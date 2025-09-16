Видеокарта Afox RX 580 8GB GDDR5 (AFRX580-8192D5H3-V3)
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Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
Radeon RX 580
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1257
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 641784
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 580
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1257
Частота видеопамяти
8000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
14
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х19х7
Вес, г.
980
Описание товара Видеокарта Afox RX 580 8GB GDDR5 (AFRX580-8192D5H3-V3)
Выведите работу графикой на новый уровень! Эти карты обеспечивают производительность стабильность популярных графических приложениях, также ускорение их функций на базе алгоритмов ИИ. Вы получаете уникальные инструменты, что позволяет существенно ускорить работу графическим контентом. Получите высокую производительность для любых задач.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: AMD Radeon
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 580
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1257
Частота видеопамяти
8000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
14
Развернуть
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Выведите работу графикой на новый уровень! Эти карты обеспечивают производительность стабильность популярных графических приложениях, также ускорение их функций на базе алгоритмов ИИ. Вы получаете уникальные инструменты, что позволяет существенно ускорить работу графическим контентом. Получите высокую производительность для любых задач.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: AMD Radeon
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: AMD Radeon
Достоинства:
Комментарий:
Упаковано хорошо. Присутствуют заводские пломбы. Установил без проблем. ОС W 11 cразу ее определила. При игре в Мир кораблей (настройки - \"высоко\") немного слышна работа вентиляторов.
Достоинства:
Комментарий:
кс2 тянет видюшка для своих денег хорошая, пользуюсь 2 недели вроде всё норм.
Достоинства:
Комментарий:
Встала на старую материнскую 2011 года, и работает в играх шустро. DVI разъема нет, только DP и HDMI. Пришлось помучиться с цветокалибровкой, но оно того стоило
Достоинства:
Комментарий:
Пришла быстро даже на день раньше. Все отлично. Ребенок играет вторую неделю пока все норм. Пломбы все на месте.
Видеокарта Afox RX 580 8GB GDDR5 (AFRX580-8192D5H3-V3) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Видеокарта Afox RX 580 8GB GDDR5 (AFRX580-8192D5H3-V3)
Достоинства:
Комментарий:
Упаковано хорошо. Присутствуют заводские пломбы. Установил без проблем. ОС W 11 cразу ее определила. При игре в Мир кораблей (настройки - \"высоко\") немного слышна работа вентиляторов.
Достоинства:
Комментарий:
кс2 тянет видюшка для своих денег хорошая, пользуюсь 2 недели вроде всё норм.
Достоинства:
Комментарий:
Встала на старую материнскую 2011 года, и работает в играх шустро. DVI разъема нет, только DP и HDMI. Пришлось помучиться с цветокалибровкой, но оно того стоило
Достоинства:
Комментарий:
Пришла быстро даже на день раньше. Все отлично. Ребенок играет вторую неделю пока все норм. Пломбы все на месте.