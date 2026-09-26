Видеокарта Afox RTX2060 6GB RTL (AF2060-6144D6H4-V2)
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Afox RTX2060 6GB RTL (AF2060-6144D6H4-V2)
Видеокарта Afox GeForce RTX 2060 6GB GDDR6 (AF2060-6144D6H4-V2) - графический адаптер на архитектуре NVIDIA Turing с поддержкой трассировки лучей и DLSS, оснащённый 6 ГБ GDDR6 и 192-битной шиной. Модель ориентирована на продвинутый Full HD-гейминг и начальный уровень 1440p с использованием технологий RTX.
Для кого и под какие задачи
RTX 2060 от Afox подойдёт геймерам, которые хотят получить доступ к трассировке лучей и DLSS в современных играх при комфортном FPS в 1080p и части проектов в 1440p. Карта также интересна стримерам и создателям контента, использующим аппаратное кодирование NVENC, а также пользователям, работающим с приложениями, задействующими CUDA-ядра.
Производительность и память
Графический процессор RTX 2060 с 1920 CUDA-ядрами и частотами 1365/1680 МГц (Base/Boost) обеспечивает заметно более высокую производительность, чем GTX 1060 6GB, с запасом по FPS в современных играх. Объём 6 ГБ GDDR6 с эффективной частотой 14 Гбит/с, 192-битной шиной и пропускной способностью около 336 ГБ/с позволяет использовать высокие настройки качества и текстур в Full HD без быстрого упора в память.
Охлаждение и конструкция
Карта выполнена в двухслотовом форм-факторе с двухвентиляторной системой охлаждения и тепловыми трубками, рассчитанными на стабильную работу под длительной игровой и расчётной нагрузкой. Энергопотребление порядка 160 Вт требует качественного блока питания от 500 Вт и продуманной вентиляции корпуса, особенно при разгоне процессора.
Подключения и требования к системе
RTX 2060 Afox использует интерфейс PCIe 3.0 x16 и обычно оснащается тремя основными видеовыходами: DisplayPort, HDMI и DVI, что удобно при подключении как современных, так и старых мониторов. Для питания используется один 8-контактный разъём PCIe, поэтому при апгрейде важно убедиться в наличии соответствующего кабеля и достаточном запасе мощности БП.
Важные нюансы перед покупкой
RTX 2060 - уже не новое, но всё ещё актуальное решение для Full HD с RTX/DLSS; в свежих ААА-проектах на максимальных настройках и в 1440p может потребоваться снижение пресета или отключение части эффектов. Перед покупкой стоит сопоставить её стоимость с более новыми картами RTX-линейки: иногда доплата за более свежую архитектуру даёт лучший запас по производительности и поддержке будущих игр.
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Теги товара: NVIDIA GeForce
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Видеокарта Afox GeForce RTX 2060 6GB GDDR6 (AF2060-6144D6H4-V2) - графический адаптер на архитектуре NVIDIA Turing с поддержкой трассировки лучей и DLSS, оснащённый 6 ГБ GDDR6 и 192-битной шиной. Модель ориентирована на продвинутый Full HD-гейминг и начальный уровень 1440p с использованием технологий RTX.
Для кого и под какие задачи
RTX 2060 от Afox подойдёт геймерам, которые хотят получить доступ к трассировке лучей и DLSS в современных играх при комфортном FPS в 1080p и части проектов в 1440p. Карта также интересна стримерам и создателям контента, использующим аппаратное кодирование NVENC, а также пользователям, работающим с приложениями, задействующими CUDA-ядра.
Производительность и память
Графический процессор RTX 2060 с 1920 CUDA-ядрами и частотами 1365/1680 МГц (Base/Boost) обеспечивает заметно более высокую производительность, чем GTX 1060 6GB, с запасом по FPS в современных играх. Объём 6 ГБ GDDR6 с эффективной частотой 14 Гбит/с, 192-битной шиной и пропускной способностью около 336 ГБ/с позволяет использовать высокие настройки качества и текстур в Full HD без быстрого упора в память.
Охлаждение и конструкция
Карта выполнена в двухслотовом форм-факторе с двухвентиляторной системой охлаждения и тепловыми трубками, рассчитанными на стабильную работу под длительной игровой и расчётной нагрузкой. Энергопотребление порядка 160 Вт требует качественного блока питания от 500 Вт и продуманной вентиляции корпуса, особенно при разгоне процессора.
Подключения и требования к системе
RTX 2060 Afox использует интерфейс PCIe 3.0 x16 и обычно оснащается тремя основными видеовыходами: DisplayPort, HDMI и DVI, что удобно при подключении как современных, так и старых мониторов. Для питания используется один 8-контактный разъём PCIe, поэтому при апгрейде важно убедиться в наличии соответствующего кабеля и достаточном запасе мощности БП.
Важные нюансы перед покупкой
RTX 2060 - уже не новое, но всё ещё актуальное решение для Full HD с RTX/DLSS; в свежих ААА-проектах на максимальных настройках и в 1440p может потребоваться снижение пресета или отключение части эффектов. Перед покупкой стоит сопоставить её стоимость с более новыми картами RTX-линейки: иногда доплата за более свежую архитектуру даёт лучший запас по производительности и поддержке будущих игр.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
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