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Видеокарта Gigabyte INTEL ARC A310 4096Mb 64 GDDR6 Ret (GV-IA310WF2-4GD) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Gigabyte INTEL ARC A310 4096Mb 64 GDDR6 Ret (GV-IA310WF2-4GD)

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Видеокарта Gigabyte INTEL ARC A310 4096Mb 64 GDDR6 Ret (GV-IA310WF2-4GD) - фото 1
Видеокарта Gigabyte INTEL ARC A310 4096Mb 64 GDDR6 Ret (GV-IA310WF2-4GD) - фото 2
Видеокарта Gigabyte INTEL ARC A310 4096Mb 64 GDDR6 Ret (GV-IA310WF2-4GD) - фото 3
Видеокарта Gigabyte INTEL ARC A310 4096Mb 64 GDDR6 Ret (GV-IA310WF2-4GD) - фото 4
Видеокарта Gigabyte INTEL ARC A310 4096Mb 64 GDDR6 Ret (GV-IA310WF2-4GD) - фото 5
Видеокарта Gigabyte INTEL ARC A310 4096Mb 64 GDDR6 Ret (GV-IA310WF2-4GD) - фото 6
Видеокарта Gigabyte INTEL ARC A310 4096Mb 64 GDDR6 Ret (GV-IA310WF2-4GD) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
Arc A310
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1750
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
  • Видеокарта Gigabyte INTEL ARC A310 4096Mb 64 GDDR6 Ret (GV-IA310WF2-4GD) - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte INTEL ARC A310 4096Mb 64 GDDR6 Ret (GV-IA310WF2-4GD) - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte INTEL ARC A310 4096Mb 64 GDDR6 Ret (GV-IA310WF2-4GD) - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte INTEL ARC A310 4096Mb 64 GDDR6 Ret (GV-IA310WF2-4GD) - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte INTEL ARC A310 4096Mb 64 GDDR6 Ret (GV-IA310WF2-4GD) - фото 5
  • Видеокарта Gigabyte INTEL ARC A310 4096Mb 64 GDDR6 Ret (GV-IA310WF2-4GD) - фото 6
  • Видеокарта Gigabyte INTEL ARC A310 4096Mb 64 GDDR6 Ret (GV-IA310WF2-4GD) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 520 руб. 
Начислим 249 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 583354
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Видеокарта Gigabyte INTEL ARC A310 4096Mb 64 GDDR6 Ret (GV-IA310WF2-4GD)
15 520 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
Intel
Графический процессор
Arc A310
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1750
Частота видеопамяти
15500
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
6
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
192
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х21х5
Вес, кг.
1

Описание товара Видеокарта Gigabyte INTEL ARC A310 4096Mb 64 GDDR6 Ret (GV-IA310WF2-4GD)

Gigabyte A310 WINDFORCE — это видеокарта, которая обеспечивает высокую производительность и отличное качество графики. Она оснащена 4 ГБ видеопамяти, что позволяет ей обрабатывать сложные графические задачи без задержек и сбоев.

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte INTEL ARC A310 4096Mb 64 GDDR6 Ret (GV-IA310WF2-4GD)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
Intel
Графический процессор
Arc A310
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1750
Частота видеопамяти
15500
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
6
Развернуть
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
192
Страна производитель
Китай
Описание
Gigabyte A310 WINDFORCE — это видеокарта, которая обеспечивает высокую производительность и отличное качество графики. Она оснащена 4 ГБ видеопамяти, что позволяет ей обрабатывать сложные графические задачи без задержек и сбоев.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Gigabyte INTEL ARC A310 4096Mb 64 GDDR6 Ret (GV-IA310WF2-4GD) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 15520 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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