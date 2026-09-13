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Видеокарта NVIDIA RTX A400 4GB with ATX and LP bracketsPN:900-5G172-2260-000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта NVIDIA RTX A400 4GB with ATX and LP bracketsPN:900-5G172-2260-000

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Видеокарта NVIDIA RTX A400 4GB with ATX and LP bracketsPN:900-5G172-2260-000 - фото 1
Видеокарта NVIDIA RTX A400 4GB with ATX and LP bracketsPN:900-5G172-2260-000 - фото 2
Видеокарта NVIDIA RTX A400 4GB with ATX and LP bracketsPN:900-5G172-2260-000 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
Radeon RTX A400
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
727
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
  • Видеокарта NVIDIA RTX A400 4GB with ATX and LP bracketsPN:900-5G172-2260-000 - фото 1
  • Видеокарта NVIDIA RTX A400 4GB with ATX and LP bracketsPN:900-5G172-2260-000 - фото 2
  • Видеокарта NVIDIA RTX A400 4GB with ATX and LP bracketsPN:900-5G172-2260-000 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706482
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Характеристики

Бренд
NVIDIA
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
Radeon RTX A400
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
727
Частота видеопамяти
12000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
DisplayPort
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х18х9
Вес, г.
500

Описание товара Видеокарта NVIDIA RTX A400 4GB with ATX and LP bracketsPN:900-5G172-2260-000

NVIDIA RTX A400 4GB - компактная профессиональная видеокарта начального уровня для офисных и инженерных ПК, где важна работа с несколькими мониторами, аппаратное ускорение графики и предсказуемая совместимость с рабочими приложениями. Она выполнена в низкопрофильном однослотовом формате и обычно комплектуется креплениями под ATX и low-profile, поэтому подходит как для обычных корпусов, так и для компактных рабочих станций.

Для кого и под какие задачи

Эта модель уместна в рабочих местах, где основная нагрузка - интерфейсы CAD/2D-графики, визуализация лёгких сцен, офисные приложения и многомониторные конфигурации. RTX A400 часто берут в компании как "рабочую лошадку" для стабильной графики и вывода изображения на несколько дисплеев, когда игровых возможностей не требуется, но хочется аккуратного запаса по производительности относительно встроенной графики.

Аппаратные возможности и память

RTX A400 построена на архитектуре NVIDIA Ampere и по спецификациям имеет 768 CUDA-ядер, 4 ГБ GDDR6 и 64-битную шину памяти. Это достаточно, чтобы ускорить типовые профессиональные интерфейсы и базовые графические задачи, но не стоит воспринимать её как универсальную карту для тяжёлого 3D-рендера или больших сцен - там быстрее упрёшься в объём памяти и общий класс GPU.

Подключения и рабочая среда

У карты 4?Mini DisplayPort 1.4a, что удобно для рабочих столов с несколькими мониторами, видеостен и диспетчерских сценариев, когда важно держать много окон одновременно. Заявлена поддержка одновременной работы четырёх дисплеев, в том числе 4K с высокой частотой, что полезно, если рабочее место уже строится на современных панелях.

Важные нюансы перед покупкой

RTX A400 - хороший вариант для компактных рабочих станций, но её профиль всё же "entry-level": если задачи включают тяжёлую 3D-графику, большие сборки в CAD или активную работу с AI-инструментами, разумнее смотреть на старшие RTX A-карты. Важно также заранее проверить, хватает ли в корпусе места под mDP-кабели и адаптеры, потому что в плотных корпусах именно мелкие разъёмы и переходники иногда становятся неожиданным ограничением.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта NVIDIA RTX A400 4GB with ATX and LP bracketsPN:900-5G172-2260-000




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Характеристики
Бренд
NVIDIA
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
Radeon RTX A400
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
727
Частота видеопамяти
12000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Развернуть
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
DisplayPort
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Описание

NVIDIA RTX A400 4GB - компактная профессиональная видеокарта начального уровня для офисных и инженерных ПК, где важна работа с несколькими мониторами, аппаратное ускорение графики и предсказуемая совместимость с рабочими приложениями. Она выполнена в низкопрофильном однослотовом формате и обычно комплектуется креплениями под ATX и low-profile, поэтому подходит как для обычных корпусов, так и для компактных рабочих станций.

Для кого и под какие задачи

Эта модель уместна в рабочих местах, где основная нагрузка - интерфейсы CAD/2D-графики, визуализация лёгких сцен, офисные приложения и многомониторные конфигурации. RTX A400 часто берут в компании как "рабочую лошадку" для стабильной графики и вывода изображения на несколько дисплеев, когда игровых возможностей не требуется, но хочется аккуратного запаса по производительности относительно встроенной графики.

Аппаратные возможности и память

RTX A400 построена на архитектуре NVIDIA Ampere и по спецификациям имеет 768 CUDA-ядер, 4 ГБ GDDR6 и 64-битную шину памяти. Это достаточно, чтобы ускорить типовые профессиональные интерфейсы и базовые графические задачи, но не стоит воспринимать её как универсальную карту для тяжёлого 3D-рендера или больших сцен - там быстрее упрёшься в объём памяти и общий класс GPU.

Подключения и рабочая среда

У карты 4?Mini DisplayPort 1.4a, что удобно для рабочих столов с несколькими мониторами, видеостен и диспетчерских сценариев, когда важно держать много окон одновременно. Заявлена поддержка одновременной работы четырёх дисплеев, в том числе 4K с высокой частотой, что полезно, если рабочее место уже строится на современных панелях.

Важные нюансы перед покупкой

RTX A400 - хороший вариант для компактных рабочих станций, но её профиль всё же "entry-level": если задачи включают тяжёлую 3D-графику, большие сборки в CAD или активную работу с AI-инструментами, разумнее смотреть на старшие RTX A-карты. Важно также заранее проверить, хватает ли в корпусе места под mDP-кабели и адаптеры, потому что в плотных корпусах именно мелкие разъёмы и переходники иногда становятся неожиданным ограничением.



Теги товара: NVIDIA GeForce
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