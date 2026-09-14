Видеокарта ASRock Intel Arc B570 Challenger 10GB OC (B570 CL 10GO)
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Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
Arc B570
Объем видеопамяти
10 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2600
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
160 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 726803
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
Intel
Графический процессор
Arc B570
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
10 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2600
Частота видеопамяти
19000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
160 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
249
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х22х7
Вес, кг.
1.01
Описание товара Видеокарта ASRock Intel Arc B570 Challenger 10GB OC (B570 CL 10GO)
Игровая видеокарта ASRock Intel Arc B570 Challenger 10GB OC с поддержкой трассировки лучей делает графику более реалистичной благодаря естественной прорисовке света и теней. Устройство с 10 ГБ памяти поддерживает видео в 8K-формате и одновременную работу с четырьмя мониторами. Видеокарта с двумя кулерами для защиты от перегрева занимает 2 слота расширения.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
Intel
Графический процессор
Arc B570
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
10 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2600
Частота видеопамяти
19000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
160 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
249
Страна производитель
Китай
Игровая видеокарта ASRock Intel Arc B570 Challenger 10GB OC с поддержкой трассировки лучей делает графику более реалистичной благодаря естественной прорисовке света и теней. Устройство с 10 ГБ памяти поддерживает видео в 8K-формате и одновременную работу с четырьмя мониторами. Видеокарта с двумя кулерами для защиты от перегрева занимает 2 слота расширения.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Видеокарта ASRock Intel Arc B570 Challenger 10GB OC (B570 CL 10GO) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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