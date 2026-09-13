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Видеокарта Afox PCI-E 3.0 AF1050-4096D5H4-V2 GeForce 4Gb купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Afox PCI-E 3.0 AF1050-4096D5H4-V2 GeForce 4Gb

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Видеокарта Afox PCI-E 3.0 AF1050-4096D5H4-V2 GeForce 4Gb - фото 1
Видеокарта Afox PCI-E 3.0 AF1050-4096D5H4-V2 GeForce 4Gb - фото 2
Видеокарта Afox PCI-E 3.0 AF1050-4096D5H4-V2 GeForce 4Gb - фото 3
Видеокарта Afox PCI-E 3.0 AF1050-4096D5H4-V2 GeForce 4Gb - фото 4
Видеокарта Afox PCI-E 3.0 AF1050-4096D5H4-V2 GeForce 4Gb - фото 5
Видеокарта Afox PCI-E 3.0 AF1050-4096D5H4-V2 GeForce 4Gb - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GTX 1050
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1354
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Разрядность шины памяти
128 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
216
  • Видеокарта Afox PCI-E 3.0 AF1050-4096D5H4-V2 GeForce 4Gb - фото 1
  • Видеокарта Afox PCI-E 3.0 AF1050-4096D5H4-V2 GeForce 4Gb - фото 2
  • Видеокарта Afox PCI-E 3.0 AF1050-4096D5H4-V2 GeForce 4Gb - фото 3
  • Видеокарта Afox PCI-E 3.0 AF1050-4096D5H4-V2 GeForce 4Gb - фото 4
  • Видеокарта Afox PCI-E 3.0 AF1050-4096D5H4-V2 GeForce 4Gb - фото 5
  • Видеокарта Afox PCI-E 3.0 AF1050-4096D5H4-V2 GeForce 4Gb - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714740
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Характеристики

Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GTX 1050
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1354
Частота видеопамяти
7000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
14
Разрядность шины памяти
128 bit
Разъемы
DVI, HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
216
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х16х6
Вес, г.
560

Описание товара Видеокарта Afox PCI-E 3.0 AF1050-4096D5H4-V2 GeForce 4Gb

AFOX GeForce GTX 1050 4GB (AF1050-4096D5H4-V2) - компактная видеокарта начального уровня на архитектуре NVIDIA Pascal для недорогих домашних и офисных компьютеров. Она рассчитана на Full HD-разрешение, базовый гейминг и мультимедиа без дополнительных требований к блоку питания.

Для кого и под какие задачи

GTX 1050 4GB подойдёт пользователям, которые играют в нетребовательные онлайн-проекты и старые ААА-игры в 1080p на средних настройках, а также хотят получить более плавную работу интерфейса по сравнению со встроенной графикой. Для офисного и домашнего ПК эта карта закрывает задачи мультимедиа, браузера, лёгкого монтажа и просмотра видео в высоком разрешении.

Архитектура и производительность

По данным AFOX и магазинов, у GTX 1050 4 ГБ GDDR5 с 128-битной шиной, а частота GPU находится в районе 1354-1380 МГц. Такой уровень даёт ощутимый прирост над старыми офисными картами и встроенной графикой, но в современных тяжёлых играх придётся снижать настройки и иногда разрешение для приемлемого FPS.

Подключения и охлаждение

Карта использует PCIe 3.0 x16 и обычно имеет по одному выходу DVI, HDMI и DisplayPort, что удобно для систем, где используются как старые, так и новые мониторы. Компактная двухвентиляторная система охлаждения рассчитана на невысокий теплопакет и обеспечивает умеренный шум при базовой вентиляции корпуса.

Важные нюансы перед покупкой

GTX 1050 - архитектура прошлых поколений без поддержки современных технологий трассировки лучей и DLSS, поэтому для долгосрочного гейминга в новых ААА-играх эта карта уже ограничена по возможностям. Если задача - собрать систему "на пару лет вперёд" с расчётом на новинки, стоит оценить бюджет на более свежие RTX-линейки, а эту модель рассматривать скорее как аккуратный апгрейд старого ПК.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта Afox PCI-E 3.0 AF1050-4096D5H4-V2 GeForce 4Gb




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Характеристики
Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GTX 1050
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1354
Частота видеопамяти
7000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
14
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Разъемы
DVI, HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
216
Страна производитель
Китай
Описание

AFOX GeForce GTX 1050 4GB (AF1050-4096D5H4-V2) - компактная видеокарта начального уровня на архитектуре NVIDIA Pascal для недорогих домашних и офисных компьютеров. Она рассчитана на Full HD-разрешение, базовый гейминг и мультимедиа без дополнительных требований к блоку питания.

Для кого и под какие задачи

GTX 1050 4GB подойдёт пользователям, которые играют в нетребовательные онлайн-проекты и старые ААА-игры в 1080p на средних настройках, а также хотят получить более плавную работу интерфейса по сравнению со встроенной графикой. Для офисного и домашнего ПК эта карта закрывает задачи мультимедиа, браузера, лёгкого монтажа и просмотра видео в высоком разрешении.

Архитектура и производительность

По данным AFOX и магазинов, у GTX 1050 4 ГБ GDDR5 с 128-битной шиной, а частота GPU находится в районе 1354-1380 МГц. Такой уровень даёт ощутимый прирост над старыми офисными картами и встроенной графикой, но в современных тяжёлых играх придётся снижать настройки и иногда разрешение для приемлемого FPS.

Подключения и охлаждение

Карта использует PCIe 3.0 x16 и обычно имеет по одному выходу DVI, HDMI и DisplayPort, что удобно для систем, где используются как старые, так и новые мониторы. Компактная двухвентиляторная система охлаждения рассчитана на невысокий теплопакет и обеспечивает умеренный шум при базовой вентиляции корпуса.

Важные нюансы перед покупкой

GTX 1050 - архитектура прошлых поколений без поддержки современных технологий трассировки лучей и DLSS, поэтому для долгосрочного гейминга в новых ААА-играх эта карта уже ограничена по возможностям. Если задача - собрать систему "на пару лет вперёд" с расчётом на новинки, стоит оценить бюджет на более свежие RTX-линейки, а эту модель рассматривать скорее как аккуратный апгрейд старого ПК.



Теги товара: NVIDIA GeForce
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Отзывы


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