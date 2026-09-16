Видеокарта AFOX GeForce GT 1030, 2 GB GDDR5, 64 bit, DVI-D, HDMI, GPU 1468 МГц RTL
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Характеристики
Частота графического процессора
1228
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 851 руб.
В наличии
Код товара: 739506
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Доставка в Санкт-Петербурге
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6 851 руб.
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Характеристики
Бренд
Частота графического процессора
1228
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI, HDMI
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х16х5
Вес, г.
260
Описание товара Видеокарта AFOX GeForce GT 1030, 2 GB GDDR5, 64 bit, DVI-D, HDMI, GPU 1468 МГц RTL
Видеокарта AFOX GeForce GT 1030, 2 GB GDDR5, 64 bit, DVI-D, HDMI, GPU 1468 МГц RTL
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Бренд
Частота графического процессора
1228
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI, HDMI
Страна производитель
Китай
Видеокарта AFOX GeForce GT 1030, 2 GB GDDR5, 64 bit, DVI-D, HDMI, GPU 1468 МГц RTL
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Видеокарта AFOX GeForce GT 1030, 2 GB GDDR5, 64 bit, DVI-D, HDMI, GPU 1468 МГц RTL - по цене 6851 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Видеокарта AFOX GeForce GT 1030, 2 GB GDDR5, 64 bit, DVI-D, HDMI, GPU 1468 МГц RTL