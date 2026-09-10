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Видеокарта ASUS GT1030-2G-BRK nVidia GT 1030 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта ASUS GT1030-2G-BRK nVidia GT 1030

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Видеокарта ASUS GT1030-2G-BRK nVidia GT 1030 - фото 1
Видеокарта ASUS GT1030-2G-BRK nVidia GT 1030 - фото 2
Видеокарта ASUS GT1030-2G-BRK nVidia GT 1030 - фото 3
Видеокарта ASUS GT1030-2G-BRK nVidia GT 1030 - фото 4
Видеокарта ASUS GT1030-2G-BRK nVidia GT 1030 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарты
Графический процессор
GeForce GT 1030
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1228
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
  • Видеокарта ASUS GT1030-2G-BRK nVidia GT 1030 - фото 1
  • Видеокарта ASUS GT1030-2G-BRK nVidia GT 1030 - фото 2
  • Видеокарта ASUS GT1030-2G-BRK nVidia GT 1030 - фото 3
  • Видеокарта ASUS GT1030-2G-BRK nVidia GT 1030 - фото 4
  • Видеокарта ASUS GT1030-2G-BRK nVidia GT 1030 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 458661
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Видеокарты
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 1030
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1228
Частота видеопамяти
6008
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
14
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
169
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х16х5
Вес, г.
390

Описание товара Видеокарта ASUS GT1030-2G-BRK nVidia GT 1030

Видеокарта ASUS NVIDIA GeForce GT 1030 предназначена для компьютеров начального и среднего уровня. Максимальное разрешение монитора, которого можно добиться, установив эту модель, составляет 7680х4320. Объема видеопамяти 2 Гб достаточно для работы, просмотра фильмов, решения других простых задач. Видеокарта ASUS NVIDIA GeForce GT 1030 поддерживает DirectX 12/OpenGL 4.5, обеспечит выполнение большого набора функций. Процессор работает на частоте 1228-1506 МГц, эффективная частота памяти - 6008 МГц. Мощность блока питания для этой модели должна составлять не менее 300 Вт. Дополнительное питание у рассматриваемой модели отсутствует, и на это следует обратить внимание.

Отзывы о товаре Видеокарта ASUS GT1030-2G-BRK nVidia GT 1030




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Видеокарты
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 1030
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1228
Частота видеопамяти
6008
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
14
Развернуть
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
169
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта ASUS NVIDIA GeForce GT 1030 предназначена для компьютеров начального и среднего уровня. Максимальное разрешение монитора, которого можно добиться, установив эту модель, составляет 7680х4320. Объема видеопамяти 2 Гб достаточно для работы, просмотра фильмов, решения других простых задач. Видеокарта ASUS NVIDIA GeForce GT 1030 поддерживает DirectX 12/OpenGL 4.5, обеспечит выполнение большого набора функций. Процессор работает на частоте 1228-1506 МГц, эффективная частота памяти - 6008 МГц. Мощность блока питания для этой модели должна составлять не менее 300 Вт. Дополнительное питание у рассматриваемой модели отсутствует, и на это следует обратить внимание.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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