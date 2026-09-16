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Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 NITRO+ GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 NITRO+ GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP

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Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 NITRO+ GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP - фото 1
Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 NITRO+ GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP - фото 2
Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 NITRO+ GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP - фото 3
Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 NITRO+ GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP - фото 4
Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 NITRO+ GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP - фото 5
Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 NITRO+ GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP - фото 6
Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 NITRO+ GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
Radeon RX 9070
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2210
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
330.8
  • Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 NITRO+ GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP - фото 1
  • Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 NITRO+ GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP - фото 2
  • Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 NITRO+ GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP - фото 3
  • Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 NITRO+ GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP - фото 4
  • Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 NITRO+ GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP - фото 5
  • Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 NITRO+ GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP - фото 6
  • Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 NITRO+ GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
78 010 руб. 
Начислим 1249 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735205
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 NITRO+ GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP
78 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sapphire
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 9070
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2210
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
330.8
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.87

Описание товара Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 NITRO+ GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP

**Видеокарта Sapphire RX 9070 NITRO+ OC 16GB GDDR6 — мощь и стиль для настоящих геймеров!** Погрузитесь в мир захватывающих игр с видеокартой Sapphire RX 9070 NITRO+ OC! Эта модель создана для тех, кто ценит высокую производительность и впечатляющий визуальный опыт. **Почему стоит выбрать Sapphire RX 9070 NITRO+ OC?** * **Высокая производительность:** графический процессор AMD Radeon RX 9070 с заводским разгоном обеспечит плавную работу даже в самых требовательных играх. * **Большой объём видеопамяти:** 16 ГБ GDDR6 позволяют обрабатывать большие объёмы данных, что особенно важно при работе с высоким разрешением и сложными графическими эффектами. * **Поддержка высокого разрешения:** максимальное разрешение 7680 x 4320 позволит вам насладиться каждой деталью игрового мира. * **Возможность подключения нескольких мониторов:** вы сможете подключить до 4 мониторов благодаря наличию 2 разъёмов DisplayPort и 2 разъёмов HDMI. * **Эффективное охлаждение:** 3 вентилятора обеспечат надёжное охлаждение видеокарты даже при максимальных нагрузках. * **Стильный дизайн с подсветкой:** видеокарта не только мощная, но и выглядит впечатляюще благодаря стильному дизайну и подсветке. **Технические характеристики:** * модель графического процессора: RX 9070; * тип видеопамяти: GDDR6; * объём видеопамяти: 16 ГБ; * разрядность шины видеопамяти: 256 бит; * количество вентиляторов: 3; * разъёмы дополнительного питания: 6pin + 6pin; * длина видеокарты (PCB): 330,8 мм; * количество занимаемых слотов: 4; * тип охлаждения: активное. Выберите Sapphire RX 9070 NITRO+ OC и откройте для себя новые горизонты в мире компьютерных игр!

Отзывы о товаре Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 NITRO+ GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Sapphire
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 9070
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2210
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Развернуть
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
330.8
Страна производитель
Китай
Описание
**Видеокарта Sapphire RX 9070 NITRO+ OC 16GB GDDR6 — мощь и стиль для настоящих геймеров!** Погрузитесь в мир захватывающих игр с видеокартой Sapphire RX 9070 NITRO+ OC! Эта модель создана для тех, кто ценит высокую производительность и впечатляющий визуальный опыт. **Почему стоит выбрать Sapphire RX 9070 NITRO+ OC?** * **Высокая производительность:** графический процессор AMD Radeon RX 9070 с заводским разгоном обеспечит плавную работу даже в самых требовательных играх. * **Большой объём видеопамяти:** 16 ГБ GDDR6 позволяют обрабатывать большие объёмы данных, что особенно важно при работе с высоким разрешением и сложными графическими эффектами. * **Поддержка высокого разрешения:** максимальное разрешение 7680 x 4320 позволит вам насладиться каждой деталью игрового мира. * **Возможность подключения нескольких мониторов:** вы сможете подключить до 4 мониторов благодаря наличию 2 разъёмов DisplayPort и 2 разъёмов HDMI. * **Эффективное охлаждение:** 3 вентилятора обеспечат надёжное охлаждение видеокарты даже при максимальных нагрузках. * **Стильный дизайн с подсветкой:** видеокарта не только мощная, но и выглядит впечатляюще благодаря стильному дизайну и подсветке. **Технические характеристики:** * модель графического процессора: RX 9070; * тип видеопамяти: GDDR6; * объём видеопамяти: 16 ГБ; * разрядность шины видеопамяти: 256 бит; * количество вентиляторов: 3; * разъёмы дополнительного питания: 6pin + 6pin; * длина видеокарты (PCB): 330,8 мм; * количество занимаемых слотов: 4; * тип охлаждения: активное. Выберите Sapphire RX 9070 NITRO+ OC и откройте для себя новые горизонты в мире компьютерных игр!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 NITRO+ GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 78010 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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