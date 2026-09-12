Видеокарта Biostar NVIDIA GeForce GT730-4GB D3 LP (GF108) (VN7313TH41)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Biostar NVIDIA GeForce GT730-4GB D3 LP (GF108) (VN7313TH41)
Biostar NVIDIA GeForce GT 730 4GB D3 LP - видеокарта начального уровня с 4 ГБ DDR3 в низкопрофильном исполнении, предназначенная для офисных и мультимедийных ПК с небольшим запасом по графике по сравнению с GT 710. Она ориентирована на работу с несколькими мониторами, лёгкий 3D и воспроизведение видео без претензий на современные игры.
Для кого и под какие задачи
GT 730 подойдёт пользователям, которым нужна недорогая дискретная графика для офисных приложений, браузера, медиаплееров и простых игр прошлых лет в низком/среднем качестве. Карта уместна в компактных системах, где важна поддержка нескольких дисплеев и совместимость с устаревшими интерфейсами.
Производительность и память
Графический процессор GeForce GT 730 обеспечивает чуть более высокий уровень производительности, чем GT 710, что заметно в старых играх и лёгких 3D-сценах, но остаётся далеко от современных игровых адаптеров. Объём 4 ГБ DDR3 даёт запас под текстуры и мультимедиа, но медленный тип памяти и архитектура не позволяют рассчитывать на комфортный FPS в новых проектах даже на низких настройках.
Охлаждение и конструкция
Низкопрофильный дизайн Biostar делает карту совместимой с малогабаритными корпусами, медиацентрами и офисными системами, где стандартные полноразмерные видеокарты не помещаются. Невысокое энергопотребление и простая система охлаждения обеспечивают тихую работу и отсутствие требований к дополнительному питанию.
Подключения и интеграция
GT 730 обычно оснащается набором популярных видеовыходов (например, HDMI, DVI, VGA), что позволяет подключать старые и новые мониторы без внешних адаптеров. Интерфейс PCIe и отсутствие высоких требований к БП упрощают установку в существующие офисные и домашние системы.
Важные нюансы перед покупкой
GT 730 относится к базовому уровню и хорошо подходит для офисных задач, работы в браузере, просмотра видео и простых игр, а также для подключения одного-двух мониторов. При выборе важно учитывать, что карта ориентирована именно на такие повседневные сценарии, поэтому для систем с упором на современные ААА-игры, тяжёлые рабочие проекты, 4K-разрешение и новые видео-кодеки стоит заранее закладывать соответствующие требования к характеристикам видеокарты и всей сборки.
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Теги товара: Офисные для двух мониторов, Компактные, NVIDIA GeForce
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Biostar NVIDIA GeForce GT 730 4GB D3 LP - видеокарта начального уровня с 4 ГБ DDR3 в низкопрофильном исполнении, предназначенная для офисных и мультимедийных ПК с небольшим запасом по графике по сравнению с GT 710. Она ориентирована на работу с несколькими мониторами, лёгкий 3D и воспроизведение видео без претензий на современные игры.
Для кого и под какие задачи
GT 730 подойдёт пользователям, которым нужна недорогая дискретная графика для офисных приложений, браузера, медиаплееров и простых игр прошлых лет в низком/среднем качестве. Карта уместна в компактных системах, где важна поддержка нескольких дисплеев и совместимость с устаревшими интерфейсами.
Производительность и память
Графический процессор GeForce GT 730 обеспечивает чуть более высокий уровень производительности, чем GT 710, что заметно в старых играх и лёгких 3D-сценах, но остаётся далеко от современных игровых адаптеров. Объём 4 ГБ DDR3 даёт запас под текстуры и мультимедиа, но медленный тип памяти и архитектура не позволяют рассчитывать на комфортный FPS в новых проектах даже на низких настройках.
Охлаждение и конструкция
Низкопрофильный дизайн Biostar делает карту совместимой с малогабаритными корпусами, медиацентрами и офисными системами, где стандартные полноразмерные видеокарты не помещаются. Невысокое энергопотребление и простая система охлаждения обеспечивают тихую работу и отсутствие требований к дополнительному питанию.
Подключения и интеграция
GT 730 обычно оснащается набором популярных видеовыходов (например, HDMI, DVI, VGA), что позволяет подключать старые и новые мониторы без внешних адаптеров. Интерфейс PCIe и отсутствие высоких требований к БП упрощают установку в существующие офисные и домашние системы.
Важные нюансы перед покупкой
GT 730 относится к базовому уровню и хорошо подходит для офисных задач, работы в браузере, просмотра видео и простых игр, а также для подключения одного-двух мониторов. При выборе важно учитывать, что карта ориентирована именно на такие повседневные сценарии, поэтому для систем с упором на современные ААА-игры, тяжёлые рабочие проекты, 4K-разрешение и новые видео-кодеки стоит заранее закладывать соответствующие требования к характеристикам видеокарты и всей сборки.
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Теги товара: Офисные для двух мониторов, Компактные, NVIDIA GeForce
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