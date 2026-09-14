Видеокарта Nvidia RTX A400 4GB GDDR6, 4x Mini DisplayPort 1.4a, 50W, FH bracket
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Nvidia RTX A400 4GB GDDR6, 4x Mini DisplayPort 1.4a, 50W, FH bracket
Представляем видеокарту NVIDIA Radeon RTX A400, созданную для тех, кто ценит производительность и компактность. Эта низкопрофильная модель с интерфейсом PCI-E 4.0 идеально подходит для установки в компактные системы или серверы. Оснащенная 4 Гб видеопамяти типа GDDR6 и техпроцессом в 8 нм, эта видеокарта обеспечивает надежную и быструю обработку данных. При частоте графического процессора 727 МГц и частоте видеопамяти 12000 МГц, вы сможете наслаждаться плавной графической производительностью в различных приложениях и играх. NVIDIA Radeon RTX A400 поддерживает подключение до четырех мониторов, делая её отличным решением для многозадачности и работы с несколькими дисплейными конфигурациями. Максимальное разрешение 7680x4320 позволяет передавать изображение в сверхвысоком разрешении, что особенно важно для креативных и профессиональных задач. Активная система охлаждения обеспечивает оптимальную температуру работы даже при максимальных нагрузках, поддерживая долговечность и стабильную работу устройства. Разрядность шины памяти составляет 64 бит, что обеспечивает достаточную пропускную способность для обработки интенсивных графических задач. Будь то работа с графикой, мультимедийные проекты или офисные задачи, видеокарта NVIDIA Radeon RTX A400 станет надежным спутником в вашем рабочем процессе.
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Теги товара: NVIDIA GeForce
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
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