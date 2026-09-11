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Видеокарта Afox GT610 2GB (AF610-2048D3L7-V6) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Afox GT610 2GB (AF610-2048D3L7-V6)

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Видеокарта Afox GT610 2GB (AF610-2048D3L7-V6) - фото 1
Видеокарта Afox GT610 2GB (AF610-2048D3L7-V6) - фото 2
Видеокарта Afox GT610 2GB (AF610-2048D3L7-V6) - фото 3
Видеокарта Afox GT610 2GB (AF610-2048D3L7-V6) - фото 4
Видеокарта Afox GT610 2GB (AF610-2048D3L7-V6) - фото 5
Видеокарта Afox GT610 2GB (AF610-2048D3L7-V6) - фото 6
Видеокарта Afox GT610 2GB (AF610-2048D3L7-V6) - фото 7
Видеокарта Afox GT610 2GB (AF610-2048D3L7-V6) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GT 610
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
810
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2560x1600
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
  • Видеокарта Afox GT610 2GB (AF610-2048D3L7-V6) - фото 1
  • Видеокарта Afox GT610 2GB (AF610-2048D3L7-V6) - фото 2
  • Видеокарта Afox GT610 2GB (AF610-2048D3L7-V6) - фото 3
  • Видеокарта Afox GT610 2GB (AF610-2048D3L7-V6) - фото 4
  • Видеокарта Afox GT610 2GB (AF610-2048D3L7-V6) - фото 5
  • Видеокарта Afox GT610 2GB (AF610-2048D3L7-V6) - фото 6
  • Видеокарта Afox GT610 2GB (AF610-2048D3L7-V6) - фото 7
  • Видеокарта Afox GT610 2GB (AF610-2048D3L7-V6) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 554753
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Характеристики

Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 610
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
810
Частота видеопамяти
1800
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2560x1600
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
HDMI
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х47х29
Вес, г.
343

Описание товара Видеокарта Afox GT610 2GB (AF610-2048D3L7-V6)

Видеокарта Afox GT610 2GB (AF610-2048D3L7-V6)



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта Afox GT610 2GB (AF610-2048D3L7-V6)




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Характеристики
Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 610
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
810
Частота видеопамяти
1800
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2560x1600
Разрядность шины памяти
64 bit
Развернуть
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
HDMI
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта Afox GT610 2GB (AF610-2048D3L7-V6)


Теги товара: NVIDIA GeForce
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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