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Видеокарта Asus GT1030 2GB GDDR5 64bit (90YV0AT0-M0NA00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Asus GT1030 2GB GDDR5 64bit (90YV0AT0-M0NA00)

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Видеокарта Asus GT1030 2GB GDDR5 64bit (90YV0AT0-M0NA00) - фото 1
Видеокарта Asus GT1030 2GB GDDR5 64bit (90YV0AT0-M0NA00) - фото 2
Видеокарта Asus GT1030 2GB GDDR5 64bit (90YV0AT0-M0NA00) - фото 3
Видеокарта Asus GT1030 2GB GDDR5 64bit (90YV0AT0-M0NA00) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GT 1030
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1227
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
4096x2160
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
  • Видеокарта Asus GT1030 2GB GDDR5 64bit (90YV0AT0-M0NA00) - фото 1
  • Видеокарта Asus GT1030 2GB GDDR5 64bit (90YV0AT0-M0NA00) - фото 2
  • Видеокарта Asus GT1030 2GB GDDR5 64bit (90YV0AT0-M0NA00) - фото 3
  • Видеокарта Asus GT1030 2GB GDDR5 64bit (90YV0AT0-M0NA00) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717645
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 1030
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1227
Частота видеопамяти
6000
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
28
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI, HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
167
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х35х26
Вес, г.
530

Описание товара Видеокарта Asus GT1030 2GB GDDR5 64bit (90YV0AT0-M0NA00)

Видеокарта ASUS GT1030-SL-2G-BRK 2GB GDDR5 64bit DVI HDMI RTL — это модель графического адаптера, предназначенная для использования в персональных компьютерах.

Отзывы о товаре Видеокарта Asus GT1030 2GB GDDR5 64bit (90YV0AT0-M0NA00)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 1030
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1227
Частота видеопамяти
6000
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
28
Развернуть
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI, HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
167
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта ASUS GT1030-SL-2G-BRK 2GB GDDR5 64bit DVI HDMI RTL — это модель графического адаптера, предназначенная для использования в персональных компьютерах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Asus GT1030 2GB GDDR5 64bit (90YV0AT0-M0NA00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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