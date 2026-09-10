Видеокарта ASUS GT1030-2G-BRK nVidia GT 1030
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Видеокарта ASUS GT1030-2G-BRK nVidia GT 1030
Видеокарта ASUS NVIDIA GeForce GT 1030 предназначена для компьютеров начального и среднего уровня. Максимальное разрешение монитора, которого можно добиться, установив эту модель, составляет 7680х4320. Объема видеопамяти 2 Гб достаточно для работы, просмотра фильмов, решения других простых задач. Видеокарта ASUS NVIDIA GeForce GT 1030 поддерживает DirectX 12/OpenGL 4.5, обеспечит выполнение большого набора функций. Процессор работает на частоте 1228-1506 МГц, эффективная частота памяти - 6008 МГц. Мощность блока питания для этой модели должна составлять не менее 300 Вт. Дополнительное питание у рассматриваемой модели отсутствует, и на это следует обратить внимание.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070
Теги товара: Офисные для двух мониторов, NVIDIA GeForce
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 11 070 руб.2768 руб. в СплитВидеокарта Asus GT 1030 2048Mb (GT1030-2G-BRK)
-
В наличииЦена 13 100 руб.3275 руб. в СплитВидеокарта AFOX GeForce GTX 1050 Ti, 4 GB GDDR5, 128 bit, DVI-D,...
-
В наличииЦена 14 890 руб.3723 руб. в СплитВидеокарта Biostar GTX1050Ti 4GB (VN1055TF41)
-
В наличииЦена 21 440 руб.5360 руб. в СплитВидеокарта Sapphire GPRO X080 10Gb GDDR6 Mining GPU (32312-03-10...
-
В наличииЦена 29 150 руб.7288 руб. в СплитВидеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X E OC 6GB GDDR6 96bit (RTX 3050 ...
-
В наличииЦена 30 850 руб.7713 руб. в СплитВидеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC 6GB
-
В наличииЦена 35 840 руб.8960 руб. в СплитВидеокарта ASUS GeForce RTX 3050 DUAL OC V2 8G (DUAL-RTX3050-O8G...
-
В наличииЦена 36 400 руб.9100 руб. в СплитВидеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X XS 8GB OC (RTX 3050 VENTUS 2X X...
-
В наличииЦена 41 890 руб.10473 руб. в СплитВидеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 XT PULSE GAMING OC 8GB GD...
-
В наличииЦена 44 440 руб.11110 руб. в СплитВидеокарта AFOX GeForce RTX 3070, 8 GB GDDR6, 256 bit, 3xDisplay...
-
В наличииЦена 45 780 руб.11445 руб. в СплитВидеокарта Asus RTX 3060 12Gb (DUAL-RTX3060-O12G-V2) LHR
-
В наличииЦена 46 850 руб.11713 руб. в СплитВидеокарта Asus GeForce RTX 5060 Prime 8GB <90YV0N11-MVAA00>
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070
Теги товара: Офисные для двух мониторов, NVIDIA GeForce
Отзывы о товаре Видеокарта ASUS GT1030-2G-BRK nVidia GT 1030