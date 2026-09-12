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Видеокарта Afox GTX1650 SUPER GAMING 4GB GDDR6 128bit (AF1650S-4096D6H1-V4) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Afox GTX1650 SUPER GAMING 4GB GDDR6 128bit (AF1650S-4096D6H1-V4)

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Видеокарта Afox GTX1650 SUPER GAMING 4GB GDDR6 128bit (AF1650S-4096D6H1-V4) - фото 1
Видеокарта Afox GTX1650 SUPER GAMING 4GB GDDR6 128bit (AF1650S-4096D6H1-V4) - фото 2
Видеокарта Afox GTX1650 SUPER GAMING 4GB GDDR6 128bit (AF1650S-4096D6H1-V4) - фото 3
Видеокарта Afox GTX1650 SUPER GAMING 4GB GDDR6 128bit (AF1650S-4096D6H1-V4) - фото 4
Видеокарта Afox GTX1650 SUPER GAMING 4GB GDDR6 128bit (AF1650S-4096D6H1-V4) - фото 5
Видеокарта Afox GTX1650 SUPER GAMING 4GB GDDR6 128bit (AF1650S-4096D6H1-V4) - фото 6
Видеокарта Afox GTX1650 SUPER GAMING 4GB GDDR6 128bit (AF1650S-4096D6H1-V4) - фото 7
Видеокарта Afox GTX1650 SUPER GAMING 4GB GDDR6 128bit (AF1650S-4096D6H1-V4) - фото 8
Видеокарта Afox GTX1650 SUPER GAMING 4GB GDDR6 128bit (AF1650S-4096D6H1-V4) - фото 9
Видеокарта Afox GTX1650 SUPER GAMING 4GB GDDR6 128bit (AF1650S-4096D6H1-V4) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GTX 1650
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1530
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
190
  • Видеокарта Afox GTX1650 SUPER GAMING 4GB GDDR6 128bit (AF1650S-4096D6H1-V4) - фото 1
  • Видеокарта Afox GTX1650 SUPER GAMING 4GB GDDR6 128bit (AF1650S-4096D6H1-V4) - фото 2
  • Видеокарта Afox GTX1650 SUPER GAMING 4GB GDDR6 128bit (AF1650S-4096D6H1-V4) - фото 3
  • Видеокарта Afox GTX1650 SUPER GAMING 4GB GDDR6 128bit (AF1650S-4096D6H1-V4) - фото 4
  • Видеокарта Afox GTX1650 SUPER GAMING 4GB GDDR6 128bit (AF1650S-4096D6H1-V4) - фото 5
  • Видеокарта Afox GTX1650 SUPER GAMING 4GB GDDR6 128bit (AF1650S-4096D6H1-V4) - фото 6
  • Видеокарта Afox GTX1650 SUPER GAMING 4GB GDDR6 128bit (AF1650S-4096D6H1-V4) - фото 7
  • Видеокарта Afox GTX1650 SUPER GAMING 4GB GDDR6 128bit (AF1650S-4096D6H1-V4) - фото 8
  • Видеокарта Afox GTX1650 SUPER GAMING 4GB GDDR6 128bit (AF1650S-4096D6H1-V4) - фото 9
  • Видеокарта Afox GTX1650 SUPER GAMING 4GB GDDR6 128bit (AF1650S-4096D6H1-V4) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696377
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Характеристики

Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GTX 1650
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1530
Частота видеопамяти
12000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
12
Разрядность шины памяти
128 bit
Разъемы
DVI, HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
190
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х45х37
Вес, кг.
1.1

Описание товара Видеокарта Afox GTX1650 SUPER GAMING 4GB GDDR6 128bit (AF1650S-4096D6H1-V4)

AFOX GeForce GTX 1650 SUPER Gaming 4GB (AF1650S-4096D6H1-V4) - видеокарта среднего начального уровня для игровых сборок под Full HD, когда хочется заметно быстрее, чем GTX 1050/1050 Ti, но без перехода в дорогие RTX-решения. Формат с активным охлаждением и стандартным PCIe 3.0 подходит для большинства домашних ПК, а 4 ГБ GDDR6 ориентированы на популярные игры и повседневную мультимедийную нагрузку.

Для кого и под какие задачи

Эта GTX 1650 SUPER хорошо раскрывается в Full HD в соревновательных играх и массовых онлайн-проектах, где важнее высокий FPS и низкие задержки, чем "ультра-текстуры". Для домашнего ПК она также удобна как универсальный вариант: игры, просмотр видео, работа в нескольких приложениях, иногда - стрим или запись экрана, если остальная конфигурация (CPU/SSD) позволяет.

Архитектура и производительность

Карта использует архитектуру NVIDIA Turing и имеет 1280 CUDA-ядер, а память GDDR6 объёмом 4 ГБ работает через 128-битную шину с эффективной скоростью 12 Гбит/с. По характеру это "честная" Full HD-карта: она хорошо тянет большинство игр на средне-высоких настройках, но в тяжёлых новинках придётся более аккуратно обращаться с качеством текстур и плотностью эффектов.

Подключения и удобство установки

В спецификации AFOX заявляет набор из HDMI, DisplayPort и DVI, что удобно, если нужно подключить один современный монитор и оставить совместимость со старым дисплеем или проектором. Шина PCIe 3.0 и типичный для класса уровень требований к питанию делают карту понятной для апгрейда: чаще всего она встаёт без замены платформы, если в корпусе есть нормальный обдув.

Важные нюансы перед покупкой

4 ГБ видеопамяти - главный ограничитель этой модели: в новых играх с "тяжёлыми" текстурами и открытыми мирами придётся снижать пресеты, чтобы не ловить подгрузки и микрофризы. Также важно помнить, что серия GTX не даёт преимуществ DLSS и современных RT-режимов, поэтому если в приоритете новые игры с трассировкой лучей, практичнее смотреть на младшие RTX, даже если они дороже.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта Afox GTX1650 SUPER GAMING 4GB GDDR6 128bit (AF1650S-4096D6H1-V4)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GTX 1650
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1530
Частота видеопамяти
12000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
12
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Разъемы
DVI, HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
190
Страна производитель
Китай
Описание

AFOX GeForce GTX 1650 SUPER Gaming 4GB (AF1650S-4096D6H1-V4) - видеокарта среднего начального уровня для игровых сборок под Full HD, когда хочется заметно быстрее, чем GTX 1050/1050 Ti, но без перехода в дорогие RTX-решения. Формат с активным охлаждением и стандартным PCIe 3.0 подходит для большинства домашних ПК, а 4 ГБ GDDR6 ориентированы на популярные игры и повседневную мультимедийную нагрузку.

Для кого и под какие задачи

Эта GTX 1650 SUPER хорошо раскрывается в Full HD в соревновательных играх и массовых онлайн-проектах, где важнее высокий FPS и низкие задержки, чем "ультра-текстуры". Для домашнего ПК она также удобна как универсальный вариант: игры, просмотр видео, работа в нескольких приложениях, иногда - стрим или запись экрана, если остальная конфигурация (CPU/SSD) позволяет.

Архитектура и производительность

Карта использует архитектуру NVIDIA Turing и имеет 1280 CUDA-ядер, а память GDDR6 объёмом 4 ГБ работает через 128-битную шину с эффективной скоростью 12 Гбит/с. По характеру это "честная" Full HD-карта: она хорошо тянет большинство игр на средне-высоких настройках, но в тяжёлых новинках придётся более аккуратно обращаться с качеством текстур и плотностью эффектов.

Подключения и удобство установки

В спецификации AFOX заявляет набор из HDMI, DisplayPort и DVI, что удобно, если нужно подключить один современный монитор и оставить совместимость со старым дисплеем или проектором. Шина PCIe 3.0 и типичный для класса уровень требований к питанию делают карту понятной для апгрейда: чаще всего она встаёт без замены платформы, если в корпусе есть нормальный обдув.

Важные нюансы перед покупкой

4 ГБ видеопамяти - главный ограничитель этой модели: в новых играх с "тяжёлыми" текстурами и открытыми мирами придётся снижать пресеты, чтобы не ловить подгрузки и микрофризы. Также важно помнить, что серия GTX не даёт преимуществ DLSS и современных RT-режимов, поэтому если в приоритете новые игры с трассировкой лучей, практичнее смотреть на младшие RTX, даже если они дороже.



Теги товара: NVIDIA GeForce
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