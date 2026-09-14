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Видеокарта MAXSUN MS-RTX3050 TRB 6G//RTX3050 HDMI, DP, DVI, 6G, D6 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта MAXSUN MS-RTX3050 TRB 6G//RTX3050 HDMI, DP, DVI, 6G, D6

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Видеокарта MAXSUN MS-RTX3050 TRB 6G//RTX3050 HDMI, DP, DVI, 6G, D6 - фото 1
Видеокарта MAXSUN MS-RTX3050 TRB 6G//RTX3050 HDMI, DP, DVI, 6G, D6 - фото 2
Видеокарта MAXSUN MS-RTX3050 TRB 6G//RTX3050 HDMI, DP, DVI, 6G, D6 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1042
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
96 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
  • Видеокарта MAXSUN MS-RTX3050 TRB 6G//RTX3050 HDMI, DP, DVI, 6G, D6 - фото 1
  • Видеокарта MAXSUN MS-RTX3050 TRB 6G//RTX3050 HDMI, DP, DVI, 6G, D6 - фото 2
  • Видеокарта MAXSUN MS-RTX3050 TRB 6G//RTX3050 HDMI, DP, DVI, 6G, D6 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733059
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Характеристики

Бренд
MAXSUN
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1042
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Разрядность шины памяти
96 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х18х8
Вес, г.
620

Описание товара Видеокарта MAXSUN MS-RTX3050 TRB 6G//RTX3050 HDMI, DP, DVI, 6G, D6

Видеокарта MAXSUN с графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 3050 представляет собой высокопроизводительное решение, обеспечивающее впечатляющее качество изображения и мощные возможности для современных игровых и профессиональных задач. Эта видеокарта поддерживает максимальное разрешение 7680x4320 пикселей, позволяя вам наслаждаться четкой и детализированной картинкой на нескольких мониторах одновременно — до 4 устройств. Графический процессор, работающий на частоте 1042 МГц, в сочетании с 6 ГБ видеопамяти типа GDDR6 с частотой 14000 МГц, обеспечивает плавную и быструю обработку графических задач. Видеокарта основана на технологии производства с техпроцессом 8 нм и использует интерфейс PCI-E 4.0 для максимальной пропускной способности и производительности. Она оснащена активной системой охлаждения, что гарантирует стабильную работу даже при высоких нагрузках. Подключение к различным мониторам и устройствам осуществляется через разъемы DVI, HDMI и DisplayPort, обеспечивая гибкость в настройке и эксплуатации. При длине 200 мм эта видеокарта легко впишется в большинство современных корпусов, добавляя к вашим системам мощность и надежность. MAXSUN RTX 3050 — это выбор для тех, кто ищет баланс между производительностью и доступностью, без компромиссов по качеству изображения и функциональности.

Отзывы о товаре Видеокарта MAXSUN MS-RTX3050 TRB 6G//RTX3050 HDMI, DP, DVI, 6G, D6




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MAXSUN
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1042
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Развернуть
Разрядность шины памяти
96 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
200
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта MAXSUN с графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 3050 представляет собой высокопроизводительное решение, обеспечивающее впечатляющее качество изображения и мощные возможности для современных игровых и профессиональных задач. Эта видеокарта поддерживает максимальное разрешение 7680x4320 пикселей, позволяя вам наслаждаться четкой и детализированной картинкой на нескольких мониторах одновременно — до 4 устройств. Графический процессор, работающий на частоте 1042 МГц, в сочетании с 6 ГБ видеопамяти типа GDDR6 с частотой 14000 МГц, обеспечивает плавную и быструю обработку графических задач. Видеокарта основана на технологии производства с техпроцессом 8 нм и использует интерфейс PCI-E 4.0 для максимальной пропускной способности и производительности. Она оснащена активной системой охлаждения, что гарантирует стабильную работу даже при высоких нагрузках. Подключение к различным мониторам и устройствам осуществляется через разъемы DVI, HDMI и DisplayPort, обеспечивая гибкость в настройке и эксплуатации. При длине 200 мм эта видеокарта легко впишется в большинство современных корпусов, добавляя к вашим системам мощность и надежность. MAXSUN RTX 3050 — это выбор для тех, кто ищет баланс между производительностью и доступностью, без компромиссов по качеству изображения и функциональности.
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Доставка
Отзывы


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