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Видеокарта MSI GT 1030 2048Mb (GT 1030 AERO ITX 2GD4 OC) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта MSI GT 1030 2048Mb (GT 1030 AERO ITX 2GD4 OC)

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Видеокарта MSI GT 1030 2048Mb (GT 1030 AERO ITX 2GD4 OC) - фото 1
Видеокарта MSI GT 1030 2048Mb (GT 1030 AERO ITX 2GD4 OC) - фото 2
Видеокарта MSI GT 1030 2048Mb (GT 1030 AERO ITX 2GD4 OC) - фото 3
Видеокарта MSI GT 1030 2048Mb (GT 1030 AERO ITX 2GD4 OC) - фото 4
Видеокарта MSI GT 1030 2048Mb (GT 1030 AERO ITX 2GD4 OC) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
  • Видеокарта MSI GT 1030 2048Mb (GT 1030 AERO ITX 2GD4 OC) - фото 1
  • Видеокарта MSI GT 1030 2048Mb (GT 1030 AERO ITX 2GD4 OC) - фото 2
  • Видеокарта MSI GT 1030 2048Mb (GT 1030 AERO ITX 2GD4 OC) - фото 3
  • Видеокарта MSI GT 1030 2048Mb (GT 1030 AERO ITX 2GD4 OC) - фото 4
  • Видеокарта MSI GT 1030 2048Mb (GT 1030 AERO ITX 2GD4 OC) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 253354
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарта
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х20х10
Вес, г.
545

Описание товара Видеокарта MSI GT 1030 2048Mb (GT 1030 AERO ITX 2GD4 OC)

Видеокарта MSI PCI-E GT 1030 AERO ITX 2GD4 OC NVIDIA GeForce GT 1030 2048Mb 64 DDR4 1189/2100 HDMIx1 HDCP Ret

Отзывы о товаре Видеокарта MSI GT 1030 2048Mb (GT 1030 AERO ITX 2GD4 OC)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарта
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта MSI PCI-E GT 1030 AERO ITX 2GD4 OC NVIDIA GeForce GT 1030 2048Mb 64 DDR4 1189/2100 HDMIx1 HDCP Ret
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта MSI GT 1030 2048Mb (GT 1030 AERO ITX 2GD4 OC) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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