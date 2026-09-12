Видеокарта Zotac GT1030 2GB GDDR5 (ZT-P10300A-10L)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Zotac GT1030 2GB GDDR5 (ZT-P10300A-10L)
ZOTAC GeForce GT 1030 2GB GDDR5 Low Profile (ZT-P10300A-10L) - компактная видеокарта на Pascal, которая превращает офисный или домашний ПК без дискретной графики в систему с поддержкой современных мультимедийных форматов и базового 3D. Низкопрофильный форм-фактор и однослотовое охлаждение позволяют ставить её в тонкие корпуса и готовые системные блоки, где нет места для больших игровых решений.
Для кого и под какие задачи
GT 1030 2GB ориентирована на пользователей, которым нужна тихая карта для офисной работы, мультимедиа, просмотров видео в высоком разрешении и лёгких игр или онлайновых проектов на низко-средних настройках. Она подойдёт для апгрейда старых систем с интегрированной графикой, где требуется вывод на несколько мониторов и поддержка современных видеокодеков, но нет смысла вкладываться в мощный игровой GPU.
Картинка и скорость
Чип GeForce GT 1030 с 384 CUDA-ядрами, частотами до 1468 МГц и 2 ГБ GDDR5 по 64-битной шине обеспечивает заметный прирост по сравнению с встроенной графикой, но остаётся решением начального уровня. Для нетребовательных игр в Full HD или 720p этого хватает, однако в крупных современных проектах придётся снижать разрешение и качество графики, чтобы сохранять приемлемую плавность.
Подключения и удобство
Карта использует интерфейс PCIe 3.0 и довольствуется типичным энергопотреблением около 30 Вт, поэтому не предъявляет жёстких требований к блоку питания и подходит для бюджетных сборок. На выходах предусмотрены HDMI 2.0b и DVI-D, что позволяет подключать и современные мониторы, и более старые панели, не использующие DisplayPort.
Важные нюансы перед покупкой
Объём видеопамяти 2 ГБ и узкая шина делают GT 1030 слабо пригодной для тяжёлых игр и работы с ресурсоёмкой графикой, поэтому эту модель стоит рассматривать именно как апгрейд мультимедиа и офисной системы, а не основу игрового ПК. При выборе важно учитывать, что GT 1030 выпускается и в версиях с медленной памятью DDR4, поэтому для более отзывчивой работы и лучшей производительности нужно ориентироваться именно на модификацию с GDDR5.
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Теги товара: Офисные для двух мониторов, NVIDIA GeForce
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ZOTAC GeForce GT 1030 2GB GDDR5 Low Profile (ZT-P10300A-10L) - компактная видеокарта на Pascal, которая превращает офисный или домашний ПК без дискретной графики в систему с поддержкой современных мультимедийных форматов и базового 3D. Низкопрофильный форм-фактор и однослотовое охлаждение позволяют ставить её в тонкие корпуса и готовые системные блоки, где нет места для больших игровых решений.
Для кого и под какие задачи
GT 1030 2GB ориентирована на пользователей, которым нужна тихая карта для офисной работы, мультимедиа, просмотров видео в высоком разрешении и лёгких игр или онлайновых проектов на низко-средних настройках. Она подойдёт для апгрейда старых систем с интегрированной графикой, где требуется вывод на несколько мониторов и поддержка современных видеокодеков, но нет смысла вкладываться в мощный игровой GPU.
Картинка и скорость
Чип GeForce GT 1030 с 384 CUDA-ядрами, частотами до 1468 МГц и 2 ГБ GDDR5 по 64-битной шине обеспечивает заметный прирост по сравнению с встроенной графикой, но остаётся решением начального уровня. Для нетребовательных игр в Full HD или 720p этого хватает, однако в крупных современных проектах придётся снижать разрешение и качество графики, чтобы сохранять приемлемую плавность.
Подключения и удобство
Карта использует интерфейс PCIe 3.0 и довольствуется типичным энергопотреблением около 30 Вт, поэтому не предъявляет жёстких требований к блоку питания и подходит для бюджетных сборок. На выходах предусмотрены HDMI 2.0b и DVI-D, что позволяет подключать и современные мониторы, и более старые панели, не использующие DisplayPort.
Важные нюансы перед покупкой
Объём видеопамяти 2 ГБ и узкая шина делают GT 1030 слабо пригодной для тяжёлых игр и работы с ресурсоёмкой графикой, поэтому эту модель стоит рассматривать именно как апгрейд мультимедиа и офисной системы, а не основу игрового ПК. При выборе важно учитывать, что GT 1030 выпускается и в версиях с медленной памятью DDR4, поэтому для более отзывчивой работы и лучшей производительности нужно ориентироваться именно на модификацию с GDDR5.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070
Теги товара: Офисные для двух мониторов, NVIDIA GeForce
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