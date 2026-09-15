Видеокарта Asus GeForce GT730 2Gb (GT730-4H-SL-2GD5)
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Asus GeForce GT730 2Gb (GT730-4H-SL-2GD5)
ASUS GeForce GT 730 2GB GDDR5 (GT730-4H-SL-2GD5) - компактная и полностью пассивная видеокарта на базе NVIDIA GeForce GT 730 с 2 ГБ GDDR5 и 64-битной шиной, ориентированная на тихую работу и подключение четырёх мониторов. Модель использует интерфейс PCI Express 2.0 и занимает всего один слот, что удобно для плотных рабочих станций и офисных систем.
Для кого и под какие задачи
GT730-4H-SL-2GD5 подойдёт для офисных и торговых систем, рабочих мест аналитиков и администраторов, где требуется до четырёх мониторов и бесшумная работа. Карта также удобна для домашних и учебных ПК, на которых одновременно открыто много окон, таблиц и браузеров, а главная задача - стабильный мультидисплейный режим, а не тяжёлый 3D.
Производительность и память
Графический процессор GeForce GT 730 с 384 CUDA-ядрами и частотами до 902-927 МГц (Gaming/OC Boost) обеспечивает достаточную плавность интерфейса и работу базового 3D-контента. Видеопамять 2 ГБ GDDR5 с эффективной частотой 5010 МГц и 64-битным интерфейсом обеспечивает хорошую пропускную способность для многомониторных конфигураций и высоких разрешений вплоть до 4K.
Охлаждение и конструкция
Карта выполнена в однослотовом формате с пассивным радиатором без вентилятора, что обеспечивает полную тишину при работе. Компактные габариты (примерно 148?105?18 мм) позволяют устанавливать её в большинство корпусов, в том числе тонкие офисные и медиацентры.
Подключения и интеграция
Главная особенность модели - четыре полноценных HDMI-выхода, позволяющие подключать до четырёх мониторов с цифровым разрешением до 3840?2160. Карта не требует дополнительного питания, а рекомендуемый блок питания на уровне 300 Вт присутствует в большинстве готовых систем.
Важные нюансы перед покупкой
GT 730 в этой конфигурации оптимальна именно как "карта для рабочих экранов": она отлично подходит для многомониторных офисных задач, видеостен и торговых терминалов, а не для современных ААА-игр. Планируя рабочее место, удобно сразу продумать расположение до четырёх дисплеев и их разрешение - под такую конфигурацию карта даёт тихую, предсказуемую и стабильную работу.
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Теги товара: Офисные для двух мониторов, Бесшумные, NVIDIA GeForce
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ASUS GeForce GT 730 2GB GDDR5 (GT730-4H-SL-2GD5) - компактная и полностью пассивная видеокарта на базе NVIDIA GeForce GT 730 с 2 ГБ GDDR5 и 64-битной шиной, ориентированная на тихую работу и подключение четырёх мониторов. Модель использует интерфейс PCI Express 2.0 и занимает всего один слот, что удобно для плотных рабочих станций и офисных систем.
Для кого и под какие задачи
GT730-4H-SL-2GD5 подойдёт для офисных и торговых систем, рабочих мест аналитиков и администраторов, где требуется до четырёх мониторов и бесшумная работа. Карта также удобна для домашних и учебных ПК, на которых одновременно открыто много окон, таблиц и браузеров, а главная задача - стабильный мультидисплейный режим, а не тяжёлый 3D.
Производительность и память
Графический процессор GeForce GT 730 с 384 CUDA-ядрами и частотами до 902-927 МГц (Gaming/OC Boost) обеспечивает достаточную плавность интерфейса и работу базового 3D-контента. Видеопамять 2 ГБ GDDR5 с эффективной частотой 5010 МГц и 64-битным интерфейсом обеспечивает хорошую пропускную способность для многомониторных конфигураций и высоких разрешений вплоть до 4K.
Охлаждение и конструкция
Карта выполнена в однослотовом формате с пассивным радиатором без вентилятора, что обеспечивает полную тишину при работе. Компактные габариты (примерно 148?105?18 мм) позволяют устанавливать её в большинство корпусов, в том числе тонкие офисные и медиацентры.
Подключения и интеграция
Главная особенность модели - четыре полноценных HDMI-выхода, позволяющие подключать до четырёх мониторов с цифровым разрешением до 3840?2160. Карта не требует дополнительного питания, а рекомендуемый блок питания на уровне 300 Вт присутствует в большинстве готовых систем.
Важные нюансы перед покупкой
GT 730 в этой конфигурации оптимальна именно как "карта для рабочих экранов": она отлично подходит для многомониторных офисных задач, видеостен и торговых терминалов, а не для современных ААА-игр. Планируя рабочее место, удобно сразу продумать расположение до четырёх дисплеев и их разрешение - под такую конфигурацию карта даёт тихую, предсказуемую и стабильную работу.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Топовые, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX
Теги товара: Офисные для двух мониторов, Бесшумные, NVIDIA GeForce
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