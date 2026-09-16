Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 NITRO+ GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 NITRO+ GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP
**Видеокарта Sapphire RX 9070 NITRO+ OC 16GB GDDR6 — мощь и стиль для настоящих геймеров!** Погрузитесь в мир захватывающих игр с видеокартой Sapphire RX 9070 NITRO+ OC! Эта модель создана для тех, кто ценит высокую производительность и впечатляющий визуальный опыт. **Почему стоит выбрать Sapphire RX 9070 NITRO+ OC?** * **Высокая производительность:** графический процессор AMD Radeon RX 9070 с заводским разгоном обеспечит плавную работу даже в самых требовательных играх. * **Большой объём видеопамяти:** 16 ГБ GDDR6 позволяют обрабатывать большие объёмы данных, что особенно важно при работе с высоким разрешением и сложными графическими эффектами. * **Поддержка высокого разрешения:** максимальное разрешение 7680 x 4320 позволит вам насладиться каждой деталью игрового мира. * **Возможность подключения нескольких мониторов:** вы сможете подключить до 4 мониторов благодаря наличию 2 разъёмов DisplayPort и 2 разъёмов HDMI. * **Эффективное охлаждение:** 3 вентилятора обеспечат надёжное охлаждение видеокарты даже при максимальных нагрузках. * **Стильный дизайн с подсветкой:** видеокарта не только мощная, но и выглядит впечатляюще благодаря стильному дизайну и подсветке. **Технические характеристики:** * модель графического процессора: RX 9070; * тип видеопамяти: GDDR6; * объём видеопамяти: 16 ГБ; * разрядность шины видеопамяти: 256 бит; * количество вентиляторов: 3; * разъёмы дополнительного питания: 6pin + 6pin; * длина видеокарты (PCB): 330,8 мм; * количество занимаемых слотов: 4; * тип охлаждения: активное. Выберите Sapphire RX 9070 NITRO+ OC и откройте для себя новые горизонты в мире компьютерных игр!
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Теги товара: Для игр в 2K, Для игр в 4K, Топовые, AMD Radeon
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