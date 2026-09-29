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Видеокарта Sapphire RX7600 PULSE 8GB (11324-01-20G) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Sapphire RX7600 PULSE 8GB (11324-01-20G)

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Видеокарта Sapphire RX7600 PULSE 8GB (11324-01-20G) - фото 1
Видеокарта Sapphire RX7600 PULSE 8GB (11324-01-20G) - фото 2
Видеокарта Sapphire RX7600 PULSE 8GB (11324-01-20G) - фото 3
Видеокарта Sapphire RX7600 PULSE 8GB (11324-01-20G) - фото 4
Видеокарта Sapphire RX7600 PULSE 8GB (11324-01-20G) - фото 5
Видеокарта Sapphire RX7600 PULSE 8GB (11324-01-20G) - фото 6
Видеокарта Sapphire RX7600 PULSE 8GB (11324-01-20G) - фото 7
Видеокарта Sapphire RX7600 PULSE 8GB (11324-01-20G) - фото 8
Видеокарта Sapphire RX7600 PULSE 8GB (11324-01-20G) - фото 9
Видеокарта Sapphire RX7600 PULSE 8GB (11324-01-20G) - фото 10
Видеокарта Sapphire RX7600 PULSE 8GB (11324-01-20G) - фото 11
Видеокарта Sapphire RX7600 PULSE 8GB (11324-01-20G) - фото 12
Видеокарта Sapphire RX7600 PULSE 8GB (11324-01-20G) - фото 13
Видеокарта Sapphire RX7600 PULSE 8GB (11324-01-20G) - фото 14
Видеокарта Sapphire RX7600 PULSE 8GB (11324-01-20G) - фото 15
Видеокарта Sapphire RX7600 PULSE 8GB (11324-01-20G) - фото 16
Видеокарта Sapphire RX7600 PULSE 8GB (11324-01-20G) - фото 17
Видеокарта Sapphire RX7600 PULSE 8GB (11324-01-20G) - фото 18
Видеокарта Sapphire RX7600 PULSE 8GB (11324-01-20G) - фото 19
Видеокарта Sapphire RX7600 PULSE 8GB (11324-01-20G) - фото 20
Видеокарта Sapphire RX7600 PULSE 8GB (11324-01-20G) - фото 21
Видеокарта Sapphire RX7600 PULSE 8GB (11324-01-20G) - фото 22
Видеокарта Sapphire RX7600 PULSE 8GB (11324-01-20G) - фото 23
Видеокарта Sapphire RX7600 PULSE 8GB (11324-01-20G) - фото 24
Видеокарта Sapphire RX7600 PULSE 8GB (11324-01-20G) - фото 25
Видеокарта Sapphire RX7600 PULSE 8GB (11324-01-20G) - фото 26
Видеокарта Sapphire RX7600 PULSE 8GB (11324-01-20G) - фото 27
Видеокарта Sapphire RX7600 PULSE 8GB (11324-01-20G) - фото 28
Видеокарта Sapphire RX7600 PULSE 8GB (11324-01-20G) - фото 29
Видеокарта Sapphire RX7600 PULSE 8GB (11324-01-20G) - фото 30
Видеокарта Sapphire RX7600 PULSE 8GB (11324-01-20G) - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
Radeon RX 7600
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2356
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
  • Видеокарта Sapphire RX7600 PULSE 8GB (11324-01-20G) - фото 1
  • Видеокарта Sapphire RX7600 PULSE 8GB (11324-01-20G) - фото 2
  • Видеокарта Sapphire RX7600 PULSE 8GB (11324-01-20G) - фото 3
  • Видеокарта Sapphire RX7600 PULSE 8GB (11324-01-20G) - фото 4
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  • Видеокарта Sapphire RX7600 PULSE 8GB (11324-01-20G) - фото 9
  • Видеокарта Sapphire RX7600 PULSE 8GB (11324-01-20G) - фото 10
  • Видеокарта Sapphire RX7600 PULSE 8GB (11324-01-20G) - фото 11
  • Видеокарта Sapphire RX7600 PULSE 8GB (11324-01-20G) - фото 12
  • Видеокарта Sapphire RX7600 PULSE 8GB (11324-01-20G) - фото 13
  • Видеокарта Sapphire RX7600 PULSE 8GB (11324-01-20G) - фото 14
  • Видеокарта Sapphire RX7600 PULSE 8GB (11324-01-20G) - фото 15
  • Видеокарта Sapphire RX7600 PULSE 8GB (11324-01-20G) - фото 16
  • Видеокарта Sapphire RX7600 PULSE 8GB (11324-01-20G) - фото 17
  • Видеокарта Sapphire RX7600 PULSE 8GB (11324-01-20G) - фото 18
  • Видеокарта Sapphire RX7600 PULSE 8GB (11324-01-20G) - фото 19
  • Видеокарта Sapphire RX7600 PULSE 8GB (11324-01-20G) - фото 20
  • Видеокарта Sapphire RX7600 PULSE 8GB (11324-01-20G) - фото 21
  • Видеокарта Sapphire RX7600 PULSE 8GB (11324-01-20G) - фото 22
  • Видеокарта Sapphire RX7600 PULSE 8GB (11324-01-20G) - фото 23
  • Видеокарта Sapphire RX7600 PULSE 8GB (11324-01-20G) - фото 24
  • Видеокарта Sapphire RX7600 PULSE 8GB (11324-01-20G) - фото 25
  • Видеокарта Sapphire RX7600 PULSE 8GB (11324-01-20G) - фото 26
  • Видеокарта Sapphire RX7600 PULSE 8GB (11324-01-20G) - фото 27
  • Видеокарта Sapphire RX7600 PULSE 8GB (11324-01-20G) - фото 28
  • Видеокарта Sapphire RX7600 PULSE 8GB (11324-01-20G) - фото 29
  • Видеокарта Sapphire RX7600 PULSE 8GB (11324-01-20G) - фото 30
  • Видеокарта Sapphire RX7600 PULSE 8GB (11324-01-20G) - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 633160
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Характеристики

Бренд
Sapphire
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 7600
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2356
Частота видеопамяти
18000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
6
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х44х19
Вес, кг.
1

Описание товара Видеокарта Sapphire RX7600 PULSE 8GB (11324-01-20G)

Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 7600 XT PULSE OC на базе архитектуры AMD RDNA 3, оснащенная 32 мощными улучшенными вычислительными блоками, кэш-памятью AMD Infinity Cache и выделенной памятью GDDR6 объемом 8 ГБ, обеспечивает сверхвысокую частоту кадров и великолепные ощущения при игре с разрешением 7680?4320.

Отзывы о товаре Видеокарта Sapphire RX7600 PULSE 8GB (11324-01-20G)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sapphire
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 7600
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2356
Частота видеопамяти
18000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
6
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 7600 XT PULSE OC на базе архитектуры AMD RDNA 3, оснащенная 32 мощными улучшенными вычислительными блоками, кэш-памятью AMD Infinity Cache и выделенной памятью GDDR6 объемом 8 ГБ, обеспечивает сверхвысокую частоту кадров и великолепные ощущения при игре с разрешением 7680?4320.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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