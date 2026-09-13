Видеокарта Afox PCI-E 3.0 AF1050-4096D5H4-V2 GeForce 4Gb
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Afox PCI-E 3.0 AF1050-4096D5H4-V2 GeForce 4Gb
AFOX GeForce GTX 1050 4GB (AF1050-4096D5H4-V2) - компактная видеокарта начального уровня на архитектуре NVIDIA Pascal для недорогих домашних и офисных компьютеров. Она рассчитана на Full HD-разрешение, базовый гейминг и мультимедиа без дополнительных требований к блоку питания.
Для кого и под какие задачи
GTX 1050 4GB подойдёт пользователям, которые играют в нетребовательные онлайн-проекты и старые ААА-игры в 1080p на средних настройках, а также хотят получить более плавную работу интерфейса по сравнению со встроенной графикой. Для офисного и домашнего ПК эта карта закрывает задачи мультимедиа, браузера, лёгкого монтажа и просмотра видео в высоком разрешении.
Архитектура и производительность
По данным AFOX и магазинов, у GTX 1050 4 ГБ GDDR5 с 128-битной шиной, а частота GPU находится в районе 1354-1380 МГц. Такой уровень даёт ощутимый прирост над старыми офисными картами и встроенной графикой, но в современных тяжёлых играх придётся снижать настройки и иногда разрешение для приемлемого FPS.
Подключения и охлаждение
Карта использует PCIe 3.0 x16 и обычно имеет по одному выходу DVI, HDMI и DisplayPort, что удобно для систем, где используются как старые, так и новые мониторы. Компактная двухвентиляторная система охлаждения рассчитана на невысокий теплопакет и обеспечивает умеренный шум при базовой вентиляции корпуса.
Важные нюансы перед покупкой
GTX 1050 - архитектура прошлых поколений без поддержки современных технологий трассировки лучей и DLSS, поэтому для долгосрочного гейминга в новых ААА-играх эта карта уже ограничена по возможностям. Если задача - собрать систему "на пару лет вперёд" с расчётом на новинки, стоит оценить бюджет на более свежие RTX-линейки, а эту модель рассматривать скорее как аккуратный апгрейд старого ПК.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
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AFOX GeForce GTX 1050 4GB (AF1050-4096D5H4-V2) - компактная видеокарта начального уровня на архитектуре NVIDIA Pascal для недорогих домашних и офисных компьютеров. Она рассчитана на Full HD-разрешение, базовый гейминг и мультимедиа без дополнительных требований к блоку питания.
Для кого и под какие задачи
GTX 1050 4GB подойдёт пользователям, которые играют в нетребовательные онлайн-проекты и старые ААА-игры в 1080p на средних настройках, а также хотят получить более плавную работу интерфейса по сравнению со встроенной графикой. Для офисного и домашнего ПК эта карта закрывает задачи мультимедиа, браузера, лёгкого монтажа и просмотра видео в высоком разрешении.
Архитектура и производительность
По данным AFOX и магазинов, у GTX 1050 4 ГБ GDDR5 с 128-битной шиной, а частота GPU находится в районе 1354-1380 МГц. Такой уровень даёт ощутимый прирост над старыми офисными картами и встроенной графикой, но в современных тяжёлых играх придётся снижать настройки и иногда разрешение для приемлемого FPS.
Подключения и охлаждение
Карта использует PCIe 3.0 x16 и обычно имеет по одному выходу DVI, HDMI и DisplayPort, что удобно для систем, где используются как старые, так и новые мониторы. Компактная двухвентиляторная система охлаждения рассчитана на невысокий теплопакет и обеспечивает умеренный шум при базовой вентиляции корпуса.
Важные нюансы перед покупкой
GTX 1050 - архитектура прошлых поколений без поддержки современных технологий трассировки лучей и DLSS, поэтому для долгосрочного гейминга в новых ААА-играх эта карта уже ограничена по возможностям. Если задача - собрать систему "на пару лет вперёд" с расчётом на новинки, стоит оценить бюджет на более свежие RTX-линейки, а эту модель рассматривать скорее как аккуратный апгрейд старого ПК.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
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