Видеокарта Afox GTX1050Ti 4GB GDDR5 128bit DVI DP HDMI 2FAN RTL
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Afox GTX1050Ti 4GB GDDR5 128bit DVI DP HDMI 2FAN RTL
AFOX GeForce GTX 1050 Ti 4GB Dual Fan - видеокарта начального игрового уровня, рассчитанная на доступные сборки под Full HD и апгрейд старых систем без замены блока питания. Двухвентиляторный охладитель и компактный ATX-формат делают её удобной для типичных домашних и офисных корпусов.
Для кого и под какие задачи
GTX 1050 Ti ориентирована на пользователей, которые играют в популярные онлайн-проекты и не слишком ресурсоёмкие игры в 1080p на средних настройках. Для домашнего ПК она также подходит как универсальная карта: браузер, видео, офисные приложения, нетяжёлый монтаж и иногда старые или инди-игры.
Аппаратные возможности и память
У этой модели 768 CUDA-ядер, базовая частота около 1290 МГц и буст до примерно 1390 МГц, что даёт ощутимое превосходство над встроенной графикой и устаревшими офисными адаптерами. Память 4 ГБ GDDR5 с 128-битной шиной и эффективной скоростью 7 Гбит/с рассчитана на Full HD-разрешение, однако в современных ААА-играх запас уже небольшой, поэтому ресурсоёмкие настройки и моды могут упираться в объём видеопамяти.
Подключения и удобство использования
Набор портов включает DVI-D, HDMI 2.0b и DisplayPort 1.4, позволяя подключать как старые мониторы, так и современные панели с высоким разрешением. Поскольку карта потребляет до 75 Вт и в большинстве вариантов не требует дополнительного питания, её можно ставить в системы с бюджетными блоками питания и старыми материнскими платами без модернизации.
Важные нюансы перед покупкой
GTX 1050 Ti к моменту текущего поколения уже относится к устаревающему классу: новые игры с тяжёлой графикой будут требовать серьёзных компромиссов по настройкам, а иногда и сниженного разрешения для комфортного FPS. Если планируется активный гейминг в новинках, монтаж или работа с тяжёлой графикой, имеет смысл рассматривать более свежие серии, чтобы не упереться в ограничение 4 ГБ и архитектуру прошлых поколений.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: Игровые, NVIDIA GeForce
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AFOX GeForce GTX 1050 Ti 4GB Dual Fan - видеокарта начального игрового уровня, рассчитанная на доступные сборки под Full HD и апгрейд старых систем без замены блока питания. Двухвентиляторный охладитель и компактный ATX-формат делают её удобной для типичных домашних и офисных корпусов.
Для кого и под какие задачи
GTX 1050 Ti ориентирована на пользователей, которые играют в популярные онлайн-проекты и не слишком ресурсоёмкие игры в 1080p на средних настройках. Для домашнего ПК она также подходит как универсальная карта: браузер, видео, офисные приложения, нетяжёлый монтаж и иногда старые или инди-игры.
Аппаратные возможности и память
У этой модели 768 CUDA-ядер, базовая частота около 1290 МГц и буст до примерно 1390 МГц, что даёт ощутимое превосходство над встроенной графикой и устаревшими офисными адаптерами. Память 4 ГБ GDDR5 с 128-битной шиной и эффективной скоростью 7 Гбит/с рассчитана на Full HD-разрешение, однако в современных ААА-играх запас уже небольшой, поэтому ресурсоёмкие настройки и моды могут упираться в объём видеопамяти.
Подключения и удобство использования
Набор портов включает DVI-D, HDMI 2.0b и DisplayPort 1.4, позволяя подключать как старые мониторы, так и современные панели с высоким разрешением. Поскольку карта потребляет до 75 Вт и в большинстве вариантов не требует дополнительного питания, её можно ставить в системы с бюджетными блоками питания и старыми материнскими платами без модернизации.
Важные нюансы перед покупкой
GTX 1050 Ti к моменту текущего поколения уже относится к устаревающему классу: новые игры с тяжёлой графикой будут требовать серьёзных компромиссов по настройкам, а иногда и сниженного разрешения для комфортного FPS. Если планируется активный гейминг в новинках, монтаж или работа с тяжёлой графикой, имеет смысл рассматривать более свежие серии, чтобы не упереться в ограничение 4 ГБ и архитектуру прошлых поколений.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: Игровые, NVIDIA GeForce
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