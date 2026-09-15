Top.Mail.Ru
Видеокарта ASUS GeForce RTX 3050 DUAL OC V2 8G (DUAL-RTX3050-O8G-V2) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеокарта ASUS GeForce RTX 3050 DUAL OC V2 8G (DUAL-RTX3050-O8G-V2)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеокарта ASUS GeForce RTX 3050 DUAL OC V2 8G (DUAL-RTX3050-O8G-V2) - фото 1
Видеокарта ASUS GeForce RTX 3050 DUAL OC V2 8G (DUAL-RTX3050-O8G-V2) - фото 2
Видеокарта ASUS GeForce RTX 3050 DUAL OC V2 8G (DUAL-RTX3050-O8G-V2) - фото 3
Видеокарта ASUS GeForce RTX 3050 DUAL OC V2 8G (DUAL-RTX3050-O8G-V2) - фото 4
Видеокарта ASUS GeForce RTX 3050 DUAL OC V2 8G (DUAL-RTX3050-O8G-V2) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1822
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
  • Видеокарта ASUS GeForce RTX 3050 DUAL OC V2 8G (DUAL-RTX3050-O8G-V2) - фото 1
  • Видеокарта ASUS GeForce RTX 3050 DUAL OC V2 8G (DUAL-RTX3050-O8G-V2) - фото 2
  • Видеокарта ASUS GeForce RTX 3050 DUAL OC V2 8G (DUAL-RTX3050-O8G-V2) - фото 3
  • Видеокарта ASUS GeForce RTX 3050 DUAL OC V2 8G (DUAL-RTX3050-O8G-V2) - фото 4
  • Видеокарта ASUS GeForce RTX 3050 DUAL OC V2 8G (DUAL-RTX3050-O8G-V2) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 920 руб. 
Начислим 559 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 641543
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Видеокарта ASUS GeForce RTX 3050 DUAL OC V2 8G (DUAL-RTX3050-O8G-V2)
34 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1822
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х22х6
Вес, г.
890

Описание товара Видеокарта ASUS GeForce RTX 3050 DUAL OC V2 8G (DUAL-RTX3050-O8G-V2)

Видеокарта ASUS DUAL-RTX3050-O8G-V2 — это модель графического ускорителя, основанная на архитектуре NVIDIA Ampere. Она оснащена графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 3050 и имеет 8 ГБ видеопамяти GDDR6. Эта видеокарта поддерживает технологии искусственного интеллекта и трассировки лучей в реальном времени, что позволяет ей обеспечивать высокую производительность в играх и других графических приложениях.

Отзывы о товаре Видеокарта ASUS GeForce RTX 3050 DUAL OC V2 8G (DUAL-RTX3050-O8G-V2)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1822
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
200
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта ASUS DUAL-RTX3050-O8G-V2 — это модель графического ускорителя, основанная на архитектуре NVIDIA Ampere. Она оснащена графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 3050 и имеет 8 ГБ видеопамяти GDDR6. Эта видеокарта поддерживает технологии искусственного интеллекта и трассировки лучей в реальном времени, что позволяет ей обеспечивать высокую производительность в играх и других графических приложениях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта ASUS GeForce RTX 3050 DUAL OC V2 8G (DUAL-RTX3050-O8G-V2) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 34920 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...