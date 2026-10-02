Видеокарта Asus GT 1030 2048Mb (GT1030-2G-BRK)
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Asus GT 1030 2048Mb (GT1030-2G-BRK)
Видеокарта Asus GeForce GT 1030 LP [GT1030-2G-BRK] является отличным вариантом для использования в составе компьютеров начального и среднего уровня. Основу модели составляет зарекомендовавший себя стабильностью функционирования видеопроцессор GeForce GT 1030. Имеется поддержка стандартов DirectX 12 и OpenGL 4.5. 2 Гб видеопамяти GDDR5 достаточно для реализации всех возможностей видеоадаптера. Эффективная частота графического чипа сравнительно высока: она равна 6008 МГц. Видеокарта Asus GeForce GT 1030 LP [GT1030-2G-BRK] подключается с использованием интерфейса PCI-E. Многим пользователям будет полезна возможность одновременного подключения 2 мониторов. Для вывода изображения используются видеоинтерфейсы DisplayPort и HDMI. Одной из сильных сторон видеокарты является низкий уровень потребления энергии. Энергопотребление устройства не превышает 30 Вт, а для работы видеоадаптера рекомендуется источник питания с мощностью от 300 Вт. Длина и толщина видеокарты равны 169 и 21 мм соответственно.
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Теги товара: Офисные для двух мониторов, NVIDIA GeForce
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Теги товара: Офисные для двух мониторов, NVIDIA GeForce
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