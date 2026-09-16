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Видеокарта Palit PCIE16 RTX 5060 8Gb PA-RTX 5060 WHITE OC 8Gb белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Palit PCIE16 RTX 5060 8Gb PA-RTX 5060 WHITE OC 8Gb белый

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Видеокарта Palit PCIE16 RTX 5060 8Gb PA-RTX 5060 WHITE OC 8Gb белый - фото 1
Видеокарта Palit PCIE16 RTX 5060 8Gb PA-RTX 5060 WHITE OC 8Gb белый - фото 2
Видеокарта Palit PCIE16 RTX 5060 8Gb PA-RTX 5060 WHITE OC 8Gb белый - фото 3
Видеокарта Palit PCIE16 RTX 5060 8Gb PA-RTX 5060 WHITE OC 8Gb белый - фото 4
Видеокарта Palit PCIE16 RTX 5060 8Gb PA-RTX 5060 WHITE OC 8Gb белый - фото 5
Видеокарта Palit PCIE16 RTX 5060 8Gb PA-RTX 5060 WHITE OC 8Gb белый - фото 6
Видеокарта Palit PCIE16 RTX 5060 8Gb PA-RTX 5060 WHITE OC 8Gb белый - фото 7
Видеокарта Palit PCIE16 RTX 5060 8Gb PA-RTX 5060 WHITE OC 8Gb белый - фото 8
Видеокарта Palit PCIE16 RTX 5060 8Gb PA-RTX 5060 WHITE OC 8Gb белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2280
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта Palit PCIE16 RTX 5060 8Gb PA-RTX 5060 WHITE OC 8Gb белый - фото 1
  • Видеокарта Palit PCIE16 RTX 5060 8Gb PA-RTX 5060 WHITE OC 8Gb белый - фото 2
  • Видеокарта Palit PCIE16 RTX 5060 8Gb PA-RTX 5060 WHITE OC 8Gb белый - фото 3
  • Видеокарта Palit PCIE16 RTX 5060 8Gb PA-RTX 5060 WHITE OC 8Gb белый - фото 4
  • Видеокарта Palit PCIE16 RTX 5060 8Gb PA-RTX 5060 WHITE OC 8Gb белый - фото 5
  • Видеокарта Palit PCIE16 RTX 5060 8Gb PA-RTX 5060 WHITE OC 8Gb белый - фото 6
  • Видеокарта Palit PCIE16 RTX 5060 8Gb PA-RTX 5060 WHITE OC 8Gb белый - фото 7
  • Видеокарта Palit PCIE16 RTX 5060 8Gb PA-RTX 5060 WHITE OC 8Gb белый - фото 8
  • Видеокарта Palit PCIE16 RTX 5060 8Gb PA-RTX 5060 WHITE OC 8Gb белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729650
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Характеристики

Бренд
Palit
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2280
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Длина видеокарты (PCB), мм
262.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х34х6
Вес, г.
980

Описание товара Видеокарта Palit PCIE16 RTX 5060 8Gb PA-RTX 5060 WHITE OC 8Gb белый

Видеокарта Palit GeForce RTX™ 5060 White отличается классической эффективностью охлаждения в лаконичном современном белом дизайне. Два 95-мм вентилятора обеспечивают эффективное охлаждение при низком уровне шума — всё это в компактном двухслотовом форм-факторе, идеально подходящем для небольших сборок. Прочная белая задняя пластина дополняет как конструкцию, так и стиль. Изящная RGB-подсветка добавляет элегантности, а благодаря поддержке Palit Maker вы можете свободно персонализировать кожух, не влияя на гарантию. Графические процессоры GeForce RTX™ серии 50 на базе NVIDIA Blackwell предоставляют геймерам и создателям контента революционные возможности искусственного интеллекта. Композитная тепловая трубка использует две передовые технологии — канавчатую и спеченную порошковую структуру, — которые работают в гармонии для повышения тепловой эффективности. Оптимальный состав медного порошка используется для повышения рассеивания тепла до 32%, гарантируя, что ваш графический процессор сохранит максимальную производительность даже в условиях высокой мощности. Примечание: данные основаны на внутренних лабораторных испытаниях. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от конкретных настроек. Лучшая платформа для геймеров и создателей контента



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта Palit PCIE16 RTX 5060 8Gb PA-RTX 5060 WHITE OC 8Gb белый




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Характеристики
Бренд
Palit
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2280
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Длина видеокарты (PCB), мм
262.1
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта Palit GeForce RTX™ 5060 White отличается классической эффективностью охлаждения в лаконичном современном белом дизайне. Два 95-мм вентилятора обеспечивают эффективное охлаждение при низком уровне шума — всё это в компактном двухслотовом форм-факторе, идеально подходящем для небольших сборок. Прочная белая задняя пластина дополняет как конструкцию, так и стиль. Изящная RGB-подсветка добавляет элегантности, а благодаря поддержке Palit Maker вы можете свободно персонализировать кожух, не влияя на гарантию. Графические процессоры GeForce RTX™ серии 50 на базе NVIDIA Blackwell предоставляют геймерам и создателям контента революционные возможности искусственного интеллекта. Композитная тепловая трубка использует две передовые технологии — канавчатую и спеченную порошковую структуру, — которые работают в гармонии для повышения тепловой эффективности. Оптимальный состав медного порошка используется для повышения рассеивания тепла до 32%, гарантируя, что ваш графический процессор сохранит максимальную производительность даже в условиях высокой мощности. Примечание: данные основаны на внутренних лабораторных испытаниях. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от конкретных настроек. Лучшая платформа для геймеров и создателей контента


Теги товара: NVIDIA GeForce
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Palit PCIE16 RTX 5060 8Gb PA-RTX 5060 WHITE OC 8Gb белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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