Видеокарта AFOX GeForce RTX 3070, 8 GB GDDR6, 256 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 1500 MHz
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Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 3070
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1500
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 310 руб.
В наличии
Код товара: 739409
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43 310 руб.
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Характеристики
Бренд
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3070
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1500
Частота видеопамяти
1400
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
236
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х14х5
Вес, кг.
1.8
Описание товара Видеокарта AFOX GeForce RTX 3070, 8 GB GDDR6, 256 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 1500 MHz
Видеокарта AFOX NVIDIA GeForce RTX 3070 RTX3070 8ГБ GDDR6 подходит для игр и профессиональной графики. Модель оснащена 8 ГБ видеопамяти GDDR6 и поддерживает разрешение до 7680?4320, что улучшает детализацию и плавность изображения. Архитектура Ampere и 5888 ядер CUDA ускоряют обработку сложных графических задач и современных игр.
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Теги товара: Для игр в 2K, Топовые, Игровые, NVIDIA GeForce
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3070
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1500
Частота видеопамяти
1400
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Развернуть
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
236
Страна производитель
Китай
Видеокарта AFOX NVIDIA GeForce RTX 3070 RTX3070 8ГБ GDDR6 подходит для игр и профессиональной графики. Модель оснащена 8 ГБ видеопамяти GDDR6 и поддерживает разрешение до 7680?4320, что улучшает детализацию и плавность изображения. Архитектура Ampere и 5888 ядер CUDA ускоряют обработку сложных графических задач и современных игр.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX
Теги товара: Для игр в 2K, Топовые, Игровые, NVIDIA GeForce
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX
Теги товара: Для игр в 2K, Топовые, Игровые, NVIDIA GeForce
Видеокарта AFOX GeForce RTX 3070, 8 GB GDDR6, 256 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 1500 MHz - стоимость товара 43310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Видеокарта AFOX GeForce RTX 3070, 8 GB GDDR6, 256 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 1500 MHz