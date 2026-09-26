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Видеокарта Afox RTX2060 6GB RTL (AF2060-6144D6H4-V2) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Afox RTX2060 6GB RTL (AF2060-6144D6H4-V2)

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Видеокарта Afox RTX2060 6GB RTL (AF2060-6144D6H4-V2) - фото 1
Видеокарта Afox RTX2060 6GB RTL (AF2060-6144D6H4-V2) - фото 2
Видеокарта Afox RTX2060 6GB RTL (AF2060-6144D6H4-V2) - фото 3
Видеокарта Afox RTX2060 6GB RTL (AF2060-6144D6H4-V2) - фото 4
Видеокарта Afox RTX2060 6GB RTL (AF2060-6144D6H4-V2) - фото 5
Видеокарта Afox RTX2060 6GB RTL (AF2060-6144D6H4-V2) - фото 6
Видеокарта Afox RTX2060 6GB RTL (AF2060-6144D6H4-V2) - фото 7
Видеокарта Afox RTX2060 6GB RTL (AF2060-6144D6H4-V2) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 2060
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1365
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
  • Видеокарта Afox RTX2060 6GB RTL (AF2060-6144D6H4-V2) - фото 1
  • Видеокарта Afox RTX2060 6GB RTL (AF2060-6144D6H4-V2) - фото 2
  • Видеокарта Afox RTX2060 6GB RTL (AF2060-6144D6H4-V2) - фото 3
  • Видеокарта Afox RTX2060 6GB RTL (AF2060-6144D6H4-V2) - фото 4
  • Видеокарта Afox RTX2060 6GB RTL (AF2060-6144D6H4-V2) - фото 5
  • Видеокарта Afox RTX2060 6GB RTL (AF2060-6144D6H4-V2) - фото 6
  • Видеокарта Afox RTX2060 6GB RTL (AF2060-6144D6H4-V2) - фото 7
  • Видеокарта Afox RTX2060 6GB RTL (AF2060-6144D6H4-V2) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625367
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Характеристики

Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 2060
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1365
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
HDMI
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х45х37
Вес, кг.
1

Описание товара Видеокарта Afox RTX2060 6GB RTL (AF2060-6144D6H4-V2)

Видеокарта Afox GeForce RTX 2060 6GB GDDR6 (AF2060-6144D6H4-V2) - графический адаптер на архитектуре NVIDIA Turing с поддержкой трассировки лучей и DLSS, оснащённый 6 ГБ GDDR6 и 192-битной шиной. Модель ориентирована на продвинутый Full HD-гейминг и начальный уровень 1440p с использованием технологий RTX.

Для кого и под какие задачи

RTX 2060 от Afox подойдёт геймерам, которые хотят получить доступ к трассировке лучей и DLSS в современных играх при комфортном FPS в 1080p и части проектов в 1440p. Карта также интересна стримерам и создателям контента, использующим аппаратное кодирование NVENC, а также пользователям, работающим с приложениями, задействующими CUDA-ядра.

Производительность и память

Графический процессор RTX 2060 с 1920 CUDA-ядрами и частотами 1365/1680 МГц (Base/Boost) обеспечивает заметно более высокую производительность, чем GTX 1060 6GB, с запасом по FPS в современных играх. Объём 6 ГБ GDDR6 с эффективной частотой 14 Гбит/с, 192-битной шиной и пропускной способностью около 336 ГБ/с позволяет использовать высокие настройки качества и текстур в Full HD без быстрого упора в память.

Охлаждение и конструкция

Карта выполнена в двухслотовом форм-факторе с двухвентиляторной системой охлаждения и тепловыми трубками, рассчитанными на стабильную работу под длительной игровой и расчётной нагрузкой. Энергопотребление порядка 160 Вт требует качественного блока питания от 500 Вт и продуманной вентиляции корпуса, особенно при разгоне процессора.

Подключения и требования к системе

RTX 2060 Afox использует интерфейс PCIe 3.0 x16 и обычно оснащается тремя основными видеовыходами: DisplayPort, HDMI и DVI, что удобно при подключении как современных, так и старых мониторов. Для питания используется один 8-контактный разъём PCIe, поэтому при апгрейде важно убедиться в наличии соответствующего кабеля и достаточном запасе мощности БП.

Важные нюансы перед покупкой

RTX 2060 - уже не новое, но всё ещё актуальное решение для Full HD с RTX/DLSS; в свежих ААА-проектах на максимальных настройках и в 1440p может потребоваться снижение пресета или отключение части эффектов. Перед покупкой стоит сопоставить её стоимость с более новыми картами RTX-линейки: иногда доплата за более свежую архитектуру даёт лучший запас по производительности и поддержке будущих игр.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта Afox RTX2060 6GB RTL (AF2060-6144D6H4-V2)




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Характеристики
Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 2060
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1365
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
192 bit
Развернуть
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
HDMI
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Описание

Видеокарта Afox GeForce RTX 2060 6GB GDDR6 (AF2060-6144D6H4-V2) - графический адаптер на архитектуре NVIDIA Turing с поддержкой трассировки лучей и DLSS, оснащённый 6 ГБ GDDR6 и 192-битной шиной. Модель ориентирована на продвинутый Full HD-гейминг и начальный уровень 1440p с использованием технологий RTX.

Для кого и под какие задачи

RTX 2060 от Afox подойдёт геймерам, которые хотят получить доступ к трассировке лучей и DLSS в современных играх при комфортном FPS в 1080p и части проектов в 1440p. Карта также интересна стримерам и создателям контента, использующим аппаратное кодирование NVENC, а также пользователям, работающим с приложениями, задействующими CUDA-ядра.

Производительность и память

Графический процессор RTX 2060 с 1920 CUDA-ядрами и частотами 1365/1680 МГц (Base/Boost) обеспечивает заметно более высокую производительность, чем GTX 1060 6GB, с запасом по FPS в современных играх. Объём 6 ГБ GDDR6 с эффективной частотой 14 Гбит/с, 192-битной шиной и пропускной способностью около 336 ГБ/с позволяет использовать высокие настройки качества и текстур в Full HD без быстрого упора в память.

Охлаждение и конструкция

Карта выполнена в двухслотовом форм-факторе с двухвентиляторной системой охлаждения и тепловыми трубками, рассчитанными на стабильную работу под длительной игровой и расчётной нагрузкой. Энергопотребление порядка 160 Вт требует качественного блока питания от 500 Вт и продуманной вентиляции корпуса, особенно при разгоне процессора.

Подключения и требования к системе

RTX 2060 Afox использует интерфейс PCIe 3.0 x16 и обычно оснащается тремя основными видеовыходами: DisplayPort, HDMI и DVI, что удобно при подключении как современных, так и старых мониторов. Для питания используется один 8-контактный разъём PCIe, поэтому при апгрейде важно убедиться в наличии соответствующего кабеля и достаточном запасе мощности БП.

Важные нюансы перед покупкой

RTX 2060 - уже не новое, но всё ещё актуальное решение для Full HD с RTX/DLSS; в свежих ААА-проектах на максимальных настройках и в 1440p может потребоваться снижение пресета или отключение части эффектов. Перед покупкой стоит сопоставить её стоимость с более новыми картами RTX-линейки: иногда доплата за более свежую архитектуру даёт лучший запас по производительности и поддержке будущих игр.



Теги товара: NVIDIA GeForce
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