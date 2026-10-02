Видеокарта Afox GTX750 ATX 2GB (AF750-2048D5H6-V3)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Afox GTX750 ATX 2GB (AF750-2048D5H6-V3)
Afox GTX750 ATX 2GB (AF750-2048D5H6-V3) - начальная игровая видеокарта на чипе GeForce GTX 750 с 2 ГБ GDDR5 и 128-битной шиной, ориентированная на бюджетные сборки для Full HD с упором на старые и нетребовательные игры. Она заметно мощнее офисных решений уровня GT 730 и встроенной графики прошлых поколений, но сильно уступает современным игровым картам.
Для каких задач
- Подходит для игр прошлых лет и онлайновых проектов (CS:GO, DOTA 2, World of Tanks и т.п.) в 1080p на низких/средних настройках с комфортным FPS.
- Для современных тяжёлых ААА-игр мощность уже недостаточна: запуск возможен только на минимальных настройках и пониженных разрешениях, поэтому карта уместна как временный или бюджетный вариант.
- Хороший выбор для офисно-домашнего ПК, где нужна чуть более быстрая графика, чем встроенная, плюс аппаратное ускорение видео и поддержка нескольких мониторов.
Архитектура и память
- GPU: NVIDIA GeForce GTX 750 (архитектура Maxwell) c 640 CUDA-ядрами и поддержкой DirectX 12, что обеспечивает базовую совместимость с современными играми и приложениями.
- Частоты: базовая примерно 1020 МГц и Boost до 1085 МГц для версии Afox, что соответствует типичному уровню GTX 750 без дополнительного питания.
- Память: 2 ГБ GDDR5 с эффективной частотой около 5,1 ГГц и 128-битной шиной, чего хватает для нетяжёлых игр в 1080p и работы с мультимедиа, но мало для современных проектов с тяжёлыми текстурами.
Охлаждение и корпус
- Используется компактный одно-вентиляторный кулер (single fan) с активным охлаждением, рассчитанный на теплопакет порядка 55-60 Вт, что обеспечивает приемлемые температуры даже в небольших корпусах.
- Карта формата ATX, двухслотовая по высоте, с умеренной длиной, поэтому без проблем помещается в большинство стандартных корпусов mATX/ATX.
- Низкое энергопотребление позволяет не переживать за перегрев и шум: при правильной вентиляции корпуса карта работает относительно тихо.
Порты и мониторы
- Выходы: HDMI, DVI и VGA (D-Sub), что удобно при использовании старых и смешанных мониторов, а также проекторов.
- Максимальное разрешение до 7680?4320 по цифровым интерфейсам, однако по мощности GPU реалистичный сценарий - один или два Full HD-монитора.
- Можно собирать рабочее место с двумя дисплеями "работа + мультимедиа", не перегружая систему и блок питания.
Важно знать перед покупкой
- Карта не требует дополнительного питания, её достаточно подключить к слоту PCI Express 3.0 x16; рекомендованный блок питания начинается от 350 Вт.
- Для современного гейминга в 1080p это уже устаревшее решение, поэтому стоит рассматривать её как временный вариант или апгрейд старой системы под лёгкие игры и мультимедиа.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: Игровые, NVIDIA GeForce
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Afox GTX750 ATX 2GB (AF750-2048D5H6-V3) - начальная игровая видеокарта на чипе GeForce GTX 750 с 2 ГБ GDDR5 и 128-битной шиной, ориентированная на бюджетные сборки для Full HD с упором на старые и нетребовательные игры. Она заметно мощнее офисных решений уровня GT 730 и встроенной графики прошлых поколений, но сильно уступает современным игровым картам.
Для каких задач
- Подходит для игр прошлых лет и онлайновых проектов (CS:GO, DOTA 2, World of Tanks и т.п.) в 1080p на низких/средних настройках с комфортным FPS.
- Для современных тяжёлых ААА-игр мощность уже недостаточна: запуск возможен только на минимальных настройках и пониженных разрешениях, поэтому карта уместна как временный или бюджетный вариант.
- Хороший выбор для офисно-домашнего ПК, где нужна чуть более быстрая графика, чем встроенная, плюс аппаратное ускорение видео и поддержка нескольких мониторов.
Архитектура и память
- GPU: NVIDIA GeForce GTX 750 (архитектура Maxwell) c 640 CUDA-ядрами и поддержкой DirectX 12, что обеспечивает базовую совместимость с современными играми и приложениями.
- Частоты: базовая примерно 1020 МГц и Boost до 1085 МГц для версии Afox, что соответствует типичному уровню GTX 750 без дополнительного питания.
- Память: 2 ГБ GDDR5 с эффективной частотой около 5,1 ГГц и 128-битной шиной, чего хватает для нетяжёлых игр в 1080p и работы с мультимедиа, но мало для современных проектов с тяжёлыми текстурами.
Охлаждение и корпус
- Используется компактный одно-вентиляторный кулер (single fan) с активным охлаждением, рассчитанный на теплопакет порядка 55-60 Вт, что обеспечивает приемлемые температуры даже в небольших корпусах.
- Карта формата ATX, двухслотовая по высоте, с умеренной длиной, поэтому без проблем помещается в большинство стандартных корпусов mATX/ATX.
- Низкое энергопотребление позволяет не переживать за перегрев и шум: при правильной вентиляции корпуса карта работает относительно тихо.
Порты и мониторы
- Выходы: HDMI, DVI и VGA (D-Sub), что удобно при использовании старых и смешанных мониторов, а также проекторов.
- Максимальное разрешение до 7680?4320 по цифровым интерфейсам, однако по мощности GPU реалистичный сценарий - один или два Full HD-монитора.
- Можно собирать рабочее место с двумя дисплеями "работа + мультимедиа", не перегружая систему и блок питания.
Важно знать перед покупкой
- Карта не требует дополнительного питания, её достаточно подключить к слоту PCI Express 3.0 x16; рекомендованный блок питания начинается от 350 Вт.
- Для современного гейминга в 1080p это уже устаревшее решение, поэтому стоит рассматривать её как временный вариант или апгрейд старой системы под лёгкие игры и мультимедиа.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: Игровые, NVIDIA GeForce
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