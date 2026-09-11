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Видеокарта SINOTEX GeForce GT 1030 Ninja 4G (NK103FG44F) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта SINOTEX GeForce GT 1030 Ninja 4G (NK103FG44F)

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Видеокарта SINOTEX GeForce GT 1030 Ninja 4G (NK103FG44F) - фото 1
Видеокарта SINOTEX GeForce GT 1030 Ninja 4G (NK103FG44F) - фото 2
Видеокарта SINOTEX GeForce GT 1030 Ninja 4G (NK103FG44F) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GT 1030
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR4
Частота графического процессора
1152
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
  • Видеокарта SINOTEX GeForce GT 1030 Ninja 4G (NK103FG44F) - фото 1
  • Видеокарта SINOTEX GeForce GT 1030 Ninja 4G (NK103FG44F) - фото 2
  • Видеокарта SINOTEX GeForce GT 1030 Ninja 4G (NK103FG44F) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595116
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Характеристики

Бренд
Ninja
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 1030
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR4
Частота графического процессора
1152
Частота видеопамяти
2100
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
16
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI, HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
160
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х14х8
Вес, кг.
1.35

Описание товара Видеокарта SINOTEX GeForce GT 1030 Ninja 4G (NK103FG44F)

Выведите работу графикой на новый уровень! Эти карты обеспечивают производительность стабильность популярных графических приложениях, также ускорение их функций на базе алгоритмов ИИ. Вы получаете уникальные инструменты, что позволяет существенно ускорить работу графическим контентом. Получите высокую производительность для любых задач.

Отзывы о товаре Видеокарта SINOTEX GeForce GT 1030 Ninja 4G (NK103FG44F)




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Характеристики
Бренд
Ninja
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 1030
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR4
Частота графического процессора
1152
Частота видеопамяти
2100
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
16
Развернуть
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI, HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
160
Страна производитель
Китай
Описание
Выведите работу графикой на новый уровень! Эти карты обеспечивают производительность стабильность популярных графических приложениях, также ускорение их функций на базе алгоритмов ИИ. Вы получаете уникальные инструменты, что позволяет существенно ускорить работу графическим контентом. Получите высокую производительность для любых задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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