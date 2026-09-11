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Видеокарта Afox Geforce RTX 2060 SUPER (AF2060S-8192D6H7) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Afox Geforce RTX 2060 SUPER (AF2060S-8192D6H7)

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Видеокарта Afox Geforce RTX 2060 SUPER (AF2060S-8192D6H7) - фото 1
Видеокарта Afox Geforce RTX 2060 SUPER (AF2060S-8192D6H7) - фото 2
Видеокарта Afox Geforce RTX 2060 SUPER (AF2060S-8192D6H7) - фото 3
Видеокарта Afox Geforce RTX 2060 SUPER (AF2060S-8192D6H7) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 2060 SUPER
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1470
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
3840x2160
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
  • Видеокарта Afox Geforce RTX 2060 SUPER (AF2060S-8192D6H7) - фото 1
  • Видеокарта Afox Geforce RTX 2060 SUPER (AF2060S-8192D6H7) - фото 2
  • Видеокарта Afox Geforce RTX 2060 SUPER (AF2060S-8192D6H7) - фото 3
  • Видеокарта Afox Geforce RTX 2060 SUPER (AF2060S-8192D6H7) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 571295
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Характеристики

Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 2060 SUPER
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1470
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
3840x2160
Техпроцесс
12
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х17х9
Вес, г.
960

Описание товара Видеокарта Afox Geforce RTX 2060 SUPER (AF2060S-8192D6H7)

Видеокарта AFOX GeForce RTX 2060 SUPER благодаря своим особенностям станет отличным выбором для игровых и рабочих систем. В основе данной модели используется многоядерный блок с поддержкой трассировки лучей, который дополнен 8 ГБ скоростной видеопамяти. Благодаря этому видеокарта может обеспечить высокую производительность для комфортного решения любых творческих и рабочих задач. Другой особенностью модели является эффективная система охлаждения из нескольких вентиляторов, благодаря которой обеспечивается минимально возможная температура компонентов под нагрузкой.



Теги товара: Игровые, NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта Afox Geforce RTX 2060 SUPER (AF2060S-8192D6H7)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 2060 SUPER
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1470
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
3840x2160
Техпроцесс
12
Разрядность шины памяти
256 bit
Развернуть
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта AFOX GeForce RTX 2060 SUPER благодаря своим особенностям станет отличным выбором для игровых и рабочих систем. В основе данной модели используется многоядерный блок с поддержкой трассировки лучей, который дополнен 8 ГБ скоростной видеопамяти. Благодаря этому видеокарта может обеспечить высокую производительность для комфортного решения любых творческих и рабочих задач. Другой особенностью модели является эффективная система охлаждения из нескольких вентиляторов, благодаря которой обеспечивается минимально возможная температура компонентов под нагрузкой.


Теги товара: Игровые, NVIDIA GeForce
Самовывоз
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Отзывы


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