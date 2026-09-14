Видеокарта MAXSUN MS-GTX1650 TR 4GD6//GTX1650 HDMI, DP, DVI, 4G, D6
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта MAXSUN MS-GTX1650 TR 4GD6//GTX1650 HDMI, DP, DVI, 4G, D6
Видеокарта MAXSUN GeForce GTX 1650 — это идеальное сочетание производительности и эффективности, подходящее для современных игроков и креативных профессионалов. Разработанная на базе мощного графического процессора NVIDIA GeForce GTX 1650, данная модель обеспечивает быструю и стабильную работу в различных приложениях и играх. С 4 Гб видеопамяти GDDR6, работающей на частоте 12000 МГц, эта видеокарта гарантирует плавную обработку графики и высокую детализацию изображения. Частота графического процессора достигает 1590 МГц, что позволяет достичь выдающихся результатов в графически требовательных задачах. Видеокарта поддерживает подключение до трех мониторов одновременно благодаря наличию разъемов DVI, HDMI и DisplayPort, а максимальное разрешение 7680x4320 обеспечивает четкое и насыщенное изображение для работы и развлечений. Компактная длина в 145 мм позволяет установить видеокарту в широкий спектр корпусов, а активное охлаждение эффективно отводит тепло, поддерживая оптимальную производительность. Использование техпроцесса 12 нм делает видеокарту энергоэффективной и надежной в длительной эксплуатации. Подключение через интерфейс PCI-E 3.0 обеспечивает высокую скорость передачи данных, а 128-битная разрядность шины памяти помогает справляться с высокими нагрузками. Видеокарта MAXSUN GeForce GTX 1650 — это надежное решение для тех, кто ценит баланс между производительностью и стоимостью.
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Теги товара: NVIDIA GeForce
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
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