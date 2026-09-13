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Видеокарта Afox GTX1050Ti 4GB GDDR5 128bit DVI DP HDMI 2FAN RTL купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Afox GTX1050Ti 4GB GDDR5 128bit DVI DP HDMI 2FAN RTL

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Видеокарта Afox GTX1050Ti 4GB GDDR5 128bit DVI DP HDMI 2FAN RTL - фото 1
Видеокарта Afox GTX1050Ti 4GB GDDR5 128bit DVI DP HDMI 2FAN RTL - фото 2
Видеокарта Afox GTX1050Ti 4GB GDDR5 128bit DVI DP HDMI 2FAN RTL - фото 3
Видеокарта Afox GTX1050Ti 4GB GDDR5 128bit DVI DP HDMI 2FAN RTL - фото 4
Видеокарта Afox GTX1050Ti 4GB GDDR5 128bit DVI DP HDMI 2FAN RTL - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GTX 1050 Ti
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1291
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Разрядность шины памяти
128 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
215
  • Видеокарта Afox GTX1050Ti 4GB GDDR5 128bit DVI DP HDMI 2FAN RTL - фото 1
  • Видеокарта Afox GTX1050Ti 4GB GDDR5 128bit DVI DP HDMI 2FAN RTL - фото 2
  • Видеокарта Afox GTX1050Ti 4GB GDDR5 128bit DVI DP HDMI 2FAN RTL - фото 3
  • Видеокарта Afox GTX1050Ti 4GB GDDR5 128bit DVI DP HDMI 2FAN RTL - фото 4
  • Видеокарта Afox GTX1050Ti 4GB GDDR5 128bit DVI DP HDMI 2FAN RTL - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706496
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Характеристики

Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GTX 1050 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1291
Частота видеопамяти
7000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
14
Разрядность шины памяти
128 bit
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
215
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х20х7
Вес, г.
800

Описание товара Видеокарта Afox GTX1050Ti 4GB GDDR5 128bit DVI DP HDMI 2FAN RTL

AFOX GeForce GTX 1050 Ti 4GB Dual Fan - видеокарта начального игрового уровня, рассчитанная на доступные сборки под Full HD и апгрейд старых систем без замены блока питания. Двухвентиляторный охладитель и компактный ATX-формат делают её удобной для типичных домашних и офисных корпусов.

Для кого и под какие задачи

GTX 1050 Ti ориентирована на пользователей, которые играют в популярные онлайн-проекты и не слишком ресурсоёмкие игры в 1080p на средних настройках. Для домашнего ПК она также подходит как универсальная карта: браузер, видео, офисные приложения, нетяжёлый монтаж и иногда старые или инди-игры.

Аппаратные возможности и память

У этой модели 768 CUDA-ядер, базовая частота около 1290 МГц и буст до примерно 1390 МГц, что даёт ощутимое превосходство над встроенной графикой и устаревшими офисными адаптерами. Память 4 ГБ GDDR5 с 128-битной шиной и эффективной скоростью 7 Гбит/с рассчитана на Full HD-разрешение, однако в современных ААА-играх запас уже небольшой, поэтому ресурсоёмкие настройки и моды могут упираться в объём видеопамяти.

Подключения и удобство использования

Набор портов включает DVI-D, HDMI 2.0b и DisplayPort 1.4, позволяя подключать как старые мониторы, так и современные панели с высоким разрешением. Поскольку карта потребляет до 75 Вт и в большинстве вариантов не требует дополнительного питания, её можно ставить в системы с бюджетными блоками питания и старыми материнскими платами без модернизации.

Важные нюансы перед покупкой

GTX 1050 Ti к моменту текущего поколения уже относится к устаревающему классу: новые игры с тяжёлой графикой будут требовать серьёзных компромиссов по настройкам, а иногда и сниженного разрешения для комфортного FPS. Если планируется активный гейминг в новинках, монтаж или работа с тяжёлой графикой, имеет смысл рассматривать более свежие серии, чтобы не упереться в ограничение 4 ГБ и архитектуру прошлых поколений.



Теги товара: Игровые, NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта Afox GTX1050Ti 4GB GDDR5 128bit DVI DP HDMI 2FAN RTL




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Характеристики
Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GTX 1050 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1291
Частота видеопамяти
7000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
14
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
215
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Страна производитель
Китай
Описание

AFOX GeForce GTX 1050 Ti 4GB Dual Fan - видеокарта начального игрового уровня, рассчитанная на доступные сборки под Full HD и апгрейд старых систем без замены блока питания. Двухвентиляторный охладитель и компактный ATX-формат делают её удобной для типичных домашних и офисных корпусов.

Для кого и под какие задачи

GTX 1050 Ti ориентирована на пользователей, которые играют в популярные онлайн-проекты и не слишком ресурсоёмкие игры в 1080p на средних настройках. Для домашнего ПК она также подходит как универсальная карта: браузер, видео, офисные приложения, нетяжёлый монтаж и иногда старые или инди-игры.

Аппаратные возможности и память

У этой модели 768 CUDA-ядер, базовая частота около 1290 МГц и буст до примерно 1390 МГц, что даёт ощутимое превосходство над встроенной графикой и устаревшими офисными адаптерами. Память 4 ГБ GDDR5 с 128-битной шиной и эффективной скоростью 7 Гбит/с рассчитана на Full HD-разрешение, однако в современных ААА-играх запас уже небольшой, поэтому ресурсоёмкие настройки и моды могут упираться в объём видеопамяти.

Подключения и удобство использования

Набор портов включает DVI-D, HDMI 2.0b и DisplayPort 1.4, позволяя подключать как старые мониторы, так и современные панели с высоким разрешением. Поскольку карта потребляет до 75 Вт и в большинстве вариантов не требует дополнительного питания, её можно ставить в системы с бюджетными блоками питания и старыми материнскими платами без модернизации.

Важные нюансы перед покупкой

GTX 1050 Ti к моменту текущего поколения уже относится к устаревающему классу: новые игры с тяжёлой графикой будут требовать серьёзных компромиссов по настройкам, а иногда и сниженного разрешения для комфортного FPS. Если планируется активный гейминг в новинках, монтаж или работа с тяжёлой графикой, имеет смысл рассматривать более свежие серии, чтобы не упереться в ограничение 4 ГБ и архитектуру прошлых поколений.



Теги товара: Игровые, NVIDIA GeForce
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