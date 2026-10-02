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Видеокарта Afox GTX1660Ti 6GB (AF1660TI-6144D6H4) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Afox GTX1660Ti 6GB (AF1660TI-6144D6H4)

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Видеокарта Afox GTX1660Ti 6GB (AF1660TI-6144D6H4) - фото 1
Видеокарта Afox GTX1660Ti 6GB (AF1660TI-6144D6H4) - фото 2
Видеокарта Afox GTX1660Ti 6GB (AF1660TI-6144D6H4) - фото 3
Видеокарта Afox GTX1660Ti 6GB (AF1660TI-6144D6H4) - фото 4
Видеокарта Afox GTX1660Ti 6GB (AF1660TI-6144D6H4) - фото 5
Видеокарта Afox GTX1660Ti 6GB (AF1660TI-6144D6H4) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
  • Видеокарта Afox GTX1660Ti 6GB (AF1660TI-6144D6H4) - фото 1
  • Видеокарта Afox GTX1660Ti 6GB (AF1660TI-6144D6H4) - фото 2
  • Видеокарта Afox GTX1660Ti 6GB (AF1660TI-6144D6H4) - фото 3
  • Видеокарта Afox GTX1660Ti 6GB (AF1660TI-6144D6H4) - фото 4
  • Видеокарта Afox GTX1660Ti 6GB (AF1660TI-6144D6H4) - фото 5
  • Видеокарта Afox GTX1660Ti 6GB (AF1660TI-6144D6H4) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 633478
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Характеристики

Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х20х8
Вес, кг.
2

Описание товара Видеокарта Afox GTX1660Ti 6GB (AF1660TI-6144D6H4)

Видеокарта Afox GeForce GTX 1660 Ti - это недорогая и эффективная графическая карта которая демонстрирует неплохую производительность при оптимальной цене.

Отзывы о товаре Видеокарта Afox GTX1660Ti 6GB (AF1660TI-6144D6H4)




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Характеристики
Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта Afox GeForce GTX 1660 Ti - это недорогая и эффективная графическая карта которая демонстрирует неплохую производительность при оптимальной цене.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Afox GTX1660Ti 6GB (AF1660TI-6144D6H4) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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