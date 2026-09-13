Описание товара Видеокарта Afox RX550 8GB GDDR5 128bit (AFRX550-8192D5H2-V2)

AFOX Radeon RX 550 8GB GDDR5 (AFRX550-8192D5H2-V2) - доступная видеокарта на базе AMD Polaris, ориентированная на офисные и домашние ПК, где нужны 8 ГБ видеопамяти для мультимедиа и нетребовательных игр. Форм-фактор ATX и двухвентиляторное охлаждение позволяют использовать её в большинстве стандартных корпусов без дополнительного питания.

Для кого и под какие задачи

RX 550 8GB ориентирована на пользователей, которым важнее объём памяти и стабильный вывод изображения, чем высокий FPS в тяжёлых 3D-играх: офисная работа, мультимедийные задачи, просмотр 4K-видео, простая обработка графики и онлайн-игры на средних настройках. Карта также подходит для апгрейда старых систем без замены блока питания, когда нужна поддержка современных интерфейсов и аппаратное ускорение видеодекодирования.

Архитектура и производительность

По спецификациям AFOX у RX 550 512 потоковых процессоров (SP), базовая частота 1100 МГц и буст до 1183 МГц, а 8 ГБ GDDR5 работают на 6000 МГц (эффективно) через 128-битную шину. Этого достаточно для плавной работы интерфейса, воспроизведения 4K-контента и нетребовательных игр, но в современных ААА-проектах карта будет требовать серьёзных компромиссов по настройкам и разрешению.

Подключения и охлаждение

Карта использует интерфейс PCI Express 3.0 x16 и предлагает набор разъёмов DVI, HDMI и DisplayPort, что удобно для подключения различных типов мониторов и телевизоров. Двухвентиляторная система охлаждения рассчитана на невысокое энергопотребление и при адекватном airflow в корпусе удерживает температуру и шум на комфортном уровне даже при длительной нагрузке.

Важные нюансы перед покупкой

Несмотря на большой объём памяти, RX 550 8GB остаётся по GPU-мощности начальным решением, и объём VRAM не превращает её в карту для тяжёлых игр или профессионального рендера. Для задач, где критичен FPS в современных проектах или интенсивная работа с 3D-графикой, лучше сразу закладывать бюджет на более современные ускорители, а RX 550 рассматривать как вариант для офисно-мультимедийных сценариев и лёгкого гейминга.