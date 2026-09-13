Описание товара Видеокарта NVIDIA RTX A400 4GB with ATX and LP bracketsPN:900-5G172-2260-000

NVIDIA RTX A400 4GB - компактная профессиональная видеокарта начального уровня для офисных и инженерных ПК, где важна работа с несколькими мониторами, аппаратное ускорение графики и предсказуемая совместимость с рабочими приложениями. Она выполнена в низкопрофильном однослотовом формате и обычно комплектуется креплениями под ATX и low-profile, поэтому подходит как для обычных корпусов, так и для компактных рабочих станций.

Для кого и под какие задачи

Эта модель уместна в рабочих местах, где основная нагрузка - интерфейсы CAD/2D-графики, визуализация лёгких сцен, офисные приложения и многомониторные конфигурации. RTX A400 часто берут в компании как "рабочую лошадку" для стабильной графики и вывода изображения на несколько дисплеев, когда игровых возможностей не требуется, но хочется аккуратного запаса по производительности относительно встроенной графики.

Аппаратные возможности и память

RTX A400 построена на архитектуре NVIDIA Ampere и по спецификациям имеет 768 CUDA-ядер, 4 ГБ GDDR6 и 64-битную шину памяти. Это достаточно, чтобы ускорить типовые профессиональные интерфейсы и базовые графические задачи, но не стоит воспринимать её как универсальную карту для тяжёлого 3D-рендера или больших сцен - там быстрее упрёшься в объём памяти и общий класс GPU.

Подключения и рабочая среда

У карты 4?Mini DisplayPort 1.4a, что удобно для рабочих столов с несколькими мониторами, видеостен и диспетчерских сценариев, когда важно держать много окон одновременно. Заявлена поддержка одновременной работы четырёх дисплеев, в том числе 4K с высокой частотой, что полезно, если рабочее место уже строится на современных панелях.

Важные нюансы перед покупкой

RTX A400 - хороший вариант для компактных рабочих станций, но её профиль всё же "entry-level": если задачи включают тяжёлую 3D-графику, большие сборки в CAD или активную работу с AI-инструментами, разумнее смотреть на старшие RTX A-карты. Важно также заранее проверить, хватает ли в корпусе места под mDP-кабели и адаптеры, потому что в плотных корпусах именно мелкие разъёмы и переходники иногда становятся неожиданным ограничением.