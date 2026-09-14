Top.Mail.Ru
Видеокарта ASRock Intel Arc B570 Challenger 10GB OC (B570 CL 10GO) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеокарта ASRock Intel Arc B570 Challenger 10GB OC (B570 CL 10GO)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеокарта ASRock Intel Arc B570 Challenger 10GB OC (B570 CL 10GO) - фото 1
Видеокарта ASRock Intel Arc B570 Challenger 10GB OC (B570 CL 10GO) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
Arc B570
Объем видеопамяти
10 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2600
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
160 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
  • Видеокарта ASRock Intel Arc B570 Challenger 10GB OC (B570 CL 10GO) - фото 1
  • Видеокарта ASRock Intel Arc B570 Challenger 10GB OC (B570 CL 10GO) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726803
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ASRock
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
Intel
Графический процессор
Arc B570
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
10 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2600
Частота видеопамяти
19000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
160 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
249
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х22х7
Вес, кг.
1.01

Описание товара Видеокарта ASRock Intel Arc B570 Challenger 10GB OC (B570 CL 10GO)

Игровая видеокарта ASRock Intel Arc B570 Challenger 10GB OC с поддержкой трассировки лучей делает графику более реалистичной благодаря естественной прорисовке света и теней. Устройство с 10 ГБ памяти поддерживает видео в 8K-формате и одновременную работу с четырьмя мониторами. Видеокарта с двумя кулерами для защиты от перегрева занимает 2 слота расширения.

Отзывы о товаре Видеокарта ASRock Intel Arc B570 Challenger 10GB OC (B570 CL 10GO)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ASRock
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
Intel
Графический процессор
Arc B570
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
10 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2600
Частота видеопамяти
19000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
160 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
249
Страна производитель
Китай
Описание
Игровая видеокарта ASRock Intel Arc B570 Challenger 10GB OC с поддержкой трассировки лучей делает графику более реалистичной благодаря естественной прорисовке света и теней. Устройство с 10 ГБ памяти поддерживает видео в 8K-формате и одновременную работу с четырьмя мониторами. Видеокарта с двумя кулерами для защиты от перегрева занимает 2 слота расширения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта ASRock Intel Arc B570 Challenger 10GB OC (B570 CL 10GO) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...