Видеокарта ASUS GeForce RTX 3050 DUAL OC V2 8G (DUAL-RTX3050-O8G-V2)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1822
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 920 руб.
В наличии
Код товара: 641543
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
34 920 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1822
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х22х6
Вес, г.
890
Описание товара Видеокарта ASUS GeForce RTX 3050 DUAL OC V2 8G (DUAL-RTX3050-O8G-V2)
Видеокарта ASUS DUAL-RTX3050-O8G-V2 — это модель графического ускорителя, основанная на архитектуре NVIDIA Ampere. Она оснащена графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 3050 и имеет 8 ГБ видеопамяти GDDR6. Эта видеокарта поддерживает технологии искусственного интеллекта и трассировки лучей в реальном времени, что позволяет ей обеспечивать высокую производительность в играх и других графических приложениях.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX
Теги товара: RTX 3050, Для игр в Full HD, Игровые, NVIDIA GeForce
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 36 290 руб.9073 руб. в СплитВидеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X XS 8GB OC (RTX 3050 VENTUS 2X X...
-
В наличииЦена 43 310 руб.10828 руб. в СплитВидеокарта AFOX GeForce RTX 3070, 8 GB GDDR6, 256 bit, 3xDisplay...
-
В наличииЦена 44 590 руб.11148 руб. в СплитВидеокарта Asus RTX 3060 12Gb (DUAL-RTX3060-O12G-V2) LHR
-
В наличииЦена 47 210 руб.11803 руб. в СплитВидеокарта ASUS PRIME-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7; 90YV...
-
В наличииЦена 49 990 руб.12498 руб. в СплитВидеокарта Palit RTX5060 DUAL 8GB GDDR7 (NE75060019P1-GB2063D)
-
В наличииЦена 50 780 руб.12695 руб. в СплитВидеокарта ASUS RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FA...
-
В наличииЦена 55 610 руб.13903 руб. в СплитВидеокарта Asus GeForce RTX 5060 Ti Prime OC 8GB <90YV0MP0-M0NA0...
-
В наличииЦена 78 010 руб.19503 руб. в СплитВидеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 NITRO+ GAMING OC 16GB GDD...
-
В наличииЦена 85 930 руб.21483 руб. в СплитВидеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070WF3OC-12GD GIGABYTE
-
В наличииЦена 86 230 руб.21558 руб. в СплитВидеокарта Asus GeForce RTX 5070 Prime OC 12GB white <90YV0M19-M...
-
В наличииЦена 88 120 руб.22030 руб. в СплитВидеокарта Asus RTX5070 PRIME OC 12Gb GDDR7 192bit (90YV0M10-M0N...
-
В наличииЦена 89 450 руб.22363 руб. в СплитВидеокарта Palit RTX5070 INFINITY 3 OC 12GB GDDR7 (NE75070S19K9-...
Бренд
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1822
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
200
Страна производитель
Китай
Видеокарта ASUS DUAL-RTX3050-O8G-V2 — это модель графического ускорителя, основанная на архитектуре NVIDIA Ampere. Она оснащена графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 3050 и имеет 8 ГБ видеопамяти GDDR6. Эта видеокарта поддерживает технологии искусственного интеллекта и трассировки лучей в реальном времени, что позволяет ей обеспечивать высокую производительность в играх и других графических приложениях.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX
Теги товара: RTX 3050, Для игр в Full HD, Игровые, NVIDIA GeForce
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX
Теги товара: RTX 3050, Для игр в Full HD, Игровые, NVIDIA GeForce
Видеокарта ASUS GeForce RTX 3050 DUAL OC V2 8G (DUAL-RTX3050-O8G-V2) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 34920 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Видеокарта ASUS GeForce RTX 3050 DUAL OC V2 8G (DUAL-RTX3050-O8G-V2)