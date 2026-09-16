Top.Mail.Ru
Видеокарта AFOX GeForce GT 1030, 2 GB GDDR5, 64 bit, DVI-D, HDMI, GPU 1468 МГц RTL купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеокарта AFOX GeForce GT 1030, 2 GB GDDR5, 64 bit, DVI-D, HDMI, GPU 1468 МГц RTL

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеокарта AFOX GeForce GT 1030, 2 GB GDDR5, 64 bit, DVI-D, HDMI, GPU 1468 МГц RTL
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Частота графического процессора
1228
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 851 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 739506
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Видеокарта AFOX GeForce GT 1030, 2 GB GDDR5, 64 bit, DVI-D, HDMI, GPU 1468 МГц RTL
6 851 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AFOX
Частота графического процессора
1228
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI, HDMI
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х16х5
Вес, г.
260

Описание товара Видеокарта AFOX GeForce GT 1030, 2 GB GDDR5, 64 bit, DVI-D, HDMI, GPU 1468 МГц RTL

Видеокарта AFOX GeForce GT 1030, 2 GB GDDR5, 64 bit, DVI-D, HDMI, GPU 1468 МГц RTL

Отзывы о товаре Видеокарта AFOX GeForce GT 1030, 2 GB GDDR5, 64 bit, DVI-D, HDMI, GPU 1468 МГц RTL




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AFOX
Частота графического процессора
1228
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI, HDMI
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта AFOX GeForce GT 1030, 2 GB GDDR5, 64 bit, DVI-D, HDMI, GPU 1468 МГц RTL
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта AFOX GeForce GT 1030, 2 GB GDDR5, 64 bit, DVI-D, HDMI, GPU 1468 МГц RTL - по цене 6851 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...