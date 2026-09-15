Видеокарта Asus GT730-4H-SL-2GD5 2GB (90YV0H20-M0NA00)
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Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GT 730
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
902
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
3840x2160
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 060 руб.
В наличии
Код товара: 633352
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7 060 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 730
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
902
Частота видеопамяти
5010
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
3840x2160
Техпроцесс
28
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Длина видеокарты (PCB), мм
148
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х35х26
Вес, г.
450
Описание товара Видеокарта Asus GT730-4H-SL-2GD5 2GB (90YV0H20-M0NA00)
ASUS GT730-4H-SL-2GD5 - специализированная карта для тихих многомониторных систем, а не для игр. Она рассчитана на работу с четырьмя 4K-мониторами через HDMI и пассивное охлаждение без вентилятора.
Для каких задач
- Карту берут для трейдерских рабочих мест, информационных панелей, стендов, офисных и "тихих" рабочих станций, где важны 3-4 монитора и отсутствие шума.
- Подходит для офисных приложений, браузера, видео 4K и лёгких задач, но почти не подходит для современных игр: GT 730 по мощности ближе к устаревшей офисной графике.
- Для монтажа, 3D и рендер-ферм карта не предназначена: 2 ГБ GDDR5 и старый чип быстро упрутся в ограничение.
Архитектура и память
- GPU: NVIDIA GeForce GT 730 с 384 CUDA-ядрами, частота Boost около 902-927 МГц в зависимости от режима.
- Память: 2 ГБ GDDR5 с эффективной частотой 5010 МГц, но шина 64-бит - акцент на многомониторный вывод и энергоэффективность, а не на пропускную способность для игр.
- Интерфейс: PCI Express 2.0 (у этой версии - PCIe x1), что упрощает установку в системы с ограниченным числом полноценных слотов.
Охлаждение и корпус
- Пассивное охлаждение: большой радиатор без вентиляторов, полная тишина под любой нагрузкой, но требуются нормальный обдув корпуса и отсутствие плотной "застройки" рядом.
- Однослотовый форм-фактор и компактные размеры позволяют ставить карту в малые корпуса и вместе с другими платами в соседних слотах.
- Энергопотребление невысокое, обычно достаточно качественного блока питания на 300 Вт без дополнительного питания на самой карте.
Порты и мониторы
- Четыре полноценных HDMI 1.4b на борту, каждый из которых может отдавать до 3840?2160@30 Гц.
- Карта одновременно держит до четырёх внешних дисплеев, что удобно для рабочих мест с множеством окон и панелей.
- Для игр и высокочастотных мониторов 120-144 Гц эта модель не подходит; её сценарий - много экранов, но невысокие требования к FPS.
Важно знать перед покупкой
- Карта не требует дополнительных коннекторов питания и дружит с блоками питания от 300 Вт, но сильно зависит от правильного воздушного потока в корпусе.
- Для гейминга лучше не рассматривать GT 730: это решение под многомониторные офисные и информационные системы, а не игровую сборку.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Топовые, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX
Теги товара: Офисные для двух мониторов, Бесшумные, NVIDIA GeForce
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 730
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
902
Частота видеопамяти
5010
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
3840x2160
Техпроцесс
28
Развернуть
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Длина видеокарты (PCB), мм
148
Страна производитель
Китай
ASUS GT730-4H-SL-2GD5 - специализированная карта для тихих многомониторных систем, а не для игр. Она рассчитана на работу с четырьмя 4K-мониторами через HDMI и пассивное охлаждение без вентилятора.
Для каких задач
- Карту берут для трейдерских рабочих мест, информационных панелей, стендов, офисных и "тихих" рабочих станций, где важны 3-4 монитора и отсутствие шума.
- Подходит для офисных приложений, браузера, видео 4K и лёгких задач, но почти не подходит для современных игр: GT 730 по мощности ближе к устаревшей офисной графике.
- Для монтажа, 3D и рендер-ферм карта не предназначена: 2 ГБ GDDR5 и старый чип быстро упрутся в ограничение.
Архитектура и память
- GPU: NVIDIA GeForce GT 730 с 384 CUDA-ядрами, частота Boost около 902-927 МГц в зависимости от режима.
- Память: 2 ГБ GDDR5 с эффективной частотой 5010 МГц, но шина 64-бит - акцент на многомониторный вывод и энергоэффективность, а не на пропускную способность для игр.
- Интерфейс: PCI Express 2.0 (у этой версии - PCIe x1), что упрощает установку в системы с ограниченным числом полноценных слотов.
Охлаждение и корпус
- Пассивное охлаждение: большой радиатор без вентиляторов, полная тишина под любой нагрузкой, но требуются нормальный обдув корпуса и отсутствие плотной "застройки" рядом.
- Однослотовый форм-фактор и компактные размеры позволяют ставить карту в малые корпуса и вместе с другими платами в соседних слотах.
- Энергопотребление невысокое, обычно достаточно качественного блока питания на 300 Вт без дополнительного питания на самой карте.
Порты и мониторы
- Четыре полноценных HDMI 1.4b на борту, каждый из которых может отдавать до 3840?2160@30 Гц.
- Карта одновременно держит до четырёх внешних дисплеев, что удобно для рабочих мест с множеством окон и панелей.
- Для игр и высокочастотных мониторов 120-144 Гц эта модель не подходит; её сценарий - много экранов, но невысокие требования к FPS.
Важно знать перед покупкой
- Карта не требует дополнительных коннекторов питания и дружит с блоками питания от 300 Вт, но сильно зависит от правильного воздушного потока в корпусе.
- Для гейминга лучше не рассматривать GT 730: это решение под многомониторные офисные и информационные системы, а не игровую сборку.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Топовые, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX
Теги товара: Офисные для двух мониторов, Бесшумные, NVIDIA GeForce
Видеокарта Asus GT730-4H-SL-2GD5 2GB (90YV0H20-M0NA00) - этот товар вы можете купить по цене 7060 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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