставил в лёгкой игре температура 76. Обновил дрова, сразу температура в районе 30. Тихая, за общим шумом ( 5 вертушек) её не слышно. Очень доволен.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Не такое плохое исполнение, как о нем пишут. В стоке я её не проверял, но на 875мВ показывает себя отлично. В простое ~40 градусов с выключенными вентиляторами (корпусной с морды корпуса ее обдувает). Синтетикой не проверял (смысла не вижу, это не реальный сценарий использования), в тяжелых играх удалось прогреть до ~70 градусов, но это специально выкручивая настройки, в играх попроще, где она в сотку не долбится, ситуация ещё лучше. Я понимаю, что в контексте 3060-ой приводит такой пример смешно, но в Геншине 50 градусов и 900-1000 оборотов. По самому заказу, коробка по пути видимо служила для чего то подставкой, замяло ее хорошо. А сверху ещё стикер здоровый налепили, чтобы совсем ее испортить. Но доставили за день, пломбы и внутри и снаружи на месте, пленки все тоже, карта новье. И на сайте асус даже ещё на гарантии. Так ещё и память самсунг, ну прост в лотерею выиграл, впервые не хуникс мне достался. Даже микроны у меня были, но самсунг впервые.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Дарья З.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла целой, запустилась без проблем. Можно смело брать
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Видеокарта новая, запечатанная в пленку, со всеми пломбами в фирменной заводской упаковке. Описание товара полностью соответствуют. Отличная производительность в играх даже на максималках. Рекомендую магазин.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Инна Р.

Достоинства:


Комментарий:
все хорошо все работает. муж рад подарку.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пареню нравится. Тянет киберпанк на ультрах со стримом 60 фпс стабильно
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная карточка! Пришла очень быстро, всё целое! За такие то деньги 12GB! Тихая и качественная! Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Александр Арт

Достоинства:


Комментарий:
Все на пломбах, видюха в пленке - Новая. Запустил на 10 минут чисто проверить все без проблем встало. Тесты до 69-70 градусов в нагрузке, ну и дома жарковато... Надеюсь пробегает пару десятков лет )) Благодарю
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
пришла качественно упакована,установили все рабочее
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Константин З.

Достоинства:


Комментарий:
Карточка огонь. Доставка огонь. Всем
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Инна С.

Достоинства:


Комментарий:
Видеокарта класс.Сын доволен.Играет на ней и сказал что соответствует описанию.Спасибо большое
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Казанцев Алексей

Достоинства:


Комментарий:
Абсолютно новая видеокарта. Нигде не коцаная, не юзаная. Характеристики соответствуют заявленному. Есть возможность умеренному разгон. Установка прошла без проблем. Работает все штатно. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная видеокарта. Брал на замену 1660ti, доволен как слон. Новая, все пломбы на месте, следов эксплуатации нет. Запакована в родную упаковку с родными наклейками.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Михаил Ф.

Достоинства:


Комментарий:
пришла на следующий день после заказа, драйвера встали ,работает хорошо
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Елена

Достоинства:


Комментарий:
Приехала в идеальном состоянии, коробку вскрыли на пункте выдачи, после установки всё завелось и работате
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Татьяна П.

Достоинства:


Комментарий:
Все встало хорошо пока нареканий нет!
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Евгений Т.

Достоинства:


Комментарий:
Первое впечатление, карта тихая в обычном 1920х1200 режиме.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Виктор С.

Достоинства:


Комментарий:
Пришлось под неё винду переустанавливать и биос обновлять! А так карта отличная!) Холодная, тихая, не громоздкая. Современные игры (22-24 гг) тянет хорошо! - на высоких и ультра в 1080Р разрешении 60 фпс (+-)! Совсем тяжелые игры, например Senua’s Saga: Hellblade II, на средних+высокие можно тоже приятно поиграть 50-60 фпс. Также нужен под неё БП от 650 ватт с 8-пин разъемом.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Тамара Д.

Достоинства:


Комментарий:
очень хорошая,купила сыну, он обрадовался,спасибо большое продавцу
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Игорь Р.

Достоинства:


Комментарий:
Видеокарта хорошая. Отвечает предъявленным требованиям для игр. Нужен БП с доп. 8 контактами.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Собрал комп , всё прекрасно работает
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Анастасия М.

Достоинства:


Комментарий:
Купили по совету знакомого. Все отлично!
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
пришла быстро упаковка целая карта с виду новая пломба есть. единственно прочитал что чек об оплате являеться гарантийным талоном свиду все отлично.в работе не пробовал. спасибо продовцу!!!. поставлю дополню отзыв.


Купить Видеокарта Asus RTX 3060 12Gb (DUAL-RTX3060-O12G-V2) LHR - по цене 44550 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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