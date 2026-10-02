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Видеокарта Asus GT 1030 2048Mb (GT1030-2G-BRK) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Asus GT 1030 2048Mb (GT1030-2G-BRK)

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Видеокарта Asus GT 1030 2048Mb (GT1030-2G-BRK) - фото 1
Видеокарта Asus GT 1030 2048Mb (GT1030-2G-BRK) - фото 2
Видеокарта Asus GT 1030 2048Mb (GT1030-2G-BRK) - фото 3
Видеокарта Asus GT 1030 2048Mb (GT1030-2G-BRK) - фото 4
Видеокарта Asus GT 1030 2048Mb (GT1030-2G-BRK) - фото 5
Видеокарта Asus GT 1030 2048Mb (GT1030-2G-BRK) - фото 6
Видеокарта Asus GT 1030 2048Mb (GT1030-2G-BRK) - фото 7
Видеокарта Asus GT 1030 2048Mb (GT1030-2G-BRK) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GT 1030
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1228
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
  • Видеокарта Asus GT 1030 2048Mb (GT1030-2G-BRK) - фото 1
  • Видеокарта Asus GT 1030 2048Mb (GT1030-2G-BRK) - фото 2
  • Видеокарта Asus GT 1030 2048Mb (GT1030-2G-BRK) - фото 3
  • Видеокарта Asus GT 1030 2048Mb (GT1030-2G-BRK) - фото 4
  • Видеокарта Asus GT 1030 2048Mb (GT1030-2G-BRK) - фото 5
  • Видеокарта Asus GT 1030 2048Mb (GT1030-2G-BRK) - фото 6
  • Видеокарта Asus GT 1030 2048Mb (GT1030-2G-BRK) - фото 7
  • Видеокарта Asus GT 1030 2048Mb (GT1030-2G-BRK) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 990 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 260806
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Видеокарта Asus GT 1030 2048Mb (GT1030-2G-BRK)
8 990 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 1030
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1228
Частота видеопамяти
6000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
14
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х16х5
Вес, г.
950

Описание товара Видеокарта Asus GT 1030 2048Mb (GT1030-2G-BRK)

Видеокарта Asus GeForce GT 1030 LP [GT1030-2G-BRK] является отличным вариантом для использования в составе компьютеров начального и среднего уровня. Основу модели составляет зарекомендовавший себя стабильностью функционирования видеопроцессор GeForce GT 1030. Имеется поддержка стандартов DirectX 12 и OpenGL 4.5. 2 Гб видеопамяти GDDR5 достаточно для реализации всех возможностей видеоадаптера. Эффективная частота графического чипа сравнительно высока: она равна 6008 МГц. Видеокарта Asus GeForce GT 1030 LP [GT1030-2G-BRK] подключается с использованием интерфейса PCI-E. Многим пользователям будет полезна возможность одновременного подключения 2 мониторов. Для вывода изображения используются видеоинтерфейсы DisplayPort и HDMI. Одной из сильных сторон видеокарты является низкий уровень потребления энергии. Энергопотребление устройства не превышает 30 Вт, а для работы видеоадаптера рекомендуется источник питания с мощностью от 300 Вт. Длина и толщина видеокарты равны 169 и 21 мм соответственно.

Отзывы о товаре Видеокарта Asus GT 1030 2048Mb (GT1030-2G-BRK)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 1030
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1228
Частота видеопамяти
6000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
14
Развернуть
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта Asus GeForce GT 1030 LP [GT1030-2G-BRK] является отличным вариантом для использования в составе компьютеров начального и среднего уровня. Основу модели составляет зарекомендовавший себя стабильностью функционирования видеопроцессор GeForce GT 1030. Имеется поддержка стандартов DirectX 12 и OpenGL 4.5. 2 Гб видеопамяти GDDR5 достаточно для реализации всех возможностей видеоадаптера. Эффективная частота графического чипа сравнительно высока: она равна 6008 МГц. Видеокарта Asus GeForce GT 1030 LP [GT1030-2G-BRK] подключается с использованием интерфейса PCI-E. Многим пользователям будет полезна возможность одновременного подключения 2 мониторов. Для вывода изображения используются видеоинтерфейсы DisplayPort и HDMI. Одной из сильных сторон видеокарты является низкий уровень потребления энергии. Энергопотребление устройства не превышает 30 Вт, а для работы видеоадаптера рекомендуется источник питания с мощностью от 300 Вт. Длина и толщина видеокарты равны 169 и 21 мм соответственно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Asus GT 1030 2048Mb (GT1030-2G-BRK) - стоимость товара 8990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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