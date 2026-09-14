Top.Mail.Ru
Видеокарта MAXSUN MS-GTX1650 TR 4GD6//GTX1650 HDMI, DP, DVI, 4G, D6 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеокарта MAXSUN MS-GTX1650 TR 4GD6//GTX1650 HDMI, DP, DVI, 4G, D6

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеокарта MAXSUN MS-GTX1650 TR 4GD6//GTX1650 HDMI, DP, DVI, 4G, D6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce GTX 1650
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1590
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733060
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MAXSUN
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GTX 1650
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1590
Частота видеопамяти
12000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
12
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
145
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х18х8
Вес, г.
695

Описание товара Видеокарта MAXSUN MS-GTX1650 TR 4GD6//GTX1650 HDMI, DP, DVI, 4G, D6

Видеокарта MAXSUN GeForce GTX 1650 — это идеальное сочетание производительности и эффективности, подходящее для современных игроков и креативных профессионалов. Разработанная на базе мощного графического процессора NVIDIA GeForce GTX 1650, данная модель обеспечивает быструю и стабильную работу в различных приложениях и играх. С 4 Гб видеопамяти GDDR6, работающей на частоте 12000 МГц, эта видеокарта гарантирует плавную обработку графики и высокую детализацию изображения. Частота графического процессора достигает 1590 МГц, что позволяет достичь выдающихся результатов в графически требовательных задачах. Видеокарта поддерживает подключение до трех мониторов одновременно благодаря наличию разъемов DVI, HDMI и DisplayPort, а максимальное разрешение 7680x4320 обеспечивает четкое и насыщенное изображение для работы и развлечений. Компактная длина в 145 мм позволяет установить видеокарту в широкий спектр корпусов, а активное охлаждение эффективно отводит тепло, поддерживая оптимальную производительность. Использование техпроцесса 12 нм делает видеокарту энергоэффективной и надежной в длительной эксплуатации. Подключение через интерфейс PCI-E 3.0 обеспечивает высокую скорость передачи данных, а 128-битная разрядность шины памяти помогает справляться с высокими нагрузками. Видеокарта MAXSUN GeForce GTX 1650 — это надежное решение для тех, кто ценит баланс между производительностью и стоимостью.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта MAXSUN MS-GTX1650 TR 4GD6//GTX1650 HDMI, DP, DVI, 4G, D6




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MAXSUN
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GTX 1650
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1590
Частота видеопамяти
12000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
12
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
145
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта MAXSUN GeForce GTX 1650 — это идеальное сочетание производительности и эффективности, подходящее для современных игроков и креативных профессионалов. Разработанная на базе мощного графического процессора NVIDIA GeForce GTX 1650, данная модель обеспечивает быструю и стабильную работу в различных приложениях и играх. С 4 Гб видеопамяти GDDR6, работающей на частоте 12000 МГц, эта видеокарта гарантирует плавную обработку графики и высокую детализацию изображения. Частота графического процессора достигает 1590 МГц, что позволяет достичь выдающихся результатов в графически требовательных задачах. Видеокарта поддерживает подключение до трех мониторов одновременно благодаря наличию разъемов DVI, HDMI и DisplayPort, а максимальное разрешение 7680x4320 обеспечивает четкое и насыщенное изображение для работы и развлечений. Компактная длина в 145 мм позволяет установить видеокарту в широкий спектр корпусов, а активное охлаждение эффективно отводит тепло, поддерживая оптимальную производительность. Использование техпроцесса 12 нм делает видеокарту энергоэффективной и надежной в длительной эксплуатации. Подключение через интерфейс PCI-E 3.0 обеспечивает высокую скорость передачи данных, а 128-битная разрядность шины памяти помогает справляться с высокими нагрузками. Видеокарта MAXSUN GeForce GTX 1650 — это надежное решение для тех, кто ценит баланс между производительностью и стоимостью.


Теги товара: NVIDIA GeForce
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта MAXSUN MS-GTX1650 TR 4GD6//GTX1650 HDMI, DP, DVI, 4G, D6 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...