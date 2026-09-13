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Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC V2 6GB GDDR6 96bit 2xDP 2xHDMI 2FAN RTL купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC V2 6GB GDDR6 96bit 2xDP 2xHDMI 2FAN RTL

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Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC V2 6GB GDDR6 96bit 2xDP 2xHDMI 2FAN RTL - фото 1
Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC V2 6GB GDDR6 96bit 2xDP 2xHDMI 2FAN RTL - фото 2
Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC V2 6GB GDDR6 96bit 2xDP 2xHDMI 2FAN RTL - фото 3
Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC V2 6GB GDDR6 96bit 2xDP 2xHDMI 2FAN RTL - фото 4
Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC V2 6GB GDDR6 96bit 2xDP 2xHDMI 2FAN RTL - фото 5
Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC V2 6GB GDDR6 96bit 2xDP 2xHDMI 2FAN RTL - фото 6
Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC V2 6GB GDDR6 96bit 2xDP 2xHDMI 2FAN RTL - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1477
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
96 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
  • Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC V2 6GB GDDR6 96bit 2xDP 2xHDMI 2FAN RTL - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC V2 6GB GDDR6 96bit 2xDP 2xHDMI 2FAN RTL - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC V2 6GB GDDR6 96bit 2xDP 2xHDMI 2FAN RTL - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC V2 6GB GDDR6 96bit 2xDP 2xHDMI 2FAN RTL - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC V2 6GB GDDR6 96bit 2xDP 2xHDMI 2FAN RTL - фото 5
  • Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC V2 6GB GDDR6 96bit 2xDP 2xHDMI 2FAN RTL - фото 6
  • Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC V2 6GB GDDR6 96bit 2xDP 2xHDMI 2FAN RTL - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706503
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1477
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Разрядность шины памяти
96 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
198
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х21х5
Вес, г.
650

Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC V2 6GB GDDR6 96bit 2xDP 2xHDMI 2FAN RTL

GIGABYTE GeForce RTX 3050 WINDFORCE OC V2 6G - видеокарта на архитектуре NVIDIA Ampere для игровых и домашних сборок, где нужен уверенный Full HD-гейминг с поддержкой современных технологий и умеренное энергопотребление. Двухвентиляторная система WINDFORCE и длина около 19 см делают карту удобной для большинства стандартных корпусов.

Для кого и под какие задачи

RTX 3050 WINDFORCE OC V2 подходит тем, кто играет в популярные онлайн-проекты и современные игры в 1080p, рассчитывая на средне-высокие настройки без гонки за "ультра" пресетами в каждой новинке. Она также уместна в универсальных домашних ПК, где видеокарта используется для стриминга, кодирования видео и работы с несколькими мониторами, а не только для игр.

Аппаратные возможности и память

У этой модели 2304 CUDA-ядра, базовая частота 1477 МГц (чуть выше референса) и 6 ГБ GDDR6 с 96-битной шиной и скоростью 14 Гбит/с. Карта поддерживает RT- и Tensor-ядра для трассировки лучей и DLSS, поэтому в поддерживаемых играх можно частично компенсировать ограниченный класс GPU за счёт масштабирования и умного рендеринга.

Подключения и охлаждение

На борту два DisplayPort 1.4a и два HDMI 2.1, что удобно для конфигураций с несколькими мониторами и телевизором, а также для подключения высокочастотных дисплеев. Охлаждение WINDFORCE с чередованием направления вращения вентиляторов и продуманным радиатором помогает держать температуру в разумных пределах и не превращать систему в "фен" при длительных игровых сессиях.

Важные нюансы перед покупкой

RTX 3050 всё ещё относится к начальному уровню линейки: в тяжёлых ААА-играх с трассировкой лучей её мощности будет хватать только при умеренных настройках и активном использовании DLSS. Объём 6 ГБ и 96-битная шина ограничивают запас на будущее, поэтому если планируются мониторы выше Full HD или регулярная работа с тяжёлыми модами, имеет смысл заранее оценить требования ключевых игр и приложений и, при необходимости, рассмотреть более старшие модели.

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC V2 6GB GDDR6 96bit 2xDP 2xHDMI 2FAN RTL




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1477
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Развернуть
Разрядность шины памяти
96 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
198
Страна производитель
Китай
Описание

GIGABYTE GeForce RTX 3050 WINDFORCE OC V2 6G - видеокарта на архитектуре NVIDIA Ampere для игровых и домашних сборок, где нужен уверенный Full HD-гейминг с поддержкой современных технологий и умеренное энергопотребление. Двухвентиляторная система WINDFORCE и длина около 19 см делают карту удобной для большинства стандартных корпусов.

Для кого и под какие задачи

RTX 3050 WINDFORCE OC V2 подходит тем, кто играет в популярные онлайн-проекты и современные игры в 1080p, рассчитывая на средне-высокие настройки без гонки за "ультра" пресетами в каждой новинке. Она также уместна в универсальных домашних ПК, где видеокарта используется для стриминга, кодирования видео и работы с несколькими мониторами, а не только для игр.

Аппаратные возможности и память

У этой модели 2304 CUDA-ядра, базовая частота 1477 МГц (чуть выше референса) и 6 ГБ GDDR6 с 96-битной шиной и скоростью 14 Гбит/с. Карта поддерживает RT- и Tensor-ядра для трассировки лучей и DLSS, поэтому в поддерживаемых играх можно частично компенсировать ограниченный класс GPU за счёт масштабирования и умного рендеринга.

Подключения и охлаждение

На борту два DisplayPort 1.4a и два HDMI 2.1, что удобно для конфигураций с несколькими мониторами и телевизором, а также для подключения высокочастотных дисплеев. Охлаждение WINDFORCE с чередованием направления вращения вентиляторов и продуманным радиатором помогает держать температуру в разумных пределах и не превращать систему в "фен" при длительных игровых сессиях.

Важные нюансы перед покупкой

RTX 3050 всё ещё относится к начальному уровню линейки: в тяжёлых ААА-играх с трассировкой лучей её мощности будет хватать только при умеренных настройках и активном использовании DLSS. Объём 6 ГБ и 96-битная шина ограничивают запас на будущее, поэтому если планируются мониторы выше Full HD или регулярная работа с тяжёлыми модами, имеет смысл заранее оценить требования ключевых игр и приложений и, при необходимости, рассмотреть более старшие модели.

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Доставка
Отзывы


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