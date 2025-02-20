Видеокарта Asus GT730-SL-2GD5-BRK 2048Mb (90YV06N2-M0NA00)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Asus GT730-SL-2GD5-BRK 2048Mb (90YV06N2-M0NA00)
Видеокарта ASUS GeForce GT 730 Silent LP будет оптимальной в случае, если вы хотите оборудовать игровой компьютер начального уровня. Видеокарту можно разместить в компактном корпусе: она имеет низкопрофильный формат, а длина устройства – лишь 145 мм. Пассивное охлаждение станет оптимальным решением в случае, если вам необходим минимальный уровень шума. Охлаждение, однако, остается эффективным, потому что тепло отводит массивный радиатор. ASUS GeForce GT 730 Silent LP имеет разъем HDMI, поэтому вы сможете выводить изображение на последние модели телевизоров. Не станет проблемой и подключение к любым мониторам: адаптер оборудован разъемами D-SUB (VGA) и DVI-D.
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Теги товара: Офисные для двух мониторов, NVIDIA GeForce
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070
Теги товара: Офисные для двух мониторов, NVIDIA GeForce
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая карта подключил два монитора 2К и телик HD проблем из разных разрешений нет, очень доволен, аудио также работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
для второго экрана 1080i, вытягивает видео
Достоинства:
Комментарий:
Уникальная, в своём роде, видеокарта.
Достоинства:
Комментарий:
Поставил всё ок, дрова сами подтянулись на вин10, подключил два монитора 2К
Достоинства:
Комментарий:
Все работает. Новая в упаковке. Брать можно)
Отзывы о товаре Видеокарта Asus GT730-SL-2GD5-BRK 2048Mb (90YV06N2-M0NA00)
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая карта подключил два монитора 2К и телик HD проблем из разных разрешений нет, очень доволен, аудио также работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
для второго экрана 1080i, вытягивает видео
Достоинства:
Комментарий:
Уникальная, в своём роде, видеокарта.
Достоинства:
Комментарий:
Поставил всё ок, дрова сами подтянулись на вин10, подключил два монитора 2К
Достоинства:
Комментарий:
Все работает. Новая в упаковке. Брать можно)