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Видеокарта AFOX GeForce RTX 3070, 8 GB GDDR6, 256 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 1500 MHz купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта AFOX GeForce RTX 3070, 8 GB GDDR6, 256 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 1500 MHz

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Видеокарта AFOX GeForce RTX 3070, 8 GB GDDR6, 256 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 1500 MHz - фото 1
Видеокарта AFOX GeForce RTX 3070, 8 GB GDDR6, 256 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 1500 MHz - фото 2
Видеокарта AFOX GeForce RTX 3070, 8 GB GDDR6, 256 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 1500 MHz - фото 3
Видеокарта AFOX GeForce RTX 3070, 8 GB GDDR6, 256 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 1500 MHz - фото 4
Видеокарта AFOX GeForce RTX 3070, 8 GB GDDR6, 256 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 1500 MHz - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 3070
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1500
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
  • Видеокарта AFOX GeForce RTX 3070, 8 GB GDDR6, 256 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 1500 MHz - фото 1
  • Видеокарта AFOX GeForce RTX 3070, 8 GB GDDR6, 256 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 1500 MHz - фото 2
  • Видеокарта AFOX GeForce RTX 3070, 8 GB GDDR6, 256 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 1500 MHz - фото 3
  • Видеокарта AFOX GeForce RTX 3070, 8 GB GDDR6, 256 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 1500 MHz - фото 4
  • Видеокарта AFOX GeForce RTX 3070, 8 GB GDDR6, 256 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 1500 MHz - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 310 руб. 
Начислим 693 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 739409
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Видеокарта AFOX GeForce RTX 3070, 8 GB GDDR6, 256 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 1500 MHz
43 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AFOX
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3070
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1500
Частота видеопамяти
1400
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
236
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х14х5
Вес, кг.
1.8

Описание товара Видеокарта AFOX GeForce RTX 3070, 8 GB GDDR6, 256 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 1500 MHz

Видеокарта AFOX NVIDIA GeForce RTX 3070 RTX3070 8ГБ GDDR6 подходит для игр и профессиональной графики. Модель оснащена 8 ГБ видеопамяти GDDR6 и поддерживает разрешение до 7680?4320, что улучшает детализацию и плавность изображения. Архитектура Ampere и 5888 ядер CUDA ускоряют обработку сложных графических задач и современных игр.

Отзывы о товаре Видеокарта AFOX GeForce RTX 3070, 8 GB GDDR6, 256 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 1500 MHz




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AFOX
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3070
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1500
Частота видеопамяти
1400
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Развернуть
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
236
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта AFOX NVIDIA GeForce RTX 3070 RTX3070 8ГБ GDDR6 подходит для игр и профессиональной графики. Модель оснащена 8 ГБ видеопамяти GDDR6 и поддерживает разрешение до 7680?4320, что улучшает детализацию и плавность изображения. Архитектура Ampere и 5888 ядер CUDA ускоряют обработку сложных графических задач и современных игр.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта AFOX GeForce RTX 3070, 8 GB GDDR6, 256 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 1500 MHz - стоимость товара 43310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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